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Joshua Kimmich pede melhora imediata enquanto a Alemanha tem dificuldades para se adaptar às táticas de Jurgen Klopp em derrota surpreendente para a Grécia
Kimmich avalia a era de transição da Alemanha
Kimmich foi direto em sua avaliação sobre o atual momento da seleção nacional após uma derrota histórica por 1 a 0 para a Grécia na WWK Arena. Em uma partida que tinha a intenção de mostrar o progresso feito sob o comando de Klopp, a Alemanha, em vez disso, mostrou desorganização e não teve o brilho criativo necessário para furar um adversário resistente. A estrela do Bayern de Munique reconheceu que a transição para uma nova era tática está se mostrando difícil, mas sustentou que o elenco precisa assumir a responsabilidade pela falta de poder de decisão no terço final.
O experiente meio-campista enfatizou que o elenco ainda está nos estágios iniciais de uma reformulação significativa. "Precisamos melhorar em todos os aspectos. Precisamos entender ainda melhor as ideias do técnico. Acho que o que ele está propondo é muito bom e vai nos ajudar. Agora cabe a nós implementar isso. Ele é muito claro sobre o que quer", disse Kimmich à ARD.
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Dificuldades táticas e falta de criatividade
Apesar das altas expectativas em torno da estreia de Klopp em casa, a seleção parecia desorganizada e não teve a objetividade necessária para furar uma linha defensiva obstinada. Joshua A partida foi decidida por uma finalização desviada de Dimitrios Kourbelis que não deu chance a Alexander Nubel, um lance que Kimmich descreveu como particularmente infeliz, já que foi ele quem desviou a bola sem querer.
"Certamente não foi uma boa atuação da nossa parte. É uma pena que tenhamos perdido no fim, não acho que isso fosse necessário. Não criamos muitas oportunidades de gol e tivemos dificuldades contra a linha defensiva baixa deles. O goleiro também fez uma ou duas boas defesas. Com um pouco de sorte, poderíamos ter marcado, mas, no geral, fomos estáticos demais e faltou criatividade. Não nos movimentamos o suficiente e não tivemos ideias suficientes. Um empate por 0 a 0 teria sido justo, então perder é muito lamentável", explicou Kimmich.
Diferenciando-se da era Nagelsmann
Embora as dificuldades contra uma defesa recuada tenham trazido lembranças da decepcionante eliminação na Copa do Mundo sob o comando de Julian Nagelsmann, Kimmich tratou de descartar rapidamente as sugestões de que a equipe está repetindo erros antigos. Ele argumentou que a filosofia implementada por Klopp é fundamentalmente diferente, mesmo que o placar não tenha refletido progresso nesta ocasião. O capitão está convicto de que a estrutura atual oferece uma base melhor para evolução, apesar da falta de resultados imediatos na Liga das Nações.
"Eu não diria isso. É uma maneira diferente de jogar. Não acho que tenhamos perdido tantas bolas e sido pegos no contra-ataque com tanta frequência. O adversário ficou muito recuado e apostou mais em bolas longas. Mesmo assim, não fomos criativos o suficiente como equipe no ataque."
- AFP
Kimmich enfrenta ausência forçada
Kimmich não fará parte do elenco para os próximos jogos contra a Sérvia e a partida de volta na Grécia. O capitão está deixando a concentração da seleção enquanto Klopp busca rodar suas opções e avaliar outros membros do grupo de talentos. Sua ausência deixará uma lacuna de liderança que outros jogadores mais experientes terão de preencher, enquanto a DFB tenta se recuperar da decepção contra a Grécia. O foco de Kimmich agora volta para os compromissos domésticos, enquanto seus companheiros de seleção tentam garantir a primeira vitória da era Klopp sem ele.
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