Kimmich foi direto em sua avaliação sobre o atual momento da seleção nacional após uma derrota histórica por 1 a 0 para a Grécia na WWK Arena. Em uma partida que tinha a intenção de mostrar o progresso feito sob o comando de Klopp, a Alemanha, em vez disso, mostrou desorganização e não teve o brilho criativo necessário para furar um adversário resistente. A estrela do Bayern de Munique reconheceu que a transição para uma nova era tática está se mostrando difícil, mas sustentou que o elenco precisa assumir a responsabilidade pela falta de poder de decisão no terço final.

O experiente meio-campista enfatizou que o elenco ainda está nos estágios iniciais de uma reformulação significativa. "Precisamos melhorar em todos os aspectos. Precisamos entender ainda melhor as ideias do técnico. Acho que o que ele está propondo é muito bom e vai nos ajudar. Agora cabe a nós implementar isso. Ele é muito claro sobre o que quer", disse Kimmich à ARD.