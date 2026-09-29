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Joshua Kimmich "não é um jogador de classe mundial", diz Mario Basler, enquanto o ex-astro da Alemanha detona o meio-campista do Bayern de Munique após derrota para a Grécia
Ex-jogador de seleção detona talismã do meio-campo
Basler deu um veredito sem concessões sobre Kimmich, insistindo que o capitão da Alemanha está longe de ser de nível mundial. A avaliação dura veio na esteira de uma surpreendente derrota por 1 a 0 para a Grécia, em Augsburg, em que o gol decisivo de Dimitrios Kourbelis desviou no próprio Kimmich. O resultado frustrante estragou o primeiro jogo de Klopp em casa no comando, apesar de os anfitriões terem dominado 75 por cento da posse de bola.
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Comentarista questiona o real valor do capitão
O ex-jogador de 57 anos questionou a tendência da Alemanha de canalizar todas as jogadas por Kimmich, destacando que seu grande envolvimento não gerou nenhum poder de fogo. Falando em seu podcast Basler Ballertvia Sport.de, Basler disse: "Kimmich corre para algum lugar. Todo mundo imediatamente dá a bola para ele. Não sei por quê. Mas nada saiu disso com Kimmich ontem. Mais toques na bola, percorreu muito terreno, sim, mas nada saiu disso.
"Venho dizendo há meses, até anos, agora: Kimmich não é um jogador de classe mundial. Ele é um meio-campista normal que, aparentemente, quer bater todos os escanteios, todas as faltas, tudo, e fica correndo por toda parte."
Falhas táticas geram alerta urgente
Ao destacar a falta de ritmo no jogo da Alemanha, Basler pediu que Klopp limite a liberdade do meio-campista, alertando que o hábito de prender a bola torna a equipe previsível.
Ele acrescentou: "Acho que Jurgen Klopp precisa intervir no futuro, porque esse tipo de futebol não vai nos levar mais longe se Kimmich conduzir a bola pelo meio-campo e desacelerar o jogo.
"O jogo de Kimmich já foi decifrado. Você viu isso perfeitamente contra a Grécia ontem. Eles sabem que, quando ele está com a bola, às vezes tenta encobrir a defesa. Eles afastaram de cabeça todas as bolas. Essa é a verdade."
Basler também apoiou a avaliação de Bastian Schweinsteiger de que a Alemanha caiu para um nível mediano: "Basti resumiu perfeitamente ontem. Não temos mais nenhum jogador de classe mundial. Já não temos jogadores de classe mundial há anos."
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Klopp enfrenta pressão crescente por reconstrução
A Alemanha está sob pressão imediata para estabilizar sua posição no Grupo A3 depois de somar apenas um ponto em suas duas primeiras partidas da Liga das Nações. O time de Klopp recebe a Sérvia na quinta-feira, 1º de outubro, antes de viajar para enfrentar a Grécia em uma missão de revanche três dias depois. Esses compromissos em sequência representam um teste crucial tanto para o técnico quanto para seu capitão silenciarem seus críticos mais vocais.
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