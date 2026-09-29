Ao destacar a falta de ritmo no jogo da Alemanha, Basler pediu que Klopp limite a liberdade do meio-campista, alertando que o hábito de prender a bola torna a equipe previsível.

Ele acrescentou: "Acho que Jurgen Klopp precisa intervir no futuro, porque esse tipo de futebol não vai nos levar mais longe se Kimmich conduzir a bola pelo meio-campo e desacelerar o jogo.

"O jogo de Kimmich já foi decifrado. Você viu isso perfeitamente contra a Grécia ontem. Eles sabem que, quando ele está com a bola, às vezes tenta encobrir a defesa. Eles afastaram de cabeça todas as bolas. Essa é a verdade."

Basler também apoiou a avaliação de Bastian Schweinsteiger de que a Alemanha caiu para um nível mediano: "Basti resumiu perfeitamente ontem. Não temos mais nenhum jogador de classe mundial. Já não temos jogadores de classe mundial há anos."