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Joshua Kimmich minimiza as chances da Alemanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto o capitão se prepara para o confronto contra a Suíça
Kimmich fala sobre o papel de azarão antes da viagem a Basileia
Em entrevista publicada pelo site DFB.de, Kimmich fez uma avaliação direta da situação de sua equipe no futebol internacional antes do amistoso em Basileia. O meio-campista de 31 anos reconheceu que, apesar do prestígio histórico, as eliminações na fase de grupos nas duas últimas edições da competição tiraram a seleção de seu pedestal. Enquanto o técnico Julian Nagelsmann busca criar um impulso positivo antes da viagem aos Estados Unidos, Canadá e México, o capitão mantém o pé no chão em relação aos desafios que se apresentam.
Ele disse: “Não somos os grandes favoritos porque não tivemos um bom desempenho nos torneios anteriores. Quando a primeira partida começar, o foco será apenas nessa partida e em nada mais, completamente alheio ao que aconteceu nos torneios anteriores.”
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Liderando a seleção nacional como capitão
Este ciclo de torneios representa uma mudança significativa para Kimmich, que assumiu o papel principal de liderança em 2024, após a aposentadoria de Manuel Neuer da seleção. O jogador de 31 anos destacou que sua perspectiva evoluiu significativamente desde seus primeiros dias na seleção, observando que suas responsabilidades agora vão muito além de seu próprio desempenho individual em campo. Refletindo sobre seu crescimento ao longo dos anos, ele explicou: “Você vai assumindo um papel diferente com o passar dos anos. Tenho um papel diferente como capitão do que tinha nos torneios de quatro ou oito anos atrás. O histórico não é bom, mas isso não muda a abordagem em relação aos torneios.”
Apoiando a consistência do treinador principal
Embora o capitão tenha minimizado o fato de a equipe ser considerada favorita, ele demonstrou forte apoio a Nagelsmann. Ele acredita que a abordagem firme e a convicção tática do ex-técnico do Bayern são exatamente o que o elenco precisa para encontrar sua identidade. Ele elogiou o treinador por manter seus princípios, independentemente do barulho externo em torno dos resultados da equipe. “Ele não mudou muito em sua abordagem e preparação”, explicou. “A preparação para a Eurocopa foi muito boa. Ser consistente é um ponto forte de um treinador. A situação externa sempre muda com vitórias e derrotas, por isso a consistência interna é importante.”
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A busca pela melhor equipe em vez do talento individual
Olhando para o futuro, a Alemanha tem quatro amistosos internacionais para aperfeiçoar seu sistema antes do início do torneio. Após o confronto fora de casa contra a Suíça, em 27 de março, a equipe receberá Gana em 30 de março. Os preparativos finais incluem um jogo em casa contra a Finlândia em 31 de maio, antes de viajar para enfrentar os EUA no dia 6 de junho.
Esses jogos são cruciais para construir a união que o capitão destacou. “Não é importante ter o melhor elenco do mundo, mas a melhor equipe do mundo”, observou ele. A equipe então dará início à sua campanha no Grupo E da Copa do Mundo contra Curaçao em 14 de junho, antes de enfrentar a Costa do Marfim e o Equador.