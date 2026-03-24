Joshua Kimmich minimiza as chances da Alemanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto o capitão se prepara para o confronto contra a Suíça

Em entrevista publicada pelo site DFB.de, Kimmich fez uma avaliação direta da situação de sua equipe no futebol internacional antes do amistoso em Basileia. O meio-campista de 31 anos reconheceu que, apesar do prestígio histórico, as eliminações na fase de grupos nas duas últimas edições da competição tiraram a seleção de seu pedestal. Enquanto o técnico Julian Nagelsmann busca criar um impulso positivo antes da viagem aos Estados Unidos, Canadá e México, o capitão mantém o pé no chão em relação aos desafios que se apresentam.

Ele disse: “Não somos os grandes favoritos porque não tivemos um bom desempenho nos torneios anteriores. Quando a primeira partida começar, o foco será apenas nessa partida e em nada mais, completamente alheio ao que aconteceu nos torneios anteriores.”