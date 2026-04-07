Joshua Kimmich minimiza a rivalidade com Vinícius Júnior enquanto o Bayern de Munique se prepara para o confronto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões

Embora o foco recaia frequentemente na batalha tática, Kompany fez questão de destacar que certos jogadores possuem a qualidade necessária para desestabilizar até mesmo os planos mais bem elaborados. Quando questionado sobre a perspectiva de enfrentar Vinícius e Kylian Mbappé juntos, o técnico belga preferiu concentrar-se no desafio coletivo, em vez dos dilemas internos de escalação do Real Madrid.

“Nesse nível, todo time é perigoso”, explicou Kompany. “Todo time pode criar algo especial. Você pode sofrer um gol, mas também pode marcar um. Não dá para ter um plano de jogo contra o Real Madrid que neutralize completamente as qualidades individuais deles. É por isso que todo mundo vem para essas partidas. Mas também acredito que não dá para eliminar completamente nossas próprias qualidades do jogo.

“O mais importante é não perder de vista o que nos trouxe até aqui. Amanhã, precisamos de total concentração para o jogo mais difícil que se pode ter na Europa, mas queremos estar 100% focados em como vencer e como queremos vencer. Eu simplesmente quero que vençamos, e que a equipe seja destemida e mostre do que é capaz.”