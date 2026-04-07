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Joshua Kimmich minimiza a rivalidade com Vinícius Júnior enquanto o Bayern de Munique se prepara para o confronto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões
Não há espaço para rancores
O Bayern chegou à capital espanhola para um confronto de peso nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Embora os torcedores tenham se apressado em relembrar a semifinal de 2024 — especificamente um incidente em que Vinícius pareceu provocar Kimmich ao deixar a bola cair durante um lançamento lateral —, o veterano do Bayern está focado exclusivamente no presente. A narrativa da “vingança” tem dominado a preparação, mas o clima no elenco bávaro permanece calmo. A equipe de Vincent Kompany chega ao Bernabéu buscando vingar as recentes decepções europeias e garantir uma vantagem vital na primeira partida contra os 15 vezes campeões europeus.
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Faz parte do jogo
Kimmich insistiu que o atrito anterior com o atacante brasileiro não passou de uma jogada tática comum em competições.
“Isso está sendo exagerado”, disse Kimmich aos repórteres, conforme citado pelo Bild. “É claro que o Real Madrid também é conhecido por suas habilidades de gestão de jogo. O tempo estava a favor do Madrid. Assim, todos têm suas próprias estratégias para ganhar tempo.”
O plano de Kompany para derrotar o Real Madrid
Embora o foco recaia frequentemente na batalha tática, Kompany fez questão de destacar que certos jogadores possuem a qualidade necessária para desestabilizar até mesmo os planos mais bem elaborados. Quando questionado sobre a perspectiva de enfrentar Vinícius e Kylian Mbappé juntos, o técnico belga preferiu concentrar-se no desafio coletivo, em vez dos dilemas internos de escalação do Real Madrid.
“Nesse nível, todo time é perigoso”, explicou Kompany. “Todo time pode criar algo especial. Você pode sofrer um gol, mas também pode marcar um. Não dá para ter um plano de jogo contra o Real Madrid que neutralize completamente as qualidades individuais deles. É por isso que todo mundo vem para essas partidas. Mas também acredito que não dá para eliminar completamente nossas próprias qualidades do jogo.
“O mais importante é não perder de vista o que nos trouxe até aqui. Amanhã, precisamos de total concentração para o jogo mais difícil que se pode ter na Europa, mas queremos estar 100% focados em como vencer e como queremos vencer. Eu simplesmente quero que vençamos, e que a equipe seja destemida e mostre do que é capaz.”
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E agora?
Após uma partida difícil contra o Real Madrid, o Bayern de Munique voltará sua atenção para a competição nacional, onde enfrentará o St. Pauli na Bundesliga. Atualmente, o time lidera a tabela, com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund. Em seguida, receberá o Real Madrid na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões.