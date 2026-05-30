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Joshua Kimmich, estrela do Bayern, revela por que torce pelo Arsenal na final da Liga dos Campeões
Camaradagem internacional acima da rivalidade entre clubes
Kimmich confirmou que torcerá pelo Arsenal na final da Liga dos Campeões contra o PSG, apesar de o Bayern de Munique ter sido eliminado pelo time francês nas semifinais. O meio-campista do Bayern deixou claro que seu apoio não é motivado por ressentimento em relação ao PSG. Em vez disso, Kimmich está focado em ver seu companheiro da seleção alemã, Havertz, conquistar o sucesso no maior palco do futebol europeu de clubes.
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Apoiando Havertz na busca pela glória europeia
Kimmich acredita que uma conquista da Liga dos Campeões por parte de Havertz daria um impulso significativo à seleção alemã antes dos próximos compromissos deste verão. “Desejo sucesso ao Kai para que ele possa se juntar a nós após essa conquista. Um título como esse traz energia positiva”, disse Kimmich.
Kimmich destaca a importância de Havertz
Kimmich também aproveitou a oportunidade para falar sobre a percepção que se tem de Havertz em seu país natal. Apesar do sucesso no exterior, Kimmich considera que o atacante do Arsenal nem sempre recebe o reconhecimento que merece da torcida e da mídia alemãs, destacando sua versatilidade e qualidade técnica.
O zagueiro disse: “Ele é um jogador extremamente importante para nós e é subestimado na Alemanha. Na Eurocopa, ele foi decisivo, porque traz um conjunto fantástico de qualidades que nos ajudará.”
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Todos os olhos voltados para a final da Liga dos Campeões
A atenção volta-se agora para a final da Liga dos Campeões, onde Havertz e o Arsenal tentarão derrotar o PSG e conquistar o maior troféu do futebol europeu. Para Kimmich e a seleção alemã, o resultado também será acompanhado de perto. Um Havertz em grande forma, chegando ao estágio da seleção com confiança e ímpeto, poderia dar um impulso valioso à Alemanha em sua preparação para a Copa do Mundo.