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Yosua Arya

Traduzido por

Joshua Kimmich, estrela do Bayern, revela por que torce pelo Arsenal na final da Liga dos Campeões

Arsenal
Liga dos Campeões
J. Kimmich
PSG x Arsenal
Alemanha
Copa do Mundo
K. Havertz

Joshua Kimmich revelou que torcerá pelo Arsenal na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O meio-campista do Bayern de Munique quer que seu companheiro de seleção alemã, Kai Havertz, levante o troféu e acredita que o sucesso no futebol de clubes pode beneficiar a seleção nacional antes da Copa do Mundo.

  • Camaradagem internacional acima da rivalidade entre clubes

    Kimmich confirmou que torcerá pelo Arsenal na final da Liga dos Campeões contra o PSG, apesar de o Bayern de Munique ter sido eliminado pelo time francês nas semifinais. O meio-campista do Bayern deixou claro que seu apoio não é motivado por ressentimento em relação ao PSG. Em vez disso, Kimmich está focado em ver seu companheiro da seleção alemã, Havertz, conquistar o sucesso no maior palco do futebol europeu de clubes.

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    Apoiando Havertz na busca pela glória europeia

    Kimmich acredita que uma conquista da Liga dos Campeões por parte de Havertz daria um impulso significativo à seleção alemã antes dos próximos compromissos deste verão. “Desejo sucesso ao Kai para que ele possa se juntar a nós após essa conquista. Um título como esse traz energia positiva”, disse Kimmich.

  • Kimmich destaca a importância de Havertz

    Kimmich também aproveitou a oportunidade para falar sobre a percepção que se tem de Havertz em seu país natal. Apesar do sucesso no exterior, Kimmich considera que o atacante do Arsenal nem sempre recebe o reconhecimento que merece da torcida e da mídia alemãs, destacando sua versatilidade e qualidade técnica.

    O zagueiro disse: “Ele é um jogador extremamente importante para nós e é subestimado na Alemanha. Na Eurocopa, ele foi decisivo, porque traz um conjunto fantástico de qualidades que nos ajudará.”

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    Todos os olhos voltados para a final da Liga dos Campeões

    A atenção volta-se agora para a final da Liga dos Campeões, onde Havertz e o Arsenal tentarão derrotar o PSG e conquistar o maior troféu do futebol europeu. Para Kimmich e a seleção alemã, o resultado também será acompanhado de perto. Um Havertz em grande forma, chegando ao estágio da seleção com confiança e ímpeto, poderia dar um impulso valioso à Alemanha em sua preparação para a Copa do Mundo.

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