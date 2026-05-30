Joshua Kimmich, estrela do Bayern, revela por que torce pelo Arsenal na final da Liga dos Campeões

Kimmich também aproveitou a oportunidade para falar sobre a percepção que se tem de Havertz em seu país natal. Apesar do sucesso no exterior, Kimmich considera que o atacante do Arsenal nem sempre recebe o reconhecimento que merece da torcida e da mídia alemãs, destacando sua versatilidade e qualidade técnica.

O zagueiro disse: “Ele é um jogador extremamente importante para nós e é subestimado na Alemanha. Na Eurocopa, ele foi decisivo, porque traz um conjunto fantástico de qualidades que nos ajudará.”