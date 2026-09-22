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Josh King pode ser tão bom quanto Cole Palmer, Morgan Rogers e Morgan Gibbs-White? Ex-estrela do Fulham explica por que futura transferência fará do adolescente prodígio alguém "melhor"
O futebol inglês está repleto de camisas 10 criativos
O muito bem avaliado jogador de 19 anos já percorreu um longo caminho em um espaço de tempo relativamente curto. Produto das categorias de base de Craven Cottage, King fez sua estreia competitiva em agosto de 2024. Agora, ele já ultrapassou a marca de 50 partidas.
Já são três gols na Premier League, com um papel regular no oeste de Londres consolidado. O jovem de pés rápidos empurrou o ex-jogador do Arsenal Emile Smith Rowe para baixo na hierarquia dos criadores de jogadas.
Ele ainda está crescendo e amadurecendo, como pessoa e jogador, com novas valências sendo acrescentadas ao seu jogo o tempo todo. Já domina a arte de deslizar pelo campo, romper linhas defensivas e criar oportunidades de gol pelo caminho.
O futebol inglês conta atualmente com uma abundância desses talentos, com nomes como Phil Foden e Eberechi Eze também batendo à porta da Inglaterra, enquanto o ‘Galáctico’ do Real Madrid Jude Bellingham é considerado o topo da hierarquia dos camisas 10.
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King pode seguir os passos de Palmer e Rogers?
King ainda tem um bom caminho a percorrer antes de poder dizer que está lado a lado com nomes tão ilustres, mas está claramente na direção certa. Ao ser perguntado se o natural de Kingston pode seguir os passos de Palmer, Rogers e Gibbs-White, o ex-jogador do Fulham Houghton, que falava em associação com IrishBetting.ie, disse à GOAL: “Acho que sim.
“Conversei com alguém, não posso revelar quem foi porque seria errado da minha parte fazer isso, mas essa pessoa estava um pouco na linha de: ‘ah, não tenho tanta certeza assim’. Não é nada contra o Fulham, mas acho que, quanto melhores forem os jogadores com quem ele atuar e quanto mais alto ele chegar, melhor ele vai se tornar.
“Ele tem todos os atributos de que você precisa em um jogador de ataque: tem velocidade, consegue conduzir a bola, consegue ver jogadores em boas posições, tem faro de gol. Gosto muito dele e acho que ele vai ter um grande futuro.
“Espero que ele não decepcione, espero que não seja um daqueles que, quanto mais elogios recebe, mais o ego sobe. Acho que, nessa idade, é preciso ter muito equilíbrio. Muita coisa vai ser dita sobre você, mas a maior parte disso você simplesmente tem de deixar de lado e precisa estar focado, totalmente focado, no que quer fazer no futebol. Isso é ser o melhor que você puder, jogar no mais alto nível que conseguir e conquistar títulos, e tenho certeza de que esse é o objetivo dele.”
Uma transferência milionária fará parte do futuro de King?
King fez parte do período de treinos da Inglaterra antes da Copa do Mundo de 2026, o que lhe deu uma ideia de como é esse ambiente. A expectativa é que uma transferência de alto valor faça parte de seu futuro não muito distante.
Outra ex-estrela do Fulham, Bobby Zamora, disse à GOAL recentemente, ao ser perguntado se há um ar de inevitabilidade em relação à saída: “Ele é um talento fantástico. De novo, com 19 anos, não tem medo de receber a bola, quer a bola, quer estar nessas posições, quer criar chances, quer marcar gols.
“A questão é para onde ele vai? Ultimamente tenho visto muitas estrelas saindo da Premier League, e eu não gosto disso. Quero os melhores jogadores e, certamente, os ingleses jogando na Inglaterra. O problema é que os ingleses normalmente acabam ficando caros demais ou pedem um pouco mais de dinheiro, o que é um pouco frustrante, porque eu adoraria ver todos os ingleses jogando na Premier League.”
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Quando o contrato de King em Craven Cottage expirar
O Fulham não está sob nenhuma pressão para se desfazer de um de seus ativos mais valiosos, já que tem King vinculado por contrato até o verão de 2029. Ele já falou sobre o desejo de se tornar uma “lenda” em Craven Cottage.
Isso será música para os ouvidos dos torcedores que testemunharam sua ascensão meteórica ao destaque, mas talvez não haja como impedi-lo caso ele acabe trilhando um caminho semelhante ao de outros magos capazes de mudar partidas.
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