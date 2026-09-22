King ainda tem um bom caminho a percorrer antes de poder dizer que está lado a lado com nomes tão ilustres, mas está claramente na direção certa. Ao ser perguntado se o natural de Kingston pode seguir os passos de Palmer, Rogers e Gibbs-White, o ex-jogador do Fulham Houghton, que falava em associação com IrishBetting.ie, disse à GOAL: “Acho que sim.

“Conversei com alguém, não posso revelar quem foi porque seria errado da minha parte fazer isso, mas essa pessoa estava um pouco na linha de: ‘ah, não tenho tanta certeza assim’. Não é nada contra o Fulham, mas acho que, quanto melhores forem os jogadores com quem ele atuar e quanto mais alto ele chegar, melhor ele vai se tornar.

“Ele tem todos os atributos de que você precisa em um jogador de ataque: tem velocidade, consegue conduzir a bola, consegue ver jogadores em boas posições, tem faro de gol. Gosto muito dele e acho que ele vai ter um grande futuro.

“Espero que ele não decepcione, espero que não seja um daqueles que, quanto mais elogios recebe, mais o ego sobe. Acho que, nessa idade, é preciso ter muito equilíbrio. Muita coisa vai ser dita sobre você, mas a maior parte disso você simplesmente tem de deixar de lado e precisa estar focado, totalmente focado, no que quer fazer no futebol. Isso é ser o melhor que você puder, jogar no mais alto nível que conseguir e conquistar títulos, e tenho certeza de que esse é o objetivo dele.”