José Mourinho volta ao Real Madrid: quem ganha e quem perde com a controversa decisão de Florentino Pérez de trazer “O Especial” de volta ao Bernabéu

Hansi Flick acolheu com satisfação a nomeação de Alonso como técnico do Real Madrid no verão passado, mas também sabia que isso poderia ser uma má notícia para o Barcelona. Flick havia conversado com o ex-técnico do Bayer Leverkusen quando ainda era técnico da seleção alemã e ficou extremamente impressionado com a filosofia futebolística do espanhol.

A chegada de Alonso também sugeria uma mudança de abordagem há muito esperada no Bernabéu. Parecia que José Ángel Sánchez havia convencido Pérez a adotar um estilo de jogo mais moderno, que priorizasse o trabalho em equipe em detrimento do individualismo.

No entanto, o presidente nunca esteve totalmente convencido, mesmo depois que o Real Madrid de Alonso teve um início de temporada animador, culminando na vitória por 2 a 1 no primeiro Clássico da campanha, o que permitiu ao Los Blancos abrir uma vantagem de cinco pontos sobre o Barça na liderança da tabela.

Consequentemente, assim que os resultados começaram a piorar, e Pérez se viu diante de uma escolha direta entre apoiar um técnico exigente que tentava construir algo significativo no Real Madrid ou apaziguar um pequeno grupo de superestrelas insatisfeitas lideradas por Vinícius Jr., o magnata da construção decidiu abandonar o projeto de Alonso após apenas seis meses.

No entanto, enquanto a reputação de Alonso foi essencialmente restaurada pela confusão em que o Real Madrid se encontra agora, a de Pérez ficou em frangalhos. Em seu desespero, ele agora recorreu a Mourinho para tentar consertar as coisas — exatamente como fez lá em 2010.

O Barça obviamente ficará um pouco cauteloso com Mourinho, que conquistou uma Copa del Rey e um título da Liga durante seu reinado anterior no Real, mas ainda assim é improvável que vejam seu retorno como algo com que se preocupar excessivamente. Eles podem não ser tão bons quanto eram há 16 anos, mas Flick conquistou dois campeonatos consecutivos com um elenco jovem e unido, enquanto a personalidade polêmica que é Mourinho agora está entrando em um vestiário dividido.

Podemos, portanto, esperar que a turma de irmãos do Barça, formada na La Masia, faça farofa dos mercenários do Madrid na próxima temporada.