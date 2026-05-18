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Mark Doyle

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José Mourinho volta ao Real Madrid: quem ganha e quem perde com a controversa decisão de Florentino Pérez de trazer “O Especial” de volta ao Bernabéu

Vencedores & perdedores
Real Madrid
J. Mourinho
La Liga
Vinicius Junior
Especiais e Opinião

Está realmente acontecendo! Depois de ameaçar repetidamente trazer José Mourinho de volta ao Bernabéu, Florentino Pérez acabou mesmo fazendo isso. Na segunda-feira, notícias generalizadas confirmaram que o Real Madrid havia fechado acordo com Mourinho para que ele retornasse para uma segunda passagem como técnico, 13 anos depois que a primeira terminou em clima de desentendimento.

É claro que a confirmação da recontratação de Mourinho já era esperada. No mês passado, soube-se que Mourinho era a primeira opção de Pérez para substituir Álvaro Arbeloa, que havia assumido o cargo em janeiro, substituindo Xabi Alonso, demitido às pressas. No entanto, o momento ainda é chocante.

O Real Madrid é um clube em crise total, com um presidente sob pressão e em pé de guerra, jogadores sendo hospitalizados por companheiros de equipe e milhões de torcedores assinando uma petição para que os atacantes superestrelas sejam vendidos. Adicionar Mourinho a essa mistura, portanto, parece jogar gasolina em um incêndio já descontrolado.

Então, quem são os grandes vencedores e perdedores de uma decisão que é simultaneamente chocante e previsível? O GOAL analisa tudo...

  • FBL-EUR-C1-REAL-MADRIDAFP

    VENCEDOR: José Mourinho

    Como uma das figuras mais autoconfiantes do futebol, Mourinho sem dúvida sentirá que está de volta ao lugar onde pertence, comandando um dos maiores clubes do esporte. A verdade, porém, é que “O Especial” já não é mais tão especial assim.

    O Benfica pode ter feito questão de manter um técnico que havia recontratado apenas em setembro passado, mas os quatro clubes anteriores de Mourinho — Fenerbahçe, Roma, Tottenham e Manchester United — ficaram todos aliviados ao vê-lo partir.

    Quando Mourinho chegou a Madri em 2010, era considerado por muitos neutros como o técnico número 1 do mundo, tendo acabado de conquistar uma tríplice coroa com a Inter, após ter desfrutado de um sucesso igualmente histórico no Chelsea e no Porto. Ao se preparar para seu retorno, porém, Mourinho não ganha um título de liga desde 2015, enquanto a Liga Conferência é a única taça que conquistou nos últimos nove anos.

    Portanto, embora Mourinho tenha recentemente questionado as credenciais de vários treinadores mais jovens que receberam cargos em times de ponta, ele próprio não fez nada na última década para merecer uma posição tão prestigiada. Só por essa razão, ele deveria estar extremamente grato a Pérez por lhe dar a oportunidade de provar que ainda tem o que é preciso para se destacar no mais alto nível.

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  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    PERDEDOR: Florentino Pérez

    Pérez finalmente conseguiu o seu homem... de novo! O presidente do Real Madrid sempre acreditou que é preciso um tipo específico de personalidade para treinar o Madrid — e, para ser justo, ele provavelmente está certo. Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti eram praticamente do mesmo tipo, dois personagens tranquilos, calmos e controlados que inspiravam respeito por causa de suas brilhantes carreiras como jogadores. Consequentemente, ambos se mostraram altamente hábeis em controlar as emoções em um vestiário cheio de egos inflados, operando dentro do que pode ser considerado o ambiente de maior pressão no futebol mundial.

    O problema é que Mourinho não é como Zidane nem como Ancelotti. Ele não ameniza a tensão, lança “bombas de verdade” por onde passa e não tem absolutamente nenhuma consideração pelas consequências ou pelas vítimas. No entanto, embora Mourinho já tenha sido considerado um mestre da motivação, seus métodos não funcionam mais tão bem quanto antes. Mais importante ainda, eles nunca foram totalmente bem-sucedidos no Real Madrid.

    Ele se saiu notavelmente bem ao quebrar o domínio do Barcelona sobre o título espanhol durante sua primeira passagem como técnico, mas seu mandato, insustentavelmente turbulento, ainda assim chegou a um fim prematuro porque ele perdeu o apoio de vários membros-chave do vestiário, incluindo dois ícones do clube: Sergio Ramos e Iker Casillas. Este último chegou a se opor ao seu possível retorno — mas o apelo do ex-goleiro, sem surpresa, caiu em ouvidos surdos.

    Pérez está totalmente convencido de que Mourinho ainda é o homem certo e, na prática, apostou sua presidência nessa convicção. Mas essa não é uma daquelas apostas que provavelmente renderão frutos espetaculares. Pelo contrário, é quase certo que terá um efeito contrário desastroso.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VENCEDOR: Barcelona

    Hansi Flick acolheu com satisfação a nomeação de Alonso como técnico do Real Madrid no verão passado, mas também sabia que isso poderia ser uma má notícia para o Barcelona. Flick havia conversado com o ex-técnico do Bayer Leverkusen quando ainda era técnico da seleção alemã e ficou extremamente impressionado com a filosofia futebolística do espanhol.

    A chegada de Alonso também sugeria uma mudança de abordagem há muito esperada no Bernabéu. Parecia que José Ángel Sánchez havia convencido Pérez a adotar um estilo de jogo mais moderno, que priorizasse o trabalho em equipe em detrimento do individualismo.

    No entanto, o presidente nunca esteve totalmente convencido, mesmo depois que o Real Madrid de Alonso teve um início de temporada animador, culminando na vitória por 2 a 1 no primeiro Clássico da campanha, o que permitiu ao Los Blancos abrir uma vantagem de cinco pontos sobre o Barça na liderança da tabela.

    Consequentemente, assim que os resultados começaram a piorar, e Pérez se viu diante de uma escolha direta entre apoiar um técnico exigente que tentava construir algo significativo no Real Madrid ou apaziguar um pequeno grupo de superestrelas insatisfeitas lideradas por Vinícius Jr., o magnata da construção decidiu abandonar o projeto de Alonso após apenas seis meses.

    No entanto, enquanto a reputação de Alonso foi essencialmente restaurada pela confusão em que o Real Madrid se encontra agora, a de Pérez ficou em frangalhos. Em seu desespero, ele agora recorreu a Mourinho para tentar consertar as coisas — exatamente como fez lá em 2010.

    O Barça obviamente ficará um pouco cauteloso com Mourinho, que conquistou uma Copa del Rey e um título da Liga durante seu reinado anterior no Real, mas ainda assim é improvável que vejam seu retorno como algo com que se preocupar excessivamente. Eles podem não ser tão bons quanto eram há 16 anos, mas Flick conquistou dois campeonatos consecutivos com um elenco jovem e unido, enquanto a personalidade polêmica que é Mourinho agora está entrando em um vestiário dividido.

    Podemos, portanto, esperar que a turma de irmãos do Barça, formada na La Masia, faça farofa dos mercenários do Madrid na próxima temporada.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    PERDEDOR: Vinicius Jr

    Se Vinicius tivesse algum problema com Alonso, quais seriam as chances do brasileiro manter uma relação de trabalho harmoniosa com um homem por quem ele provavelmente já nutre alguma animosidade pessoal?!

    Para que ninguém se esqueça, Mourinho acusou Vinicius de ser o responsável pelas cenas chocantes que vimos no Estádio da Luz em fevereiro, quando o ponta foi alvo de insultos verbais tanto da torcida da casa quanto de Gianluca Prestianni, do Benfica, após abrir o placar na partida de ida da repescagem da Liga dos Campeões, em Lisboa.

    Prestianni — que covardemente cobriu a boca com a camisa para impedir que alguém visse exatamente o que ele disse — foi posteriormente suspenso por “conduta homofóbica” contra Vinicius. No entanto, o argentino escapou de qualquer punição por supostamente ter proferido insultos racistas contra o jogador da seleção brasileira — uma acusação que Prestianni sempre negou, mesmo ao falar com Mourinho após o jogo.

    No entanto, a opinião de Mourinho sobre todo o incidente, sem surpresa, enfureceu pessoas em todo o mundo, conforme ele revelou à Amazon Prime na época: “Eu disse a [Vinicius]: quando você marca um gol assim, basta comemorar e voltar... Há algo de errado, porque isso acontece em todos os estádios. Em um estádio onde Vinicius joga, algo acontece, sempre.”

    Foi uma declaração chocante de Mourinho, uma afirmação insensível que efetivamente culpava Vinícius por todos os insultos racistas repugnantes que ele sofreu ao longo dos anos. Como resultado, será fascinante ver se a chegada de Mourinho terá alguma influência nas prolongadas negociações contratuais do Real Madrid com Vinícius, que será jogador de código livre no ano que vem e, portanto, está sendo especulado para uma transferência no verão para outro dos clubes de elite da Europa.

  • West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Titulares reais dos direitos

    Ame-o ou odeie-o, Mourinho faz com que seja impossível ignorá-lo. Ele pode não ser mais um pioneiro do ponto de vista tático, mas quando se trata de provocar as pessoas, o português continua em uma categoria à parte.

    Ninguém manipula a mídia como Mourinho, que é essencialmente o sonho de qualquer jornalista devido à quantidade incomparável de frases de efeito que ele solta sempre que alguém coloca um microfone na frente de sua boca tagarela. Dependendo do seu humor (ou intenção premeditada), ele pode ser tão engraçado quanto ofensivo — e é por isso que todos querem ouvi-lo falar.

    Basicamente, Mourinho ainda é um grande sucesso de bilheteria, então seu retorno ao Real será, no mínimo, bem-vindo pelos detentores dos direitos da La Liga, da Liga dos Campeões e da Copa del Rey — porque ninguém fica neutro quando se trata do autoproclamado “Special One”. Consequentemente, torcedores de futebol em todo o mundo estarão sintonizados semanalmente para comemorar suas vitórias — ou suas derrotas.

  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    PERDEDOR: O futebol espanhol

    Depois que Mourinho deu uma cotovelada no olho do assistente do Barcelona, Tito Vilanova, após mais um Clássico tenso em agosto de 2011, Gerard Piqué acusou o então técnico do Real Madrid de “destruir o futebol espanhol”. O zagueiro catalão pode não ser a pessoa mais confiável do mundo, mas tinha razão.

    Como o gentil e muito mais simpático Andrés Iniesta disse mais tarde à La Sexta, Mourinho “cultivou” um clima de “ódio” entre o Real Madrid e o Barça que acabou causando “muito dano à seleção nacional”. “Não é preciso ser do Barcelona ou do Real Madrid para saber que essa situação era desagradável, e o elemento-chave nessa história foi Mourinho”, explicou o campeão da Copa do Mundo.

    Casillas também acredita que a razão pela qual a atitude de Mourinho em relação a ele mudou foi sua tentativa de reconstruir algumas das pontes que o técnico havia queimado.

    "Conversei com Xavi Hernandez e Carles Puyol", disse o ex-capitão do Real Madrid ao AS em 2016. "Eu disse que acabaríamos sobrecarregando o futebol espanhol e que precisávamos amenizar as coisas entre nós. Talvez não tenha caído bem [para Mourinho] o fato de eu ter conversado com pessoas do Barcelona para dissipar a tensão..."

    Portanto, este parece ser o pior momento possível para Mourinho voltar ao Bernabéu, com o Barça e o Real Madrid atualmente se acusando mutuamente de corrupção e de influenciar árbitros. De fato, para citar uma frase de Piqué de 2011: “Isso vai acabar muito mal.”

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