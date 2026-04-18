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José Mourinho vai voltar ao Real Madrid? Florentino Pérez planeja se reunir com o ex-técnico do Chelsea e do Manchester United para discutir seu retorno ao Bernabéu
Perez espera um reencontro sensacional
O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está pronto para tomar medidas drásticas após duas temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título importante. A diretoria do Bernabéu está sob crescente pressão para fazer uma mudança no comando técnico e, de acordo com reportagens do jornal português *Record*, Mourinho está no topo da lista de candidatos para substituir a atual comissão técnica.
O “Special One” passou três anos em Madri entre 2010 e 2013, ficando famoso por quebrar o domínio do Barcelona no campeonato nacional ao conquistar um título recorde da La Liga e a Copa del Rey. Embora sua saída tenha sido marcada por atritos, sua relação com Pérez permaneceu respeitosa, e diz-se agora que o presidente está planejando uma reunião para discutir um possível retorno.
- AFP
Reuniões cruciais da diretoria no Bernabéu
A situação em relação ao cargo de treinador principal continua em aberto, mas a pressão externa está aumentando devido à queda nos resultados e ao fracasso em atingir os ambiciosos objetivos do clube. Está marcada uma reunião decisiva dentro do clube para determinar o rumo final da equipe principal, envolvendo Pérez e figuras-chave como Arbeloa.
Embora não tenha havido nenhum contato oficial ou abordagem direta a Mourinho até o momento, sua candidatura está ganhando força. Diz-se que o técnico de 63 anos está acompanhando de perto os desdobramentos em Madri a partir de Lisboa, ciente de que a vaga em um dos clubes mais prestigiados do mundo poderá em breve se tornar realidade caso a diretoria decida avançar com a mudança.
Mourinho está aberto a uma segunda passagem pelo Real Madrid
Apesar de estar atualmente sob contrato com o Benfica, Mourinho estaria aberto à ideia de retornar ao Real Madrid. O ex-técnico do Chelsea, do Manchester United e da Roma ainda conta com um apoio significativo entre uma parte da torcida madrilenha e da diretoria do clube, que se lembra de sua passagem como um período de renovado ímpeto competitivo contra o Barcelona no auge da era Pep Guardiola.
Não há negociações oficiais em andamento no momento, mas a perspectiva de Mourinho comandar um elenco que precisa de uma “revolução” é atraente para a diretoria. Além disso, seu nome sempre foi associado a um retorno nas recentes buscas por um novo técnico. O histórico do técnico português de conquistar títulos em ambientes de alta pressão se encaixa no perfil de um clube que não pode se dar ao luxo de passar por uma terceira temporada consecutiva de decepções.
- AFP
Zidane e Klopp também estão na lista de candidatos
Embora Mourinho seja um nome de destaque nas discussões da diretoria, ele não é o único técnico de renome em consideração. O Real Madrid mantém todas as opções em aberto enquanto procura o líder mais adequado para conduzir o clube na temporada 2026/27 e além.
Também está no radar do clube o ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, embora ele tenha se distanciado consistentemente de um retorno aos gramados. Outros nomes, como Mauricio Pochettino e o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps — que deve ser substituído pela lenda do Real Madrid, Zinedine Zidane, após a Copa do Mundo —, também foram discutidos. No entanto, com Pérez liderando a busca, o retorno de um rosto familiar como Mourinho continua sendo uma possibilidade distinta e intrigante.