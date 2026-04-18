José Mourinho vai voltar ao Real Madrid? Florentino Pérez planeja se reunir com o ex-técnico do Chelsea e do Manchester United para discutir seu retorno ao Bernabéu

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está pronto para tomar medidas drásticas após duas temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título importante. A diretoria do Bernabéu está sob crescente pressão para fazer uma mudança no comando técnico e, de acordo com reportagens do jornal português *Record*, Mourinho está no topo da lista de candidatos para substituir a atual comissão técnica.

O “Special One” passou três anos em Madri entre 2010 e 2013, ficando famoso por quebrar o domínio do Barcelona no campeonato nacional ao conquistar um título recorde da La Liga e a Copa del Rey. Embora sua saída tenha sido marcada por atritos, sua relação com Pérez permaneceu respeitosa, e diz-se agora que o presidente está planejando uma reunião para discutir um possível retorno.