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José Mourinho “trouxe raiva e garra” ao Real Madrid, enquanto Raúl Asencio apoia o técnico que retorna para tirar o Barcelona do topo da La Liga mais uma vez
O impacto da mentalidade de Mourinho
O zagueiro do Real Madrid, Asencio, falou sobre a chegada de Mourinho como novo técnico do clube, demonstrando grande entusiasmo pelo projeto que se aproxima. O “Special One” está prestes a retornar ao banco do Santiago Bernabéu, e Asencio acredita que sua chegada trará de volta o nível de competitividade que tem sido a marca registrada da carreira de Mourinho.
Refletindo sobre a primeira passagem de Mourinho pela capital espanhola, entre 2010 e 2013, o zagueiro de 23 anos relembrou como o técnico alterou o DNA da equipe. “Eu era jovem e vi isso – como ele mudou a equipe, a competitividade que introduziu no clube, a garra e a determinação... Acho que essas são características que fazem de mim quem eu sou como jogador”, disse Asencio ao El Desmarque.
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Em busca do recorde de 100 pontos
O retorno do técnico português despertou sonhos de uma nova era de ouro no Bernabéu, especialmente uma que reflitisse a histórica campanha de 2011-12. Naquela temporada, Mourinho levou o Real Madrid a um título da La Liga que bateu todos os recordes, acumulando 100 pontos e marcando impressionantes 121 gols, quebrando efetivamente o domínio do icônico time do Barcelona de Pep Guardiola.
Quando questionado se o Real Madrid pode conquistar o campeonato no ano que vem com Mourinho no comando, Asencio foi inequívoco em sua resposta. “Sim, claro. Ele já fez isso com o recorde (100 pontos e 121 gols). Vamos em busca disso.”
Entusiasmo pela nova era
Apesar de ser um produto da base do clube, Asencio está ansioso para provar seu valor sob o comando do experiente técnico. Ele vê a mudança tática e emocional como um passo positivo para um elenco que busca reafirmar seu domínio na Espanha e na Europa. Para Asencio, a perspectiva de trabalhar sob o comando de uma figura de tanto destaque é uma oportunidade decisiva para sua carreira.
O zagueiro não escondeu seu entusiasmo pela pré-temporada que se aproxima, observando que o clima em torno do clube já mudou. “Agora, com o novo projeto, com Mourinho, acho que é muito empolgante, e estou ansioso para começar”, acrescentou, enfatizando sua disposição para abraçar a “raiva e garra” que Mourinho exige de seus jogadores.
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Silva e os reforços do elenco
Além da mudança no comando técnico, os planos de transferências do Real Madrid ganharam um ritmo acelerado. De acordo com Fabrizio Romano, o craque do Manchester City, Bernardo Silva, que está de saída, já chegou a um acordo para se juntar ao gigante espanhol. Asencio não hesitou em elogiar o jogador da seleção portuguesa, reconhecendo que sua chegada reforçaria significativamente as opções criativas da equipe no meio-campo.
Ao abordar os rumores de transferência, Asencio disse: “Bernardo Silva é muito, muito bom; ele representaria um salto de qualidade para a equipe. Tudo o que vier, receberemos de braços abertos e temos certeza de que o projeto que estão construindo é incrível.”