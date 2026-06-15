José Mourinho “trouxe raiva e garra” ao Real Madrid, enquanto Raúl Asencio apoia o técnico que retorna para tirar o Barcelona do topo da La Liga mais uma vez

O zagueiro do Real Madrid, Asencio, falou sobre a chegada de Mourinho como novo técnico do clube, demonstrando grande entusiasmo pelo projeto que se aproxima. O “Special One” está prestes a retornar ao banco do Santiago Bernabéu, e Asencio acredita que sua chegada trará de volta o nível de competitividade que tem sido a marca registrada da carreira de Mourinho.

Refletindo sobre a primeira passagem de Mourinho pela capital espanhola, entre 2010 e 2013, o zagueiro de 23 anos relembrou como o técnico alterou o DNA da equipe. “Eu era jovem e vi isso – como ele mudou a equipe, a competitividade que introduziu no clube, a garra e a determinação... Acho que essas são características que fazem de mim quem eu sou como jogador”, disse Asencio ao El Desmarque.