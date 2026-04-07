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José Mourinho, "triste", afirma que alguns jogadores do Benfica "não vivem para o futebol" e admite a derrota na disputa pelo título da Liga Portugal após um "fraco" empate contra a Casa Pia, que luta contra o rebaixamento
As esperanças do título do Eagles vão por água abaixo
A busca do Benfica pelo título português sofreu um revés quase fatal em Rio Maior, ao empatar em 1 a 1 com uma resistente equipe da Casa Pia. Apesar de dominar a partida com 18 chutes e uma posse de bola esmagadora de 78%, as Águias careceram de eficiência e conseguiram apenas três chutes a gol. Richard Rios acabou por abrir o placar aos 68 minutos, mas um erro defensivo calamitoso de António Silva, dez minutos depois, permitiu que Rafael Brito empatasse, deixando o Benfica a sete pontos da liderança.
- AFP
Mourinho critica a falta de garra
Após o apito final, Mourinho foi contundente em sua avaliação do resultado, lamentando a perda do controle sobre o destino do Benfica na disputa pelo segundo lugar. Ele revelou ter feito um discurso direto no intervalo, no qual questionou a disciplina tática dos jogadores e seu comprometimento geral com as exigências do esporte.
Em declarações à Sport TV, Mourinho disse: “Mais do que o incidente [do gol da Casa Pia]... Eu diria mais: perdemos não apenas dois pontos, mas as últimas chances que tínhamos de lutar pelo título, e perdemos o controle do nosso destino para terminar em segundo. Não gostei do primeiro tempo; no intervalo conversamos sobre o que teríamos que mudar taticamente, e tentei fazê-los entender... porque há alguns que às vezes parecem que não vivem de futebol, não respiram futebol; parece que às vezes se esquecem da realidade.
"Fiz umas contas para eles. Se não ganhássemos este jogo, a difícil, mas possível, luta pelo título acabaria, e não dependeríamos mais de nós mesmos para terminar em segundo lugar; era isso que estava em jogo."
Ele acrescentou: “O árbitro não influenciou o resultado, mas teve muita influência num jogo fraco. O Benfica foi fraco no primeiro tempo, em termos de atitude; melhorou depois em todos os níveis, mas então o jogo acaba e, por assim dizer, o campeonato termina com uma situação de descuido, o que não pode acontecer quando se está a ganhar por 1 a 0.”
O invicto Benfica é prejudicado pelos empates
Em uma anomalia estatística, o Benfica continua sendo o único time invicto na Liga Portugal nesta temporada, mas ocupa a terceira posição devido a nada menos que nove empates. Oito desses empates ocorreram sob o comando de Mourinho, incluindo a perda de pontos contra o Tondela e o Rio Ave.
Refletindo sobre a complacência da equipe após abrir o placar, Mourinho disse: “Melhoramos muito no segundo tempo, criamos muitas oportunidades. Mas quando você está vencendo um adversário que não tem um único chute a gol, eu diria que tivemos 75 ou 80% de posse de bola, o que é absurdo, e então, depois de abrir 1 a 0, concordo que há complacência. Não há aquela energia, aquela fome de uma equipa que está a jogar muito bem, a dar tudo de si. Eu diria que, para terminar em terceiro, poderíamos até perder todos os jogos, ou quase todos. Para uma equipa que está a dar tudo de si, esse único golo é algo que não pode acontecer.”
Ele concluiu com uma avaliação direta sobre seus jogadores: “Sem nunca ter sentido a tristeza da derrota até agora, tivemos muitos empates com a tristeza da derrota, muitos deles por influências externas. Não há pessoas más ali, pessoas desrespeitosas, elas não existem ali [na equipe]. O que existe são certos perfis, que, independentemente de sua conta bancária e títulos, são famintos, e outras pessoas que parecem levar essa vida na brincadeira. Isso me entristece. Não são pessoas más, profissionais ruins, mas realmente lhes falta esse caráter.”
- AFP
Disputa pelo segundo lugar
Embora o Benfica ainda não esteja matematicamente fora da disputa pelo título, seria necessária uma sequência incrível de resultados para ultrapassar tanto o Sporting quanto o Porto. Supondo que Mourinho permaneça no comando, apesar dos rumores persistentes sobre uma possível nomeação para o cargo de técnico da seleção portuguesa após a Copa do Mundo, ele precisa encontrar uma maneira de revitalizar um elenco que ele mesmo questionou publicamente. O técnico provavelmente aproveitará as últimas semanas para avaliar quais jogadores realmente “vivem de futebol”, antes de uma janela de transferências de verão em que uma reformulação significativa do elenco parece inevitável.