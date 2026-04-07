José Mourinho, "triste", afirma que alguns jogadores do Benfica "não vivem para o futebol" e admite a derrota na disputa pelo título da Liga Portugal após um "fraco" empate contra a Casa Pia, que luta contra o rebaixamento

Após o apito final, Mourinho foi contundente em sua avaliação do resultado, lamentando a perda do controle sobre o destino do Benfica na disputa pelo segundo lugar. Ele revelou ter feito um discurso direto no intervalo, no qual questionou a disciplina tática dos jogadores e seu comprometimento geral com as exigências do esporte.

Em declarações à Sport TV, Mourinho disse: “Mais do que o incidente [do gol da Casa Pia]... Eu diria mais: perdemos não apenas dois pontos, mas as últimas chances que tínhamos de lutar pelo título, e perdemos o controle do nosso destino para terminar em segundo. Não gostei do primeiro tempo; no intervalo conversamos sobre o que teríamos que mudar taticamente, e tentei fazê-los entender... porque há alguns que às vezes parecem que não vivem de futebol, não respiram futebol; parece que às vezes se esquecem da realidade.

"Fiz umas contas para eles. Se não ganhássemos este jogo, a difícil, mas possível, luta pelo título acabaria, e não dependeríamos mais de nós mesmos para terminar em segundo lugar; era isso que estava em jogo."

Ele acrescentou: “O árbitro não influenciou o resultado, mas teve muita influência num jogo fraco. O Benfica foi fraco no primeiro tempo, em termos de atitude; melhorou depois em todos os níveis, mas então o jogo acaba e, por assim dizer, o campeonato termina com uma situação de descuido, o que não pode acontecer quando se está a ganhar por 1 a 0.”