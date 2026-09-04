O Real Madrid enviou sua lista de 25 jogadores para a fase de liga da Champions League, com Mendy surgindo como o desfalque de maior destaque. O internacional francês sofreu um problema muscular na perna direita em maio e não atua pelo Real Madrid desde então.

Enquanto outros astros lesionados, Eder Militao e Rodrygo Goes, mantiveram suas vagas na competição europeia, Mourinho optou por não inscrever seu lateral-esquerdo lesionado. A ausência de Mendy abre caminho para Sergio Martinez, de 19 anos, recém-contratado, que chega do Racing Santander depois que o Madrid acionou sua cláusula de rescisão de € 3 milhões.

Martinez foi inicialmente contratado para o Castilla, equipe reserva do clube. No entanto, o meio-campista adolescente já impressionou o técnico português durante os treinos com o time principal, ganhando uma surpreendente promoção ao elenco principal europeu ao lado de outros 11 jovens promissores.



