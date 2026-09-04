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José Mourinho toma decisão BRUTAL na Liga dos Campeões, e veterano do Real Madrid é cortado do elenco
Mendy fica fora da lista para a Europa
O Real Madrid enviou sua lista de 25 jogadores para a fase de liga da Champions League, com Mendy surgindo como o desfalque de maior destaque. O internacional francês sofreu um problema muscular na perna direita em maio e não atua pelo Real Madrid desde então.
Enquanto outros astros lesionados, Eder Militao e Rodrygo Goes, mantiveram suas vagas na competição europeia, Mourinho optou por não inscrever seu lateral-esquerdo lesionado. A ausência de Mendy abre caminho para Sergio Martinez, de 19 anos, recém-contratado, que chega do Racing Santander depois que o Madrid acionou sua cláusula de rescisão de € 3 milhões.
Martinez foi inicialmente contratado para o Castilla, equipe reserva do clube. No entanto, o meio-campista adolescente já impressionou o técnico português durante os treinos com o time principal, ganhando uma surpreendente promoção ao elenco principal europeu ao lado de outros 11 jovens promissores.
- (C)Getty Images
Mudanças táticas e cobertura defensiva
A decisão de Mourinho destaca uma mudança de hierarquia no lado esquerdo da defesa do Madrid. Mendy caiu na ordem de preferência no Santiago Bernabéu após as chegadas de Marc Cucurella e Alvaro Carreras, deixando o treinador confortável para disputar a fase de grupos europeia sem ele.
O excesso de opções na defesa contrasta fortemente com uma crise crescente no meio-campo na capital espanhola. Várias ausências de peso no meio de campo forçaram Mourinho a repensar a distribuição do elenco, fazendo da inclusão de Martinez uma necessidade tática, e não apenas uma recompensa por seu desenvolvimento.
Crise na escolha do meio-campo se aproxima
O Madrid enfrenta uma grave falta de opções no elenco antes de sua estreia na Champions League contra a Inter, em 8 de setembro. Contratado no verão europeu, Bernardo Silva cumprirá suspensão após receber cartão vermelho por um toque deliberado com a mão contra o Real Madrid, quando era capitão do Manchester City na temporada passada.
Arda Guler e Eduardo Camavinga também estão suspensos para o duelo europeu no Bernabéu. Além disso, Aurelien Tchouameni deve ficar fora por causa de um problema muscular, enquanto Thiago Pitarch segue como grande dúvida.
Esse meio-campo desfalcado deixa Mourinho em busca de opções contra a campeã italiana. A rápida promoção de Martinez garante ao clube uma cobertura essencial no centro do campo, transformando uma promessa em desenvolvimento em um ativo imediato do time principal.
- Getty Images Sport
Compromissos domésticos antes do teste italiano
Antes de voltar suas atenções para a Champions League, o Madrid retorna à ação em La Liga com um confronto contra o Real Betis. Martinez pode fazer sua estreia pela equipe principal do Real Madrid na partida do campeonato nacional, depois de já ter feito sua primeira aparição na elite pelo Santander.
Mourinho então preparará seu elenco desfalcado para a visita da Inter na próxima semana. A estreia europeia testará fortemente a profundidade do meio-campo do Real Madrid, potencialmente oferecendo a Martinez a oportunidade de dar um passo à frente no maior palco do continente.
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