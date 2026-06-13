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Jose MourinhoGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

José Mourinho teria deixado o Benfica mesmo que Florentino Pérez tivesse perdido a eleição para a presidência do Real Madrid, afirma o presidente Rui Costa

J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
Benfica
Campeonato Português

Rui Costa revelou que a saída de José Mourinho do Benfica já estava praticamente decidida antes mesmo de se saber o resultado da eleição para a presidência do Real Madrid. O presidente do Benfica afirmou que Mourinho havia sido transparente quanto ao interesse do Real Madrid e confirmou que um acordo mútuo teria levado à saída do técnico mesmo que Florentino Pérez não tivesse vencido a eleição.

  • A saída de Mourinho

    Costa falou publicamente sobre as circunstâncias que envolveram a saída de Mourinho do Benfica, insistindo que a ida do técnico para o Real Madrid se tornara inevitável. Segundo o presidente do Benfica, Mourinho deixou claro que pretendia aceitar a oferta do Real Madrid caso Pérez vencesse a eleição para a presidência do clube. No entanto, Costa também revelou que, mesmo que Pérez não tivesse conseguido a vitória, Mourinho ainda assim teria deixado o Benfica.

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    O fator Florentino Pérez

    Embora muitos acreditassem que o futuro de Mourinho dependia da vitória de Florentino Pérez nas eleições para a presidência do Bernabéu, Costa insiste que o técnico já estava com um pé fora do Estádio da Luz. Quando questionado se Mourinho ainda seria o técnico do Benfica caso Pérez tivesse perdido a eleição, Costa foi direto ao abordar a realidade da situação.

    “O Benfica só teve que esperar pelo resultado do processo eleitoral do Real Madrid por causa do que acabei de dizer. Ele [Mourinho] partia do princípio de que seria o técnico do Real Madrid se Florentino vencesse as eleições”, disse Costa em uma coletiva de imprensa.

    “[Mourinho] não seria mais o técnico do Benfica, dadas todas as circunstâncias, em um acordo alcançado amigavelmente entre as partes. Ele sairia neste momento.”


  • Costa explica as circunstâncias por trás dessa decisão

    O presidente do Benfica revelou que o clube havia tentado garantir o futuro de Mourinho a longo prazo antes de o Real Madrid entrar em cena. Costa também rejeitou qualquer sugestão de que se sentisse traído pela decisão do técnico de se afastar.

    “Fizemos a oferta quando achamos que era o momento certo”, admitiu Costa. “Conversamos ao longo do tempo, e Mourinho sabia perfeitamente que era o técnico que eu queria para a próxima temporada.

    Ele tinha um contrato com o Benfica, e entendíamos que, no final da temporada, iríamos renovar esse contrato e não deixá-lo iniciar seu último ano com apenas um ano restante de contrato. A escolha de José Mourinho foi diferente. O Real Madrid apareceu e escolheu outra opção. Decepcionado? Não, tenho que respeitar isso. Foi algo imprevisto para nós, não vou esconder, mas tenho que respeitar e seguir em frente.”

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    O Benfica volta sua atenção para o futuro

    Com a saída de Mourinho efetivamente confirmada, o Benfica voltará agora sua atenção para os preparativos para a próxima temporada, após o clube ter nomeado Marco Silva como seu novo treinador. Enquanto isso, Mourinho iniciará sua segunda passagem pelo Real Madrid, com a missão de restaurar os dias de glória do clube após duas temporadas sem títulos.