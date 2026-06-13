José Mourinho teria deixado o Benfica mesmo que Florentino Pérez tivesse perdido a eleição para a presidência do Real Madrid, afirma o presidente Rui Costa

Embora muitos acreditassem que o futuro de Mourinho dependia da vitória de Florentino Pérez nas eleições para a presidência do Bernabéu, Costa insiste que o técnico já estava com um pé fora do Estádio da Luz. Quando questionado se Mourinho ainda seria o técnico do Benfica caso Pérez tivesse perdido a eleição, Costa foi direto ao abordar a realidade da situação.

“O Benfica só teve que esperar pelo resultado do processo eleitoral do Real Madrid por causa do que acabei de dizer. Ele [Mourinho] partia do princípio de que seria o técnico do Real Madrid se Florentino vencesse as eleições”, disse Costa em uma coletiva de imprensa.

“[Mourinho] não seria mais o técnico do Benfica, dadas todas as circunstâncias, em um acordo alcançado amigavelmente entre as partes. Ele sairia neste momento.”



