Getty Images
Traduzido por
José Mourinho teria deixado o Benfica mesmo que Florentino Pérez tivesse perdido a eleição para a presidência do Real Madrid, afirma o presidente Rui Costa
A saída de Mourinho
Costa falou publicamente sobre as circunstâncias que envolveram a saída de Mourinho do Benfica, insistindo que a ida do técnico para o Real Madrid se tornara inevitável. Segundo o presidente do Benfica, Mourinho deixou claro que pretendia aceitar a oferta do Real Madrid caso Pérez vencesse a eleição para a presidência do clube. No entanto, Costa também revelou que, mesmo que Pérez não tivesse conseguido a vitória, Mourinho ainda assim teria deixado o Benfica.
- AFP
O fator Florentino Pérez
Embora muitos acreditassem que o futuro de Mourinho dependia da vitória de Florentino Pérez nas eleições para a presidência do Bernabéu, Costa insiste que o técnico já estava com um pé fora do Estádio da Luz. Quando questionado se Mourinho ainda seria o técnico do Benfica caso Pérez tivesse perdido a eleição, Costa foi direto ao abordar a realidade da situação.
“O Benfica só teve que esperar pelo resultado do processo eleitoral do Real Madrid por causa do que acabei de dizer. Ele [Mourinho] partia do princípio de que seria o técnico do Real Madrid se Florentino vencesse as eleições”, disse Costa em uma coletiva de imprensa.
“[Mourinho] não seria mais o técnico do Benfica, dadas todas as circunstâncias, em um acordo alcançado amigavelmente entre as partes. Ele sairia neste momento.”
Costa explica as circunstâncias por trás dessa decisão
O presidente do Benfica revelou que o clube havia tentado garantir o futuro de Mourinho a longo prazo antes de o Real Madrid entrar em cena. Costa também rejeitou qualquer sugestão de que se sentisse traído pela decisão do técnico de se afastar.
“Fizemos a oferta quando achamos que era o momento certo”, admitiu Costa. “Conversamos ao longo do tempo, e Mourinho sabia perfeitamente que era o técnico que eu queria para a próxima temporada.
Ele tinha um contrato com o Benfica, e entendíamos que, no final da temporada, iríamos renovar esse contrato e não deixá-lo iniciar seu último ano com apenas um ano restante de contrato. A escolha de José Mourinho foi diferente. O Real Madrid apareceu e escolheu outra opção. Decepcionado? Não, tenho que respeitar isso. Foi algo imprevisto para nós, não vou esconder, mas tenho que respeitar e seguir em frente.”
- AFP
O Benfica volta sua atenção para o futuro
Com a saída de Mourinho efetivamente confirmada, o Benfica voltará agora sua atenção para os preparativos para a próxima temporada, após o clube ter nomeado Marco Silva como seu novo treinador. Enquanto isso, Mourinho iniciará sua segunda passagem pelo Real Madrid, com a missão de restaurar os dias de glória do clube após duas temporadas sem títulos.