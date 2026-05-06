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José Mourinho se reúne com Florentino Pérez para definir as condições de seu retorno ao Real Madrid
Uma reunião secreta em Madri
O “Special One” pode estar prestes a viver um retorno sensacional à capital espanhola. De acordo com reportagens do Esdiario e do jornalista Sergio Valentin, Mourinho e Pérez participaram de uma videoconferência que durou aproximadamente uma hora para discutir um possível retorno ao banco de reservas do Real Madrid.
A reunião teria contado com a presença do representante de longa data de Mourinho, Jorge Mendes, embora o superagente tenha atuado principalmente como observador. Essa linha direta de comunicação surge em um momento em que a pressão sobre a atual comissão técnica atingiu o ponto de ruptura, após uma campanha decepcionante e crescente incerteza interna.
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As exigências inegociáveis de Mourinho
Embora a possibilidade de um reencontro esteja definitivamente em jogo, o técnico português não está disposto a voltar ao Bernabéu sem ter controle total. Mourinho, que atualmente treina o Benfica com um contrato válido até 2027, teria estabelecido uma série de condições inegociáveis que Pérez deve cumprir antes que ele concorde em liderar o projeto mais uma vez. Curiosamente, essas exigências não se concentram em seu salário pessoal ou em seu pacote financeiro.
Em vez disso, Mourinho está exigindo uma reformulação total do funcionamento interno do clube. Ele estaria pedindo controle esportivo absoluto, uma reestruturação do departamento médico e autoridade disciplinar total sobre o elenco. Essas exigências destacam seu desejo de evitar as disputas internas que atormentaram os últimos meses de seu primeiro mandato, entre 2010 e 2013, período em que levou o time a conquistar um título na La Liga, um na Copa del Rey e um na Supercopa da Espanha.
Opiniões divididas no Bernabéu
A notícia de um possível retorno de Mourinho polarizou imediatamente a torcida do Real Madrid. Para muitos, ele continua sendo o técnico que quebrou o domínio do Barcelona e incutiu uma mentalidade vencedora e “matadora” no elenco durante uma das épocas mais competitivas da história da La Liga. Sua experiência e disciplina tática são vistas pelos torcedores como o remédio perfeito para a falta de consistência do elenco atual.
No entanto, outros continuam cautelosos em relação ao fardo que acompanha o ex-técnico do Chelsea e do Manchester United. Sua primeira passagem terminou com um vestiário dividido e desentendimentos públicos com lendas do clube, uma lembrança que ainda persiste para uma parte do madridismo. A perspectiva de trazer de volta uma figura tão explosiva é vista por alguns como um retrocesso, em vez de uma solução voltada para o futuro.
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A bola está no campo de Perez
Apesar da complexidade das negociações, Mourinho não fechou as portas para o clube recordista de títulos europeus. Ele deixou a possibilidade em aberto, mas a decisão final cabe agora ao presidente. Espera-se que Pérez avalie as exigências estruturais de Mourinho em comparação com outros candidatos em potencial, como Unai Emery, que também tem sido cotado para o cargo.
Espera-se que Pérez dê sua resposta a Mourinho em algum momento da próxima semana. Se o clube está disposto a conceder ao técnico o nível de controle sem precedentes que ele almeja continua sendo o ponto crucial. Se um acordo for alcançado, isso sinalizaria o início de um dos segundos atos mais dramáticos e altamente esperados da história do esporte.