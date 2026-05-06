O “Special One” pode estar prestes a viver um retorno sensacional à capital espanhola. De acordo com reportagens do Esdiario e do jornalista Sergio Valentin, Mourinho e Pérez participaram de uma videoconferência que durou aproximadamente uma hora para discutir um possível retorno ao banco de reservas do Real Madrid.

A reunião teria contado com a presença do representante de longa data de Mourinho, Jorge Mendes, embora o superagente tenha atuado principalmente como observador. Essa linha direta de comunicação surge em um momento em que a pressão sobre a atual comissão técnica atingiu o ponto de ruptura, após uma campanha decepcionante e crescente incerteza interna.