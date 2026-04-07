José Mourinho se pronuncia sobre seu futuro no Benfica após uma temporada sem títulos estar praticamente confirmada

Apesar de permanecer invicto na Liga Portugal desde que substituiu Bruno Lage em setembro de 2025, o histórico de Mourinho — com 16 vitórias e sete empates em 23 partidas — não foi suficiente para acompanhar o ritmo dos líderes. O Benfica ocupa atualmente a terceira posição, sete pontos atrás do FC Porto e dois atrás do Sporting CP, sendo que este último ainda tem um jogo a menos a disputar.

Ao abordar as difíceis decisões sobre o elenco que se avizinham, Mourinho acrescentou: “Tenho de pensar cuidadosamente, de forma coletiva, porque, neste momento, queria deixar de escalar alguns jogadores, mas há valores mais importantes em jogo. Eles são ativos, mesmo que eu não quisesse continuar com alguns deles. A nível desportivo, o objetivo alcançável é terminar em segundo lugar, dependendo dos resultados dos outros.

“[Mas] não dependemos apenas de nós mesmos. Mesmo vencendo todos os jogos, não dependemos exclusivamente de nós mesmos. O Sporting teria que perder mais dois pontos. Ainda é possível, e o Sporting pode até empatar. Tudo bem, não perdemos [contra a Casa Pia], mas não acho que um empate como este enobreça o Benfica de forma alguma, nem a carreira de nenhum de nós.”