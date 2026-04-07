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José Mourinho se pronuncia sobre seu futuro no Benfica após uma temporada sem títulos estar praticamente confirmada
Mourinho esclarece seus planos futuros
Após um empate decepcionante contra a Casa Pia, Mourinho se pronunciou sobre a afirmação do jornalista Rui Santos, na CNN Portugal, de que Jorge Mendes o teria aconselhado a deixar o Benfica. Apesar das especulações de que seu superagente o estaria pressionando a abandonar o cargo, o técnico português agiu rapidamente para reafirmar seu compromisso com as Águias. Com contrato vigente até junho de 2027, Mourinho insistiu que continua no controle total de seu destino profissional, embora reconheça uma mudança significativa nos objetivos da temporada.
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O “Special One” mantém-se firme
Quando questionado sobre os rumores de uma saída orquestrada, Mourinho foi, como de costume, direto ao falar sobre sua autonomia e seu desejo pessoal de concluir seu projeto no clube.
Em entrevista coletiva após a partida, Mourinho disse: “Se algo aconteceu durante o jogo, eu não sei. Nada aconteceu antes do jogo. Jorge Mendes é meu agente, mas sou eu quem toma minhas próprias decisões. Minha decisão é que gostaria de continuar no Benfica.”
A disputa pelo título está praticamente encerrada para o Benfica
Apesar de permanecer invicto na Liga Portugal desde que substituiu Bruno Lage em setembro de 2025, o histórico de Mourinho — com 16 vitórias e sete empates em 23 partidas — não foi suficiente para acompanhar o ritmo dos líderes. O Benfica ocupa atualmente a terceira posição, sete pontos atrás do FC Porto e dois atrás do Sporting CP, sendo que este último ainda tem um jogo a menos a disputar.
Ao abordar as difíceis decisões sobre o elenco que se avizinham, Mourinho acrescentou: “Tenho de pensar cuidadosamente, de forma coletiva, porque, neste momento, queria deixar de escalar alguns jogadores, mas há valores mais importantes em jogo. Eles são ativos, mesmo que eu não quisesse continuar com alguns deles. A nível desportivo, o objetivo alcançável é terminar em segundo lugar, dependendo dos resultados dos outros.
“[Mas] não dependemos apenas de nós mesmos. Mesmo vencendo todos os jogos, não dependemos exclusivamente de nós mesmos. O Sporting teria que perder mais dois pontos. Ainda é possível, e o Sporting pode até empatar. Tudo bem, não perdemos [contra a Casa Pia], mas não acho que um empate como este enobreça o Benfica de forma alguma, nem a carreira de nenhum de nós.”
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E agora?
Após a eliminação nas eliminatórias da fase de mata-mata da Liga dos Campeões para o Real Madrid e a eliminação nas quartas de final da Taça de Portugal pelo Porto, o Benfica agora luta em apenas uma frente. Embora ainda não esteja matematicamente fora da disputa pelo título da Liga Portugal, ultrapassar tanto o Sporting quanto o Porto exigiria uma sequência incrível de resultados.
A equipe de Mourinho volta a campo em casa contra o Nacional no dia 12 de abril.