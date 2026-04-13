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José Mourinho se pronuncia de forma definitiva sobre seu futuro após o Benfica manter vivas as ténues esperanças na Liga Portuguesa
Uma tábua de salvação na disputa pelo título
O Benfica manteve-se na briga pelo topo da tabela com uma vitória por 2 a 0 sobre o Nacional, graças a gols marcados logo no início da partida por Andreas Schjelderup e Rafa Silva. A vitória trouxe a estabilidade tão necessária após uma sequência de resultados que deixou as Águias a sete pontos do líder, o FC Porto. Embora o título ainda seja matematicamente possível, Mourinho começou a concentrar-se no desenvolvimento interno do elenco para garantir que o clube continue competitivo durante um período de transição desafiador no Estádio da Luz.
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Compromisso incondicional
O técnico português foi enfático ao afirmar que a sua permanência em Lisboa não está vinculada a exigências financeiras nem a promessas de uma grande reformulação do elenco neste verão. Mourinho esclareceu que o seu destino profissional continua inteiramente nas suas próprias mãos e é motivado pelo desejo de concluir o seu projeto atual.
Ao abordar seu futuro no clube e a autonomia que detém sobre sua carreira, o ex-técnico da Inter disse aos repórteres: “Depende exclusivamente da vontade do clube. Meu desejo de continuar no Benfica não depende de nenhuma condição da minha parte, não depende do investimento na equipe.”
Plano de integração da Academia
Com a Copa do Mundo de 2026 prestes a atrapalhar a próxima pré-temporada, Mourinho já está identificando a próxima geração de talentos da famosa academia do Benfica em Seixal. O técnico pretende aproveitar as férias de verão para acelerar a integração dos jovens que considera a “pequena elite dentro da elite” no ambiente da equipe principal, enquanto os jogadores da seleção estão a serviço da sua seleção. Essa abordagem proativa visa garantir que a equipe principal permaneça forte durante um calendário congestionado, priorizando o desenvolvimento de talentos técnicos formados no clube para proporcionar a profundidade de elenco essencial para a próxima temporada.
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O teste do clássico de Lisboa
O Benfica enfrenta uma viagem decisiva para o Estádio José Alvalade no dia 19 de abril, para um clássico de alto risco contra o Sporting CP. Apesar de permanecer invicto na Liga Portugal, o histórico de Mourinho, com 17 vitórias e oito empates, não tem sido suficiente para acompanhar o ritmo dos líderes. Com apenas cinco partidas restantes no campeonato, as Águias, que ocupam a terceira posição, precisam superar uma diferença de sete pontos para o FC Porto e ultrapassar o Sporting, tornando essencial uma vitória neste ambiente hostil para que suas tênues esperanças de título permaneçam vivas.