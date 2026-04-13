José Mourinho se pronuncia de forma definitiva sobre seu futuro após o Benfica manter vivas as ténues esperanças na Liga Portuguesa

O técnico português foi enfático ao afirmar que a sua permanência em Lisboa não está vinculada a exigências financeiras nem a promessas de uma grande reformulação do elenco neste verão. Mourinho esclareceu que o seu destino profissional continua inteiramente nas suas próprias mãos e é motivado pelo desejo de concluir o seu projeto atual.

Ao abordar seu futuro no clube e a autonomia que detém sobre sua carreira, o ex-técnico da Inter disse aos repórteres: “Depende exclusivamente da vontade do clube. Meu desejo de continuar no Benfica não depende de nenhuma condição da minha parte, não depende do investimento na equipe.”