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Adhe Makayasa

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José Mourinho se pronuncia de forma definitiva sobre seu futuro após o Benfica manter vivas as ténues esperanças na Liga Portuguesa

J. Mourinho
Benfica
Benfica x Nacional-PT
Nacional-PT
Campeonato Português

José Mourinho reafirmou seu compromisso inabalável com o Benfica, insistindo que seu futuro no Estádio da Luz não depende dos investimentos do clube no mercado de transferências de verão. Após a vitória sobre o Nacional, o técnico de 63 anos revelou que já está planejando a próxima temporada e pretende integrar os jovens talentos de “elite” do clube ao seu projeto de longo prazo.

  • Uma tábua de salvação na disputa pelo título

    O Benfica manteve-se na briga pelo topo da tabela com uma vitória por 2 a 0 sobre o Nacional, graças a gols marcados logo no início da partida por Andreas Schjelderup e Rafa Silva. A vitória trouxe a estabilidade tão necessária após uma sequência de resultados que deixou as Águias a sete pontos do líder, o FC Porto. Embora o título ainda seja matematicamente possível, Mourinho começou a concentrar-se no desenvolvimento interno do elenco para garantir que o clube continue competitivo durante um período de transição desafiador no Estádio da Luz.

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    Compromisso incondicional

    O técnico português foi enfático ao afirmar que a sua permanência em Lisboa não está vinculada a exigências financeiras nem a promessas de uma grande reformulação do elenco neste verão. Mourinho esclareceu que o seu destino profissional continua inteiramente nas suas próprias mãos e é motivado pelo desejo de concluir o seu projeto atual.

    Ao abordar seu futuro no clube e a autonomia que detém sobre sua carreira, o ex-técnico da Inter disse aos repórteres: “Depende exclusivamente da vontade do clube. Meu desejo de continuar no Benfica não depende de nenhuma condição da minha parte, não depende do investimento na equipe.”

  • Plano de integração da Academia

    Com a Copa do Mundo de 2026 prestes a atrapalhar a próxima pré-temporada, Mourinho já está identificando a próxima geração de talentos da famosa academia do Benfica em Seixal. O técnico pretende aproveitar as férias de verão para acelerar a integração dos jovens que considera a “pequena elite dentro da elite” no ambiente da equipe principal, enquanto os jogadores da seleção estão a serviço da sua seleção. Essa abordagem proativa visa garantir que a equipe principal permaneça forte durante um calendário congestionado, priorizando o desenvolvimento de talentos técnicos formados no clube para proporcionar a profundidade de elenco essencial para a próxima temporada.

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    O teste do clássico de Lisboa

    O Benfica enfrenta uma viagem decisiva para o Estádio José Alvalade no dia 19 de abril, para um clássico de alto risco contra o Sporting CP. Apesar de permanecer invicto na Liga Portugal, o histórico de Mourinho, com 17 vitórias e oito empates, não tem sido suficiente para acompanhar o ritmo dos líderes. Com apenas cinco partidas restantes no campeonato, as Águias, que ocupam a terceira posição, precisam superar uma diferença de sete pontos para o FC Porto e ultrapassar o Sporting, tornando essencial uma vitória neste ambiente hostil para que suas tênues esperanças de título permaneçam vivas.

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