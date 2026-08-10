AFP
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José Mourinho revela que assinou acordo para substituir Alex Ferguson no Manchester United antes de reviravolta com o Chelsea
Negócio de Old Trafford revelado
Mourinho revelou que, na verdade, assinou um contrato para substituir Ferguson no United no verão de 2013. O técnico português estava alinhado para assumir o comando em Old Trafford após sua saída do Madrid. No entanto, Mourinho desistiu emocionalmente do acordo para voltar ao Chelsea, deixando o United nomear David Moyes como sucessor de Ferguson.
- AFP
Mourinho explica escolha pelo Chelsea
Por trás da grande decisão de recusar o Manchester United, fatores emocionais e seu forte vínculo com Stamford Bridge acabaram sendo os principais motivos para sua repentina reviravolta.
Revelando o segredo guardado por muito tempo no documentário 'Mourinho', da Netflix, o treinador afirmou: "Eu vou para o Chelsea em 2013, mas naquele período há algo que ninguém sabe. Acho que posso dizer porque não machuco ninguém com a verdade, e acho que o objetivo deste trabalho que estamos fazendo é dizer a verdade. Quando deixei o Real Madrid, assinei com o Manchester United para ir para o Manchester United depois de Sir Alex.
"Fiquei, claro, muito lisonjeado, porque o Manchester United tem um apelo incrível. Quando digo que o Real Madrid é o maior clube do mundo, tenho que dizer que o Manchester United está muito, muito perto. Mas uma coisa é o amor pelo futebol, e outra coisa é o amor por um certo clube. Acho que isso é mais poderoso do que o amor pelo futebol e, fundamentalmente, depois do Real Madrid, eu precisava sentir que sou amado."
Ferguson confirmou a sequência dos acontecimentos ao relembrar o momento em que Mourinho ligou para dar a notícia: "No começo da noite, ele me ligou e estava chorando. E disse: 'Alex, eu não consigo aceitar isso. Eu dei minha palavra ao Chelsea, e não vou quebrar minha palavra'. O motivo que ele me deu eu pude entender, mas fiquei decepcionado."
Sem arrependimentos pela decisão
Essa escolha emocional acabou rendendo a Mourinho um terceiro título da Premier League com o Chelsea na temporada 2014-15, antes de ele finalmente assumir o comando do United em 2016.
Refletindo sobre sua dramática trajetória na carreira, o ex-treinador do Benfica acrescentou: "Para mim, perder a chance de ser o treinador que sucederia Sir Alex Ferguson foi dramático, mas não me arrependo, porque foi uma decisão que tomei com o coração. E acho que é a natureza dizendo algo: quando você faz alguma coisa por amor, nunca está fazendo nada errado. Acho que é a natureza. Eu fiz isso por amor.
"Voltei com a sensação de que, sim, eu estava voltando para casa, mas com uma grande responsabilidade, porque o que fiz antes é história, e você não quer destruir o seu legado."
- Getty Images Sport
Mudança de fase provoca seca prolongada
Essa revelação histórica oferece uma nova perspectiva sobre a transição pós-Ferguson que interrompeu a era de domínio do Manchester United, com o clube sem conquistar um título da Premier League desde sua saída. Agora de volta ao comando do Real Madrid, a revelação dos bastidores apenas reforça sua reputação como uma das figuras mais fascinantes do futebol moderno
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