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Adhe Makayasa

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José Mourinho revela que assinou acordo para substituir Alex Ferguson no Manchester United antes de reviravolta com o Chelsea

J. Mourinho
Manchester United
Premier League
S. Ferguson
Chelsea

José Mourinho revelou que assinou um contrato para suceder Sir Alex Ferguson como técnico do Manchester United em 2013, antes de desistir do acordo para voltar ao Chelsea. O treinador português concordou em se mudar para Old Trafford após deixar o Real Madrid, mas acabou optando por um retorno emocional a Stamford Bridge após uma conversa franca com Ferguson.

  • Negócio de Old Trafford revelado

    Mourinho revelou que, na verdade, assinou um contrato para substituir Ferguson no United no verão de 2013. O técnico português estava alinhado para assumir o comando em Old Trafford após sua saída do Madrid. No entanto, Mourinho desistiu emocionalmente do acordo para voltar ao Chelsea, deixando o United nomear David Moyes como sucessor de Ferguson.

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    Mourinho explica escolha pelo Chelsea

    Por trás da grande decisão de recusar o Manchester United, fatores emocionais e seu forte vínculo com Stamford Bridge acabaram sendo os principais motivos para sua repentina reviravolta.

    Revelando o segredo guardado por muito tempo no documentário 'Mourinho', da Netflix, o treinador afirmou: "Eu vou para o Chelsea em 2013, mas naquele período há algo que ninguém sabe. Acho que posso dizer porque não machuco ninguém com a verdade, e acho que o objetivo deste trabalho que estamos fazendo é dizer a verdade. Quando deixei o Real Madrid, assinei com o Manchester United para ir para o Manchester United depois de Sir Alex.

    "Fiquei, claro, muito lisonjeado, porque o Manchester United tem um apelo incrível. Quando digo que o Real Madrid é o maior clube do mundo, tenho que dizer que o Manchester United está muito, muito perto. Mas uma coisa é o amor pelo futebol, e outra coisa é o amor por um certo clube. Acho que isso é mais poderoso do que o amor pelo futebol e, fundamentalmente, depois do Real Madrid, eu precisava sentir que sou amado."

    Ferguson confirmou a sequência dos acontecimentos ao relembrar o momento em que Mourinho ligou para dar a notícia: "No começo da noite, ele me ligou e estava chorando. E disse: 'Alex, eu não consigo aceitar isso. Eu dei minha palavra ao Chelsea, e não vou quebrar minha palavra'. O motivo que ele me deu eu pude entender, mas fiquei decepcionado."

  • Sem arrependimentos pela decisão

    Essa escolha emocional acabou rendendo a Mourinho um terceiro título da Premier League com o Chelsea na temporada 2014-15, antes de ele finalmente assumir o comando do United em 2016.

    Refletindo sobre sua dramática trajetória na carreira, o ex-treinador do Benfica acrescentou: "Para mim, perder a chance de ser o treinador que sucederia Sir Alex Ferguson foi dramático, mas não me arrependo, porque foi uma decisão que tomei com o coração. E acho que é a natureza dizendo algo: quando você faz alguma coisa por amor, nunca está fazendo nada errado. Acho que é a natureza. Eu fiz isso por amor.

    "Voltei com a sensação de que, sim, eu estava voltando para casa, mas com uma grande responsabilidade, porque o que fiz antes é história, e você não quer destruir o seu legado."

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    Mudança de fase provoca seca prolongada

    Essa revelação histórica oferece uma nova perspectiva sobre a transição pós-Ferguson que interrompeu a era de domínio do Manchester United, com o clube sem conquistar um título da Premier League desde sua saída. Agora de volta ao comando do Real Madrid, a revelação dos bastidores apenas reforça sua reputação como uma das figuras mais fascinantes do futebol moderno

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