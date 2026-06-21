José Mourinho recebe autorização especial para contratações no Real Madrid - com o “Special One” “montando um time para vencer agora”, em meio a rumores sobre Enzo Fernández e Ruben Dias

Na terça-feira, 9 de junho, poucos dias antes do início da Copa do Mundo de 2026, uma reunião decisiva no Hotel Santo Mauro, em Madri, marcou o início de uma nova era para o Real Madrid. Mourinho se reuniu com o diretor-geral José Ángel Sánchez, o chefe de olheiros Juni Calafat e o superagente Jorge Mendes para orquestrar uma reformulação no verão.

Enquanto treinadores anteriores, como Carlo Ancelotti, frequentemente viam seus pedidos por reforços serem ignorados, fontes da ESPN indicam que o “Special One” é agora o principal arquiteto da política de contratações do clube.

A evidência dessa mudança está nos números. Em 2025, a média de idade das contratações do Real Madrid era de apenas 21 anos. Neste verão, com as chegadas de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté — e com a chegada de Denzel Dumfries prevista para breve —, essa média subiu para quase 29 anos.

Mourinho não está montando um time para o futuro; ele está construindo um time para vencer agora, dando preferência a veteranos experientes em vez de jovens promessas ainda não comprovadas.



