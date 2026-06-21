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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
Mohamed Saeed

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José Mourinho recebe autorização especial para contratações no Real Madrid - com o “Special One” “montando um time para vencer agora”, em meio a rumores sobre Enzo Fernández e Ruben Dias

Mercado da bola
J. Mourinho
Real Madrid
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E. Fernandez
R. Dias
Premier League

José Mourinho não perdeu tempo para afirmar sua autoridade no Real Madrid, supostamente exercendo um nível de controle sobre as transferências raramente visto no Santiago Bernabéu. O lendário técnico está liderando uma mudança drástica na estratégia, priorizando o sucesso imediato em detrimento de projetos de longo prazo, à medida que o clube busca estrelas de elite já consagradas, como Enzo Fernández e Ruben Dias.

  • O cume de Santo Mauro altera a dinâmica de poder

    Na terça-feira, 9 de junho, poucos dias antes do início da Copa do Mundo de 2026, uma reunião decisiva no Hotel Santo Mauro, em Madri, marcou o início de uma nova era para o Real Madrid. Mourinho se reuniu com o diretor-geral José Ángel Sánchez, o chefe de olheiros Juni Calafat e o superagente Jorge Mendes para orquestrar uma reformulação no verão.

    Enquanto treinadores anteriores, como Carlo Ancelotti, frequentemente viam seus pedidos por reforços serem ignorados, fontes da ESPN indicam que o “Special One” é agora o principal arquiteto da política de contratações do clube.

    A evidência dessa mudança está nos números. Em 2025, a média de idade das contratações do Real Madrid era de apenas 21 anos. Neste verão, com as chegadas de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté — e com a chegada de Denzel Dumfries prevista para breve —, essa média subiu para quase 29 anos.

    Mourinho não está montando um time para o futuro; ele está construindo um time para vencer agora, dando preferência a veteranos experientes em vez de jovens promessas ainda não comprovadas.


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  • Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cucurella e Silva lideram o grupo dos mais experientes

    A rápida aquisição de Cucurella do Chelsea, por 55 milhões de euros, destaca a influência recém-adquirida por Mourinho. O zagueiro teria sido conquistado pelo conhecimento detalhado que Mourinho tinha de seu desempenho anterior na Liga dos Campeões.

    A busca por Bernardo Silva foi igualmente decisiva. Prestes a deixar o Manchester City em uma transferência sem custos, Silva era fortemente cortejado pelo Atlético de Madrid e pelo Barcelona. No entanto, Mourinho insistiu para que o jogador da seleção portuguesa fosse considerado prioridade máxima.

    Após a intervenção do técnico, o Real Madrid agiu rapidamente para garantir o jogador de 31 anos com um contrato de dois anos. Silva traz um histórico de vitórias para um meio-campo que, na opinião de Mourinho, precisa de mais “liderança, ritmo de trabalho incansável e um espírito competitivo feroz”.

  • Outros possíveis alvos de Mourinho

    Com Eder Militão lidando com lesões e Antonio Rüdiger completando 33 anos, Mourinho também priorizou a estabilidade defensiva. Konaté se juntou ao time após o término de seu contrato com o Liverpool, enquanto Dumfries deve chegar do Inter de Milão por € 20 milhões para substituir Dani Carvajal, que está de saída.

    É improvável que os gastos parem por aí. O Real Madrid ainda está em busca de outro meio-campista de elite e de um zagueiro central de alto nível. Enzo Fernández, do Chelsea, que nunca escondeu seu desejo de jogar na capital espanhola, estaria no topo da lista.

    Enquanto isso, Ruben Dias, do Manchester City, está sendo cotado como um possível pilar da defesa. Mateus Fernandes, do West Ham, e a sensação adolescente do Lille, Ayyoub Bouaddi, também estão sendo acompanhados, já que Mourinho busca aprimorar ainda mais seu meio-campo.

  • Vinicius JuniorGetty Images

    Gerenciamento das saídas e o dilema de Vinicius Júnior

    Uma filosofia de “vencer agora” significa, inevitavelmente, que alguns jogadores do elenco atual serão dispensados. Para dar espaço aos novos contratados, diz-se que o clube pretende rescindir o contrato de Dani Ceballos um ano antes do previsto. Ainda há grandes dúvidas em relação ao setor ofensivo, onde Florentino Pérez cogitou uma contratação de 150 milhões de euros por Julián Álvarez. No entanto, a maior incerteza que paira sobre o Bernabéu é o futuro de Vinícius Júnior, cujo contrato atual vence em 2027.

    Segundo a ESPN, o astro brasileiro quer permanecer no clube, mas as negociações estão suspensas até depois da Copa do Mundo. O Real Madrid se encontra em uma encruzilhada crítica: satisfazer as enormes exigências salariais do jogador de 25 anos ou considerar uma venda lucrativa neste verão para evitar perdê-lo de graça no futuro.

    Em um clube onde tradicionalmente se espera que os treinadores trabalhem com os recursos disponíveis, a opinião de Mourinho terá um peso sem precedentes na decisão de se o ponta continuará sendo o rosto do projeto.