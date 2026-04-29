José Mourinho reage às notícias sobre um possível retorno ao Real Madrid, enquanto o técnico do Benfica também revela o “melhor lugar” onde já treinou

Ao refletir sobre sua carreira repleta de conquistas, que inclui passagens repletas de títulos pelo Chelsea, Inter e Real Madrid, Mourinho fez uma revelação surpreendente sobre sua passagem pela capital italiana. Apesar de ter sido demitido da Roma em janeiro de 2024, ele tem o maior respeito pelo clube e por sua torcida. “Para mim, foi o melhor lugar da minha carreira. Nunca senti um ambiente tão incrível em torno de um time de futebol. O Olímpico estava sempre lotado”, revelou Mourinho.

O técnico português levou a Roma à conquista da Conference League em 2022 e à final da Liga Europa no ano seguinte, criando um vínculo com os torcedores que ele acredita ser inigualável. Ele acrescentou sobre as dificuldades do time desde sua saída: “Nem mesmo quando ganhei a Liga dos Campeões vi cenas como aquelas. Minha Roma acabou. Não quero dizer mais nada. Na verdade, só uma coisa. Ninguém deve culpar a torcida da Roma por não ter vencido. A torcida da Roma é quem apoia o time, e ninguém deve tocá-la.”