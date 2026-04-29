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José Mourinho reage às notícias sobre um possível retorno ao Real Madrid, enquanto o técnico do Benfica também revela o “melhor lugar” onde já treinou
Perez lidera a perseguição
Em meio a intensos rumores de que o clube 15 vezes campeão europeu estaria interessado em uma volta, Mourinho minimizou as especulações, concentrando-se em seu projeto atual. Ele está atualmente no comando do Benfica, mas há relatos de que Florentino Pérez estaria liderando a tentativa de trazer de volta seu ex-treinador para restaurar a estabilidade de uma equipe que tem enfrentado dificuldades sob o comando de Arbeloa. Quando questionado sobre os rumores envolvendo o Real Madrid, o “Special One” manteve-se calado quanto a um possível retorno à La Liga.
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Mourinho quebra o silêncio sobre os rumores que o ligam ao Real Madrid
Em vez de alimentar os rumores sobre uma segunda passagem pela capital espanhola, o técnico de 63 anos insistiu que seu foco continua sendo o trabalho atual em Lisboa. “Meu próximo objetivo é levar o Benfica de volta à Liga dos Campeões”, afirmou ele em entrevista ao Il Giornale, aparentemente esfriando os rumores de uma saída imediata, apesar das notícias sobre uma cláusula de rescisão acessível em seu contrato com o gigante português. A resposta surge em meio a alertas do ex-jogador do Real Madrid, Guti, que sugeriu que Mourinho não está mais em seu auge e que Pérez deveria procurar em outro lugar por uma injeção de criatividade tática.
A Roma continua sendo o “melhor lugar” para José
Ao refletir sobre sua carreira repleta de conquistas, que inclui passagens repletas de títulos pelo Chelsea, Inter e Real Madrid, Mourinho fez uma revelação surpreendente sobre sua passagem pela capital italiana. Apesar de ter sido demitido da Roma em janeiro de 2024, ele tem o maior respeito pelo clube e por sua torcida. “Para mim, foi o melhor lugar da minha carreira. Nunca senti um ambiente tão incrível em torno de um time de futebol. O Olímpico estava sempre lotado”, revelou Mourinho.
O técnico português levou a Roma à conquista da Conference League em 2022 e à final da Liga Europa no ano seguinte, criando um vínculo com os torcedores que ele acredita ser inigualável. Ele acrescentou sobre as dificuldades do time desde sua saída: “Nem mesmo quando ganhei a Liga dos Campeões vi cenas como aquelas. Minha Roma acabou. Não quero dizer mais nada. Na verdade, só uma coisa. Ninguém deve culpar a torcida da Roma por não ter vencido. A torcida da Roma é quem apoia o time, e ninguém deve tocá-la.”
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A pressão sobre Arbeloa aumenta
Enquanto Mourinho se concentra no Benfica, a pressão continua a aumentar no Santiago Bernabéu. Arbeloa foi nomeado para comandar a equipe principal em janeiro, após a saída de Xabi Alonso, mas está sob intensa pressão devido a uma sequência de maus resultados, e a diretoria estaria buscando uma figura de destaque para conduzir um período de transição. Embora Mourinho seja o principal candidato de Pérez, ele não é o único nome na lista para o cargo.
Outros treinadores de renome, como o argentino Lionel Scaloni, o técnico da seleção americana Mauricio Pochettino e Sebastian Hoeness, do Stuttgart, também têm sido citados para o cargo. Se Mourinho voltar, será sua primeira passagem por Madri desde 2010-2013, um período marcado por sua intensa rivalidade com o Barcelona de Pep Guardiola.