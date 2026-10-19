O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, elogiou Kylian Mbappe depois que o atacante francês marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, o segundo deles em uma ousada cobrança de pênalti à Panenka. Mbappe sofreu o pênalti no início do segundo tempo e, na cobrança, encobriu o goleiro com tranquilidade.

O gol coroou uma noite que já era excelente para o francês, que antes havia aproveitado um passe de calcanhar inteligente de Jude Bellingham para marcar.

Mourinho ficou encantado com a habilidade e a confiança demonstradas por seu principal atacante em casa.