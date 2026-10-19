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Jose Mourinho reage ao pênalti de cavadinha de Kylian Mbappe enquanto o Real Madrid domina o Sevilla
Madrid mantém 100% de aproveitamento em casa com atuação de quatro gols
O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, elogiou Kylian Mbappe depois que o atacante francês marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, o segundo deles em uma ousada cobrança de pênalti à Panenka. Mbappe sofreu o pênalti no início do segundo tempo e, na cobrança, encobriu o goleiro com tranquilidade.
O gol coroou uma noite que já era excelente para o francês, que antes havia aproveitado um passe de calcanhar inteligente de Jude Bellingham para marcar.
Mourinho ficou encantado com a habilidade e a confiança demonstradas por seu principal atacante em casa.
- Getty Images Sport
Técnico exalta “bela vitória” e domínio territorial total
Em entrevista coletiva após a partida, Mourinho elogiou o alto nível individual dos jogadores de seu elenco, enquanto o Real Madrid manteve seu aproveitamento perfeito em casa. “No geral, foi um bom jogo para o Real Madrid, com muitos jogadores em alto nível individual”, afirmou Mourinho.
“Controlamos o jogo do primeiro ao último minuto e marcamos gols de qualidade.”
“Tivemos um alto percentual de posse de bola... hoje isso justificou o domínio que exercemos contra uma boa equipe”, acrescentou. “Foi uma bela vitória.”
Mourinho exalta domínio absoluto do primeiro ao último minuto
Mourinho também falou sobre as opções que tem no elenco e o rodízio tático, ressaltando que todos os jogadores precisam estar prontos para fazer a diferença nas partidas. “Mudei algumas coisas, mas mantive uma lógica”, explicou Mourinho, ao ser questionado sobre suas escolhas para a escalação.
“A meritocracia é abstrata porque não há como quantificar quais 11 jogadores mais merecem jogar.”
“Muita gente merece jogar”, observou o técnico português. “Criamos muitas chances, fizemos a bola chegar aos nossos jogadores pelos lados do campo e fizemos uma grande partida.”
- Anadolu Agency
Mourinho desvia o foco do burburinho no futebol nacional
Apesar da empolgação com o pênalti de Mbappe e a atuação dominante da equipe, Mourinho se recusou a pensar além dos próximos compromissos.
O técnico português segue determinado a manter a intensidade do elenco em todas as competições.
O Real Madrid agora se prepara para receber o RB Leipzig pela Champions League antes de voltar suas atenções para La Liga.
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