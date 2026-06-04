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Calafiori ArsenalGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

José Mourinho quer contratar o zagueiro do Arsenal, Riccardo Calafiori, como parte da reconstrução do Real Madrid, apesar de ter descartado o italiano quando este estava na Roma

Mercado da bola
R. Calafiori
J. Mourinho
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Segundo relatos, José Mourinho teria identificado Riccardo Calafiori, do Arsenal, como principal alvo para seu retorno sensacional ao Real Madrid. Apesar de já ter dispensado o versátil zagueiro durante o período em que trabalharam juntos na Roma, o técnico português está agora determinado a trazer o campeão da Premier League para o Bernabéu.

  • O Especial volta ao Bernabéu

    A segunda passagem de Mourinho pelo Real Madrid ainda não foi confirmada oficialmente, embora haja relatos de que ele tenha assinado um contrato de três anos para retornar ao gigante espanhol. A contratação marca um retorno sensacional do técnico português, cuja apresentação oficial está prevista para após o término das eleições deste fim de semana para a presidência do Real Madrid, nas quais o atual presidente, Florentino Pérez, enfrenta um raro desafio por parte de Enrique Riquelme.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier League Riccardo CalafioriGetty Images

    Mourinho tem como alvo a estrela italiana do Arsenal

    Mourinho colocou Calafiori na mira como parte de sua reconstrução no Bernabéu, identificando a estrela do Arsenal como o candidato ideal para reforçar sua defesa. Trata-se de uma jogada ousada, já que Mourinho vendeu Calafiori quando estava no comando da Roma — mas agora acredita que o jogador de 24 anos seria uma excelente contratação para o Real Madrid. O italiano viu seu valor subir vertiginosamente desde que se transferiu para o norte de Londres em uma negociação de 42 milhões de libras, tornando-se uma peça fundamental no esquema de Mikel Arteta.

    O especialista em transferências Fabrizio Romano afirmou em seu canal no YouTube que o Real Madrid já entrou em contato com pessoas próximas ao zagueiro para sondar sua disponibilidade. No entanto, tirá-lo do Emirates não será tarefa fácil. Calafiori é um jogador extremamente popular no elenco do Arsenal e acaba de comemorar a conquista do primeiro título do clube em 22 anos.

  • Construindo uma nova muralha defensiva

    A contratação de Calafiori faz parte de uma estratégia mais ampla para reforçar a defesa do Real Madrid, que Mourinho pretende tornar novamente impenetrável. O técnico português já fechou acordos com o zagueiro Denzel Dumfries, do Inter, e também com Ibrahima Konate, que deve deixar o Liverpool. Konate deve chegar em uma transferência gratuita, enquanto Dumfries tem uma cláusula de rescisão de € 20 milhões, e Mourinho agora quer trazer outro zagueiro versátil para completar seu trio de novas contratações.

    Calafiori estava na Roma com Mourinho quando o clube italiano o vendeu ao Basel por apenas 1,5 milhão de libras em 2022, uma decisão que agora parece um grande erro. Sua capacidade de atuar tanto como lateral-esquerdo quanto como zagueiro central faz dele um trunfo tático que Mourinho está desesperado para integrar ao seu novo projeto, apesar de tê-lo descartado há apenas alguns anos na capital italiana.

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    O Arsenal enfrenta uma batalha para manter seu jogador

    Embora o Arsenal conte com um elenco bem reforçado na posição de lateral-esquerdo, com nomes como Piero Hincapie e Myles Lewis-Skelly, perder um jogador que é titular da seleção nacional como Calafiori seria um duro golpe para o projeto de Arteta. O zagueiro ficou de fora da final da Liga dos Campeões, embora estivesse lesionado na época. O Real Madrid pode ver isso como uma oportunidade para testar a determinação do Arsenal com uma oferta substancial nas próximas semanas.

    Com Pérez prometendo trazer “os melhores jogadores” para o Bernabéu em meio à batalha eleitoral, a disputa pela contratação de Calafiori deve se tornar uma das principais sagas da janela de transferências de verão, à medida que Mourinho inicia sua reconstrução na Espanha.