José Mourinho quer contratar o zagueiro do Arsenal, Riccardo Calafiori, como parte da reconstrução do Real Madrid, apesar de ter descartado o italiano quando este estava na Roma

Mourinho colocou Calafiori na mira como parte de sua reconstrução no Bernabéu, identificando a estrela do Arsenal como o candidato ideal para reforçar sua defesa. Trata-se de uma jogada ousada, já que Mourinho vendeu Calafiori quando estava no comando da Roma — mas agora acredita que o jogador de 24 anos seria uma excelente contratação para o Real Madrid. O italiano viu seu valor subir vertiginosamente desde que se transferiu para o norte de Londres em uma negociação de 42 milhões de libras, tornando-se uma peça fundamental no esquema de Mikel Arteta.

O especialista em transferências Fabrizio Romano afirmou em seu canal no YouTube que o Real Madrid já entrou em contato com pessoas próximas ao zagueiro para sondar sua disponibilidade. No entanto, tirá-lo do Emirates não será tarefa fácil. Calafiori é um jogador extremamente popular no elenco do Arsenal e acaba de comemorar a conquista do primeiro título do clube em 22 anos.