José Mourinho quer contratar a estrela do Borussia Dortmund para reforçar o meio-campo do Real Madrid, mas precisa enfrentar a concorrência do Manchester City e do Manchester United

Enquanto a Copa do Mundo domina o cenário do verão, o técnico do Real Madrid, Mourinho, já está trabalhando nos bastidores para moldar o futuro do gigante espanhol. O treinador de 63 anos está empenhado em reforçar suas opções no meio-campo e identificou Felix Nmecha como o perfil ideal para trazer energia e criatividade ao Bernabéu, conforme noticiado pela Sky Sport.

Mourinho já fez consultas sobre a disponibilidade do jogador, que conta com nove convocações para a seleção e viu seu valor subir significativamente após uma série de atuações dominantes na Bundesliga. No entanto, o Real Madrid não está sozinho nessa busca, já que os gigantes da Premier League, Manchester United e Manchester City, também estão acompanhando de perto a situação, na tentativa de reforçar seus próprios elencos.



