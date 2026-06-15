AFP
Traduzido por
José Mourinho quer contratar a estrela do Borussia Dortmund para reforçar o meio-campo do Real Madrid, mas precisa enfrentar a concorrência do Manchester City e do Manchester United
O “Special One” tem como alvo os talentos alemães
Enquanto a Copa do Mundo domina o cenário do verão, o técnico do Real Madrid, Mourinho, já está trabalhando nos bastidores para moldar o futuro do gigante espanhol. O treinador de 63 anos está empenhado em reforçar suas opções no meio-campo e identificou Felix Nmecha como o perfil ideal para trazer energia e criatividade ao Bernabéu, conforme noticiado pela Sky Sport.
Mourinho já fez consultas sobre a disponibilidade do jogador, que conta com nove convocações para a seleção e viu seu valor subir significativamente após uma série de atuações dominantes na Bundesliga. No entanto, o Real Madrid não está sozinho nessa busca, já que os gigantes da Premier League, Manchester United e Manchester City, também estão acompanhando de perto a situação, na tentativa de reforçar seus próprios elencos.
- Getty Images Sport
A enorme arquibancada do Dortmund para 2030
Apesar do crescente interesse por parte de alguns dos maiores clubes da Europa, o Dortmund encontra-se numa posição negocial de força. O clube agiu de forma decisiva no início deste ano para renovar o contrato do jogador de 25 anos até 2030, acabando efetivamente com qualquer esperança de uma negociação a preço reduzido. Esse compromisso de longo prazo garante que o BVB tenha todas as cartas na mão caso surja uma guerra de lances.
Fundamentalmente, sabe-se que o contrato de Nmecha contém uma cláusula de rescisão avaliada em € 70 milhões, mas ela só pode ser ativada a partir do verão de 2027. Consequentemente, qualquer clube que deseje contratar o meio-campista na janela atual provavelmente teria que oferecer uma quantia astronômica, muito superior a esse valor, para convencer a diretoria do Dortmund a vendê-lo.
Uma ascensão meteórica no Signal Iduna Park
A transformação de Nmecha desde sua transferência de € 30 milhões do Wolfsburg em 2023 tem sido simplesmente notável. Tendo chegado inicialmente como substituto de Jude Bellingham, ele já disputou 112 partidas oficiais pelos “Black and Yellows”, contribuindo com 13 gols e oito assistências. Sua importância para a equipe se reflete ainda mais em sua situação financeira, já que ele deve se tornar um dos jogadores mais bem pagos do clube na próxima temporada.
O técnico do Dortmund, Niko Kovac, tem se manifestado abertamente sobre a influência do jogador, afirmando: “Felix está evoluindo na direção certa. Ele é o nosso metrônomo no meio-campo e comanda e lidera o nosso jogo. Precisamos dele. Estou feliz por ele estar evoluindo tão bem.”
- Getty Images Sport
Os feitos heroicos na Copa do Mundo alimentam os rumores de transferência
O meio-campista levou o bom desempenho do clube para a seleção, brilhando na goleada de 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao na estreia na Copa do Mundo. Nmecha abriu o placar e sofreu um pênalti durante a goleada, consolidando ainda mais sua reputação de jogador de grandes jogos. “Tive muitas experiências incríveis com este clube e seus torcedores nos últimos anos e sou muito grato pela confiança do clube”, disse Nmecha recentemente. “Quero retribuir essa confiança dando o meu melhor pelo Borussia Dortmund.”