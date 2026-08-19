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José Mourinho pode repetir o truque de Frank Lampard com Jude Bellingham? Real Madrid quer que a estrela da Inglaterra se torne um dos melhores meio-campistas artilheiros do mundo
Lampard brilhou sob o comando de Mourinho no Chelsea
Em 2004, depois de se autoproclamar o ‘Special One’, Mourinho assumiu o comando do gigante da Premier League, o Chelsea. Ele herdou vários jogadores já comprovados e trouxe muitos outros graças a um proprietário bilionário. Um dos que já estavam no elenco em Stamford Bridge era Lampard.
Ele balançou as redes em 19 ocasiões durante a campanha de estreia de Mourinho no comando, antes de alcançar a marca de 20 gols e manter esse nível ao longo de cinco temporadas consecutivas, chegando ao total de 211 gols pelos Blues em 13 anos e 648 partidas.
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Bellingham trabalhando sob o comando do 'Special One' em Madri
Lampard estabeleceu o padrão para aqueles que seguiram seus passos, incluindo o revelado na base do Birmingham, Bellingham. O meio-campista de 23 anos marcou 23 gols depois de se transferir para o Santiago Bernabéu em 2023, conquistando os títulos de La Liga e da Champions League.
Seus números caíram desde então, com a rede balançando apenas oito vezes na temporada passada, em uma campanha marcada por lesões, mas ele marcou sete na Copa do Mundo de 2026 e agora trabalha sob o comando de Mourinho. O português encontrará um papel de destaque para Bellingham em seus planos.
Bellingham pode se tornar um Lampard do Real?
Questionado sobre se Bellingham pode se tornar o Lampard Mark II de Mourinho, à medida que atua em uma função de armação mais avançada, McManaman, que falou à GOAL por cortesia da Disney+, que exibirá o primeiro jogo de Mourinho de volta ao comando na La Liga na ESPN neste sábado, quando o Real visita o Espanyol, disse: “Acho que ele fez isso no primeiro ano dele, não fez? Mas o tempo dirá, porque no retrasado ele recuou um pouco mais, e no ano passado teve dificuldade para marcar gols.
“Acho que, com a entrada de Kylian, o papel dele mudou, mas se Jose vai querer que ele jogue nessa função neste ano, teremos de esperar para ver. Parece que ele quer escalar Kylian, Vini Junior e [Yan] Diomande, e esse vai ser o grande ponto no fim das contas: se haverá espaço para Jude formar esse quarteto de frente.
“Acho que, na La Liga, em certos jogos ele vai conseguir fazer isso, esse quarteto de frente, e vai avançar com força, e Jude certamente vai marcar gols porque é isso que ele quer fazer e ele adora atacar esses espaços chegando de trás, então vamos torcer para que isso aconteça. Mas todos nós teremos de esperar para ver.
“Acho que o maior dilema é tirar o melhor de Kylian e de Vini Junior e ver onde os dois querem jogar porque, como sabemos, e basta ver a Copa do Mundo, os dois gostam de cair pela esquerda e os dois gostam de ficar pelo lado esquerdo, então vai ser interessante ver de quem será a função de permanecer no centro da área e no centro do campo, porque ambos gostam de vir em direção à bola.
“Os dois não são camisas 9. Eu sei que eles contrataram um garoto, [Carlos] Espi, que já marcou um par de gols na pré-temporada, ele é um camisa 9, e Gonzalo Garcia, que agora está no Fulham, era um camisa 9.
“Vini Junior e Kylian não são, por todos os gols que marcaram, não são desse tipo ortodoxo de atacante de área. Então talvez caiba a Jude fazer essa infiltração na área, mas estou esperando para ver o que Jose vai fazer, o que Jose vai mudar e como Jose vai ajudá-los a jogar, porque se você tem Yan Diomande cruzando a bola para a área, quem vai estar lá para cabeceá-la para o gol? Porque você sabe que Kylian e Vini não são prolíficos pelo alto. Estou realmente muito interessado nesse aspecto do que o Real Madrid vai fazer.”
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La Liga 2026-27: uma emocionante disputa pelo título pela frente
Bellingham ostenta todos os atributos que permitiram a Lampard se tornar um dos meio-campistas mais temidos do planeta, com seu jogo baseado em muita energia e em aparecer no terço final no momento certo para dar uma contribuição decisiva.
O Real vai precisar que ele volte a atingir dois dígitos em gols nesta temporada, e se aproxime novamente dos 20, já que busca retomar a hegemonia doméstica das mãos do rival de El Clásico, o Barcelona, enquanto também persegue a 16ª conquista da Copa da Europa, ampliando ainda mais seu recorde.
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