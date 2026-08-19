Questionado sobre se Bellingham pode se tornar o Lampard Mark II de Mourinho, à medida que atua em uma função de armação mais avançada, McManaman, que falou à GOAL por cortesia da Disney+, que exibirá o primeiro jogo de Mourinho de volta ao comando na La Liga na ESPN neste sábado, quando o Real visita o Espanyol, disse: “Acho que ele fez isso no primeiro ano dele, não fez? Mas o tempo dirá, porque no retrasado ele recuou um pouco mais, e no ano passado teve dificuldade para marcar gols.

“Acho que, com a entrada de Kylian, o papel dele mudou, mas se Jose vai querer que ele jogue nessa função neste ano, teremos de esperar para ver. Parece que ele quer escalar Kylian, Vini Junior e [Yan] Diomande, e esse vai ser o grande ponto no fim das contas: se haverá espaço para Jude formar esse quarteto de frente.

“Acho que, na La Liga, em certos jogos ele vai conseguir fazer isso, esse quarteto de frente, e vai avançar com força, e Jude certamente vai marcar gols porque é isso que ele quer fazer e ele adora atacar esses espaços chegando de trás, então vamos torcer para que isso aconteça. Mas todos nós teremos de esperar para ver.

“Acho que o maior dilema é tirar o melhor de Kylian e de Vini Junior e ver onde os dois querem jogar porque, como sabemos, e basta ver a Copa do Mundo, os dois gostam de cair pela esquerda e os dois gostam de ficar pelo lado esquerdo, então vai ser interessante ver de quem será a função de permanecer no centro da área e no centro do campo, porque ambos gostam de vir em direção à bola.

“Os dois não são camisas 9. Eu sei que eles contrataram um garoto, [Carlos] Espi, que já marcou um par de gols na pré-temporada, ele é um camisa 9, e Gonzalo Garcia, que agora está no Fulham, era um camisa 9.

“Vini Junior e Kylian não são, por todos os gols que marcaram, não são desse tipo ortodoxo de atacante de área. Então talvez caiba a Jude fazer essa infiltração na área, mas estou esperando para ver o que Jose vai fazer, o que Jose vai mudar e como Jose vai ajudá-los a jogar, porque se você tem Yan Diomande cruzando a bola para a área, quem vai estar lá para cabeceá-la para o gol? Porque você sabe que Kylian e Vini não são prolíficos pelo alto. Estou realmente muito interessado nesse aspecto do que o Real Madrid vai fazer.”