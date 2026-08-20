Questionado sobre se Bellingham pode se tornar um Lampard Mark II para Mourinho, já que atua em uma função de criação mais avançada, McManaman, que falou à GOAL por meio da ESPN no Disney+, que exibirá o primeiro jogo de Mourinho de volta ao comando em La Liga neste sábado, quando o Real Madrid visita o Espanyol, disse: “Acho que ele fez isso no primeiro ano dele, não foi? Mas o tempo dirá, porque no ano retrasado ele recuou um pouco mais, e no ano passado teve dificuldades para fazer gols.

“Acho que, com a chegada de Kylian, o papel dele mudou, mas se Jose vai querer que ele jogue nessa função neste ano, teremos que esperar para ver. Parece que ele quer escalar Kylian, Vini Junior e [Yan] Diomande, e esse vai ser o grande ponto no fim das contas, se haverá espaço para Jude formar esse quarteto ofensivo.

“Acho que, em La Liga, em certos jogos, ele vai conseguir fazer isso, com esse quarteto ofensivo, e vai avançar com força, e Jude certamente fará gols porque é isso que ele quer fazer e ele adora atacar esses espaços chegando de trás, então vamos torcer para que isso aconteça. Mas todos nós teremos que esperar para ver.

“Acho que o maior dilema é tirar o melhor de Kylian e de Vini Junior e ver onde os dois querem jogar porque, como sabemos, e basta olhar a Copa do Mundo, ambos gostam de cair pela esquerda e ambos gostam de ficar pela esquerda, então será interessante ver de quem será a função de permanecer no centro da área e no centro do campo, porque os dois gostam de vir em direção à bola.

“Os dois não são camisas 9. Eu sei que eles contrataram um garoto, [Carlos] Espi, que já marcou um par de gols na pré-temporada, ele é um camisa 9, e Gonzalo Garcia, que agora está no Fulham, era um camisa 9.

“Vini Junior e Kylian não são, por todos os gols que marcaram, daquele tipo ortodoxo de camisa 9, oportunista de área. Então talvez caiba a Jude fazer essa infiltração na área, mas estou esperando para ver o que Jose faz, o que Jose muda e como Jose vai ajudá-los a jogar, porque se você tem Yan Diomande cruzando a bola para a área, quem vai estar lá para cabeceá-la para o gol? Porque você sabe que Kylian e Vini não são prolíficos pelo alto. Estou realmente muito interessado nesse aspecto do que o Real Madrid vai fazer.”