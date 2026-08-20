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José Mourinho pode repetir o truque de Frank Lampard com Jude Bellingham? O Real Madrid quer que a estrela da Inglaterra se torne um dos melhores meio-campistas goleadores do mundo
Lampard brilhou sob o comando de Mourinho no Chelsea
Em 2004, depois de se autointitular o ‘Special One’, Mourinho assumiu o comando do gigante da Premier League, o Chelsea. Ele herdou vários jogadores já comprovados e trouxe muitos outros graças a um dono bilionário. Um dos que já estavam no elenco em Stamford Bridge era Lampard.
Ele balançou as redes em 19 ocasiões durante a temporada de estreia de Mourinho no comando, antes de alcançar a marca de 20 gols e manter esse nível ao longo de cinco temporadas consecutivas - chegando, no fim, a 211 gols no total pelos Blues ao longo de 13 anos e 648 partidas.
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Bellingham trabalhando sob o comando do 'Special One' em Madri
Lampard estabeleceu o padrão para aqueles que seguiram seus passos, incluindo o cria da base do Birmingham, Bellingham. O jogador de 23 anos marcou 23 gols depois de se transferir para o Santiago Bernabéu em 2023, conquistando os títulos de La Liga e da Champions League.
Seus números caíram desde então, com apenas oito gols na temporada passada em uma campanha marcada por lesões, mas ele marcou sete na Copa do Mundo de 2026 e agora trabalha sob o comando de Mourinho. O português encontrará um papel de destaque para Bellingham em seus planos.
Bellingham pode se tornar um Lampard no Real?
Questionado sobre se Bellingham pode se tornar um Lampard Mark II para Mourinho, já que atua em uma função de criação mais avançada, McManaman, que falou à GOAL por meio da ESPN no Disney+, que exibirá o primeiro jogo de Mourinho de volta ao comando em La Liga neste sábado, quando o Real Madrid visita o Espanyol, disse: “Acho que ele fez isso no primeiro ano dele, não foi? Mas o tempo dirá, porque no ano retrasado ele recuou um pouco mais, e no ano passado teve dificuldades para fazer gols.
“Acho que, com a chegada de Kylian, o papel dele mudou, mas se Jose vai querer que ele jogue nessa função neste ano, teremos que esperar para ver. Parece que ele quer escalar Kylian, Vini Junior e [Yan] Diomande, e esse vai ser o grande ponto no fim das contas, se haverá espaço para Jude formar esse quarteto ofensivo.
“Acho que, em La Liga, em certos jogos, ele vai conseguir fazer isso, com esse quarteto ofensivo, e vai avançar com força, e Jude certamente fará gols porque é isso que ele quer fazer e ele adora atacar esses espaços chegando de trás, então vamos torcer para que isso aconteça. Mas todos nós teremos que esperar para ver.
“Acho que o maior dilema é tirar o melhor de Kylian e de Vini Junior e ver onde os dois querem jogar porque, como sabemos, e basta olhar a Copa do Mundo, ambos gostam de cair pela esquerda e ambos gostam de ficar pela esquerda, então será interessante ver de quem será a função de permanecer no centro da área e no centro do campo, porque os dois gostam de vir em direção à bola.
“Os dois não são camisas 9. Eu sei que eles contrataram um garoto, [Carlos] Espi, que já marcou um par de gols na pré-temporada, ele é um camisa 9, e Gonzalo Garcia, que agora está no Fulham, era um camisa 9.
“Vini Junior e Kylian não são, por todos os gols que marcaram, daquele tipo ortodoxo de camisa 9, oportunista de área. Então talvez caiba a Jude fazer essa infiltração na área, mas estou esperando para ver o que Jose faz, o que Jose muda e como Jose vai ajudá-los a jogar, porque se você tem Yan Diomande cruzando a bola para a área, quem vai estar lá para cabeceá-la para o gol? Porque você sabe que Kylian e Vini não são prolíficos pelo alto. Estou realmente muito interessado nesse aspecto do que o Real Madrid vai fazer.”
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La Liga 2026-27: uma emocionante disputa pelo título está por vir
Bellingham ostenta todos os atributos que permitiram a Lampard se tornar um dos meio-campistas mais temidos do planeta, com seu jogo baseado em alta energia e em aparecer no terço final no momento certo para dar uma contribuição decisiva.
O Real precisará que ele volte a atingir dois dígitos em gols nesta temporada, e se aproxime novamente dos 20, enquanto busca retomar a hegemonia doméstica de seu rival de El Clasico, o Barcelona, ao mesmo tempo em que persegue um 16º título da Copa da Europa, ampliando seu recorde.
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