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José Mourinho pode custar 15 milhões de euros ao Real Madrid, já que o técnico adia o pagamento da cláusula de rescisão do Benfica
As eleições presidenciais adiam o anúncio em Madri
Espera-se que o experiente técnico português seja o próximo a assumir o comando do Real Madrid, mas a contratação enfrentou um impasse administrativo temporário.
Segundoa RTP, a principal razão para o impasse é o início de um drama político no Bernabéu, onde Florentino Pérez enfrenta sua primeira eleição presidencial disputada em duas décadas.
Embora haja, segundo relatos, um acordo verbal para um contrato de três anos, Pérez foi forçado a priorizar sua campanha contra o adversário Enrique Riquelme. Essa disputa interna pelo poder impediu a assinatura formal dos documentos, o que significa que Mourinho permanece tecnicamente vinculado ao seu cargo atual no Benfica enquanto as urnas permanecerem abertas.
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O enorme ganho financeiro do Benfica com o vencimento da cláusula
Esse atraso acabou saindo caro para o gigante espanhol. O prazo específico que permitia ao Real Madrid acionar uma cláusula de rescisão reduzida de 7 milhões de euros expirou oficialmente na terça-feira, 26 de maio. Consequentemente, os interessados agora precisam pagar uma quantia significativamente maior para tirar o ex-técnico do Chelsea e do Manchester United de Lisboa.
Com o prazo expirado, a cláusula de rescisão de Mourinho no Benfica salta para € 15 milhões. Esse desdobramento deu ao presidente do Benfica, Rui Costa, uma posição muito mais forte nas negociações, já que o clube português agora pode exigir o valor total ou forçar o Los Blancos a entrar em negociações diretas e difíceis para chegar a um acordo.
Uma questão pendente para o Special One
Apesar das complicações financeiras e políticas, Mourinho permanece imperturbável e totalmente comprometido com a mudança. Ele ficou famoso por ter passado três temporadas na capital espanhola entre 2010 e 2013, conquistando um título da La Liga recorde com 100 pontos, mas sem conseguir garantir a tão sonhada Décima para o clube durante esse período.
Ele vê esse retorno, 13 anos depois, como uma chance de concluir o que começou. Os termos do novo acordo estariam baseados em sua capacidade de restaurar o domínio nacional; embora o contrato básico seja de três anos, há cláusulas de desempenho que consolidam sua permanência caso ele consiga trazer o título da liga de volta ao Bernabéu nos primeiros 24 meses.
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O Benfica vê Silva como um possível substituto
A situação deixou o planejamento do Benfica para o verão em um estado de paralisia, especialmente após o clube não ter conseguido garantir a classificação automática para a fase de grupos da Liga Europa. Rui Costa está sob crescente pressão da torcida para resolver rapidamente o impasse em relação à contratação do técnico, para que o clube possa iniciar os preparativos para a pré-temporada com seriedade.
Depois de terem sido rejeitados por Ruben Amorim, os Águias estão agora concentrando sua atenção em Marco Silva, do Fulham. O Benfica está se empenhando para convencer Silva a deixar a Premier League e retornar a Portugal para assumir a vaga que Mourinho inevitavelmente deixará para trás assim que as eleições em Madri forem concluídas e a taxa de € 15 milhões for paga.