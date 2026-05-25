José Mourinho pode custar 15 milhões de euros ao Real Madrid, já que o técnico adia o pagamento da cláusula de rescisão do Benfica

Espera-se que o experiente técnico português seja o próximo a assumir o comando do Real Madrid, mas a contratação enfrentou um impasse administrativo temporário.

Segundoa RTP, a principal razão para o impasse é o início de um drama político no Bernabéu, onde Florentino Pérez enfrenta sua primeira eleição presidencial disputada em duas décadas.

Embora haja, segundo relatos, um acordo verbal para um contrato de três anos, Pérez foi forçado a priorizar sua campanha contra o adversário Enrique Riquelme. Essa disputa interna pelo poder impediu a assinatura formal dos documentos, o que significa que Mourinho permanece tecnicamente vinculado ao seu cargo atual no Benfica enquanto as urnas permanecerem abertas.



