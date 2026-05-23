O caminho para o retorno de Mourinho foi aberto por Arbeloa, que anunciou oficialmente que deixará o cargo após a última partida da temporada. Arbeloa assumiu o cargo em janeiro, mas teve dificuldades para reverter a situação, e o clube acabou ficando aquém das expectativas tanto nas competições nacionais quanto nas europeias. Apesar dos resultados difíceis, o ex-zagueiro expressou profunda gratidão pelo tempo que passou no comando da equipe principal, afirmando: “Deixo Madrid com imensa gratidão para com meus jogadores. Eles me tornaram melhor, permitiram que eu aproveitasse cada dia, me ensinaram muito e me tornaram um técnico melhor hoje do que eu era em 12 ou 13 de janeiro.”

O retorno de Mourinho é visto como uma aposta pessoal de Florentino Pérez, que está ansioso para restaurar o Real Madrid à sua antiga glória após duas temporadas sem títulos. A mudança na comissão técnica ocorre em um momento de potencial turbulência institucional, com rumores de uma eleição presidencial no horizonte. Espera-se que Pérez enfrente a concorrência de Enrique Riquelme, tornando o sucesso desta nova era sob o comando de Mourinho ainda mais crucial para o atual presidente. O cenário está pronto para uma grande reformulação, com Hjulmand potencialmente se tornando a primeira peça do quebra-cabeça no que promete ser um verão dramático no Bernabéu.