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Jose Mourinho Benfica 2026Getty Images
Muhammad Zaki

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José Mourinho pede ao Real Madrid que contrate um meio-campista por 50 milhões de euros e pode indicar Toni Kroos como seu assistente

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J. Mourinho
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T. Kroos
M. Hjulmand
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Segundo relatos, José Mourinho já teria identificado seu primeiro grande alvo de transferência, o meio-campista do Sporting CP Morten Hjulmand, enquanto se prepara para um retorno sensacional ao Real Madrid. O técnico português, que deve substituir Álvaro Arbeloa, que está de saída, também está estudando uma reformulação na comissão técnica, que poderia levar a lenda do clube Toni Kroos a integrar sua equipe técnica.

  • O “Special One” aposta em Hjulmand para reformular o meio-campo

    Mourinho não perdeu tempo em definir suas exigências para uma segunda passagem pela capital espanhola. No topo da lista está o jogador da seleção dinamarquesa Hjulmand, e Mourinho teria solicitado à diretoria do Real Madrid que autorizasse a contratação da estrela do Sporting CP, segundo o COPE. Espera-se que o clube de Lisboa exija uma quantia em torno de € 50 milhões (£ 43 milhões) pelo seu capitão, que tem se destacado na Primeira Liga.

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  • Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    O dirigente do Sporting "não se surpreende" com o interesse do Real Madrid

    Ao falar sobre os rumores que o ligam ao Bernabéu, o técnico do Sporting, Rui Borges, não se mostrou surpreso com o interesse de um dos maiores clubes do mundo. “O interesse do Real Madrid no Hjulmand? Vejo isso como algo natural, especialmente considerando o grande jogador que ele é e as excelentes temporadas que teve no Sporting. A qualidade dele é evidente para todos. Não me surpreende nem um pouco que o Real Madrid ou outro clube o queira ou fale sobre ele; é um sinal de que o trabalho foi bem feito. Como líder, isso me deixa feliz”, disse Borges em uma entrevista recente à Sport TV.

  • Papel surpreendente para Toni Kroos na nova comissão técnica

    Além de reforços para o elenco, Mourinho pretende reestruturar a comissão técnica e a dinâmica interna do clube. Tendo trabalhado anteriormente com Aitor Karanka como seu braço direito durante sua primeira passagem pelo clube, o técnico de 63 anos está interessado em ter um ex-jogador icônico ao seu lado. O lendário ex-meio-campista do Real Madrid, Kroos, surgiu como candidato a uma função na comissão técnica, com Mourinho supostamente considerando o alemão como a ponte ideal entre o vestiário e a diretoria.

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    Arbeloa deixa o cargo enquanto Pérez aposta em Mourinho

    O caminho para o retorno de Mourinho foi aberto por Arbeloa, que anunciou oficialmente que deixará o cargo após a última partida da temporada. Arbeloa assumiu o cargo em janeiro, mas teve dificuldades para reverter a situação, e o clube acabou ficando aquém das expectativas tanto nas competições nacionais quanto nas europeias. Apesar dos resultados difíceis, o ex-zagueiro expressou profunda gratidão pelo tempo que passou no comando da equipe principal, afirmando: “Deixo Madrid com imensa gratidão para com meus jogadores. Eles me tornaram melhor, permitiram que eu aproveitasse cada dia, me ensinaram muito e me tornaram um técnico melhor hoje do que eu era em 12 ou 13 de janeiro.”

    O retorno de Mourinho é visto como uma aposta pessoal de Florentino Pérez, que está ansioso para restaurar o Real Madrid à sua antiga glória após duas temporadas sem títulos. A mudança na comissão técnica ocorre em um momento de potencial turbulência institucional, com rumores de uma eleição presidencial no horizonte. Espera-se que Pérez enfrente a concorrência de Enrique Riquelme, tornando o sucesso desta nova era sob o comando de Mourinho ainda mais crucial para o atual presidente. O cenário está pronto para uma grande reformulação, com Hjulmand potencialmente se tornando a primeira peça do quebra-cabeça no que promete ser um verão dramático no Bernabéu.

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