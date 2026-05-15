José Mourinho “nem sequer deu uma olhada” na proposta de contrato do Benfica e revela quando tomará uma decisão sobre o futuro, em meio a rumores de um retorno ao Real Madrid

Mourinho manteve uma postura humilde em relação à dimensão do clube, ao mesmo tempo em que delineou o cronograma para uma resolução definitiva. Ele explicou: “A próxima semana será importante para mim, para o meu futuro e também para o Benfica.

Quando a temporada terminar, o Benfica tem de começar a pensar na próxima. Mas, de acordo com o contrato e o acordo que assinei quando cheguei, temos este período de alguns dias para ver o que acontece e tomar uma decisão.

O Benfica é muito maior do que eu; não há comparação. É maior do que todos, qualquer treinador, jogador, presidente, qualquer pessoa. Portanto, no que diz respeito à minha situação pessoal, acho que não há motivo para preocupação, porque o clube é maior do que todos, e não há necessidade de se preocupar se alguém sair.”



