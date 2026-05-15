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José Mourinho “nem sequer deu uma olhada” na proposta de contrato do Benfica e revela quando tomará uma decisão sobre o futuro, em meio a rumores de um retorno ao Real Madrid
Discussões futuras suspensas
As especulações em torno do possível retorno de Mourinho ao Santiago Bernabéu atingiram o auge depois que o técnico admitiu ter ignorado uma nova proposta da diretoria do Benfica. Apesar da ânsia do presidente Rui Costa em garantir a permanência do “Special One” para além de seu atual contrato em Lisboa, Mourinho continua focado no final da temporada. Ele esclareceu que todas as negociações internas foram suspensas até que as Águias concluam seus compromissos no campeonato nacional, começando pela última partida contra o Estoril neste fim de semana.
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Analisando a oferta
Em declarações antes do confronto do Benfica com o Estoril, Mourinho confirmou ter recebido uma proposta formal, mas recusou-se a analisá-la imediatamente. Ele disse ao Diário AS: “Sim, recebi uma proposta de renovação de contrato do Benfica na quarta-feira. A proposta foi entregue ao meu agente, mas eu não quis vê-la, nem saber dos detalhes, nem analisá-la. Só farei isso a partir de domingo, diria que no domingo. Nunca me disseram que tinham uma oferta para me mostrar. Nem o presidente, nem qualquer pessoa importante da organização. Mas se tivessem me dito, eu teria respondido exatamente da mesma maneira.”
Importância do clube e prazos para tomada de decisão
Mourinho manteve uma postura humilde em relação à dimensão do clube, ao mesmo tempo em que delineou o cronograma para uma resolução definitiva. Ele explicou: “A próxima semana será importante para mim, para o meu futuro e também para o Benfica.
Quando a temporada terminar, o Benfica tem de começar a pensar na próxima. Mas, de acordo com o contrato e o acordo que assinei quando cheguei, temos este período de alguns dias para ver o que acontece e tomar uma decisão.
O Benfica é muito maior do que eu; não há comparação. É maior do que todos, qualquer treinador, jogador, presidente, qualquer pessoa. Portanto, no que diz respeito à minha situação pessoal, acho que não há motivo para preocupação, porque o clube é maior do que todos, e não há necessidade de se preocupar se alguém sair.”
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Uma semana decisiva pela frente
Os próximos dias representam um momento decisivo tanto para o Benfica quanto para o Real Madrid, à medida que o panorama técnico se transforma após a convocação de eleições na Espanha. Enquanto Mourinho se prepara para avaliar seu futuro a partir de domingo, o Real Madrid precisa administrar os jogos que ainda tem pela frente em meio a notícias de negociações avançadas. Como qualquer nomeação depende do processo eleitoral, a decisão do português na próxima semana determinará se ele permanecerá em Lisboa ou retornará à La Liga.