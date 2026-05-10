José Mourinho NEGA ter mantido contato com Florentina Pérez sobre um possível retorno ao Real Madrid - mas não descarta a possibilidade de deixar o Benfica

Embora tenha descartado as negociações atuais, o técnico explicou cuidadosamente como funcionam as contratações no futebol, deixando em aberto a possibilidade de uma transferência no verão. “Há uma coisa que gostaria de ressaltar: no mundo do futebol, não são os profissionais que têm interesse em ir ou não ir. Acho que, quando as coisas começam... são os clubes que têm interesse e são eles que iniciam ou não os procedimentos para tentar contratar as pessoas que desejam”, observou. “Não tive nenhum contato com o Real Madrid, não tive, e até o último jogo do campeonato contra o Estoril também não terei. Depois, há uma janela de uma semana em que terei liberdade para conversar com quem eu achar que devo conversar.”