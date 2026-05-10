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José Mourinho NEGA ter mantido contato com Florentina Pérez sobre um possível retorno ao Real Madrid - mas não descarta a possibilidade de deixar o Benfica
O Real Madrid enfrenta dificuldades sob o comando de Arbeloa
Arbeloa substituiu Xabi Alonso como técnico do Real Madrid em janeiro, mas não conseguiu reverter a situação. O time sofreu uma eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique e agora enfrenta a perspectiva de ficar sem um título importante pela segunda temporada consecutiva, tendo ficado 11 pontos atrás do líder da La Liga, o Barcelona, faltando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato.
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Mourinho se pronuncia sobre os rumores
Com o aumento das especulações de que Mourinho teria apresentado uma lista de dez exigências a Pérez para seu retorno a Madri, o técnico do Benfica falou com a imprensa no domingo para esclarecer sua posição. Ele disse aos repórteres: “Não sei do que vocês estão falando em relação às minhas exigências ao Real Madrid; portanto, nem sequer posso responder à sua pergunta.” Buscando pôr fim aos rumores imediatos sobre a transferência, ele acrescentou: “Mas todas essas histórias que surgiram — exigências, reuniões — são pura especulação.”
A "janela de oportunidade" de uma semana
Embora tenha descartado as negociações atuais, o técnico explicou cuidadosamente como funcionam as contratações no futebol, deixando em aberto a possibilidade de uma transferência no verão. “Há uma coisa que gostaria de ressaltar: no mundo do futebol, não são os profissionais que têm interesse em ir ou não ir. Acho que, quando as coisas começam... são os clubes que têm interesse e são eles que iniciam ou não os procedimentos para tentar contratar as pessoas que desejam”, observou. “Não tive nenhum contato com o Real Madrid, não tive, e até o último jogo do campeonato contra o Estoril também não terei. Depois, há uma janela de uma semana em que terei liberdade para conversar com quem eu achar que devo conversar.”
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E agora, o que vai acontecer?
Assim que o Benfica encerrar a temporada, Mourinho entrará no período de uma semana que ele mesmo declarou para as negociações. O mundo do futebol acompanhará de perto para ver se Pérez finalmente traz o “Special One” de volta à Espanha. Por enquanto, porém, o Real Madrid continua focado no clássico contra o Barcelona no Camp Nou, no domingo à noite, jogo que precisa vencer para impedir que seu arquirrival conquiste o título.