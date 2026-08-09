Diz-se que o Special One reagiu com "imensa raiva" ao saber que seu principal alvo para o meio-campo iria para a Catalunha, e não para a capital espanhola. O veículo espanhol SPORT afirma que Mourinho "não conseguia acreditar" na notícia, depois de passar boa parte do verão planejando seu esquema tático em torno da chegada do vencedor da Copa do Mundo.

A situação chegou ao limite em "mais de uma conversa" entre Mourinho e a diretoria do Real Madrid. Apesar das exigências do técnico por uma alternativa de peso, a cúpula do clube teria informado a ele que não fará mais contratações para o meio-campo.







