STEINSIEK.CH
Traduzido por
José Mourinho "não conseguia acreditar" nisso! Técnico do Real Madrid ficou FURIOSO com Rodri, craque do Manchester City, escolhendo se transferir para o Barcelona em vez de ir para o Bernabéu
Mourinho fica atônito com reviravolta de Rodri
Diz-se que o Special One reagiu com "imensa raiva" ao saber que seu principal alvo para o meio-campo iria para a Catalunha, e não para a capital espanhola. O veículo espanhol SPORT afirma que Mourinho "não conseguia acreditar" na notícia, depois de passar boa parte do verão planejando seu esquema tático em torno da chegada do vencedor da Copa do Mundo.
A situação chegou ao limite em "mais de uma conversa" entre Mourinho e a diretoria do Real Madrid. Apesar das exigências do técnico por uma alternativa de peso, a cúpula do clube teria informado a ele que não fará mais contratações para o meio-campo.
- Getty Images Sport
Mudança tática forçada em Valdebebas
Com a porta fechada para novas chegadas, Mourinho agora precisa iniciar uma reestruturação significativa de seu esquema tático. O plano agora passa por reposicionar integrantes do elenco atual para preencher o vazio deixado pela investida frustrada. Isso significa que Bernardo Silva e Arda Guler devem assumir papéis mais importantes na distribuição de bola, com Silva podendo recuar para formar um duplo volante ao lado de Aurelien Tchouameni.
A mudança tática coloca enorme pressão sobre Guler, que Mourinho vê como um criador principal no molde de Mesut Ozil. A comissão técnica passará as últimas semanas da pré-temporada em Valdebebas testando esse novo plano, na esperança de que a qualidade técnica de Silva e Guler possa compensar a falta de um volante de marcação especializado.
Jovem promessa do Ajax surge como alvo alternativo
Apesar de o Real Madrid supostamente ter decidido não fazer outra contratação para o meio-campo como alternativa a Rodri, o clube também teria identificado um possível plano de contingência de € 30 milhões em Jorthy Mokio. A sensação de 18 anos do Ajax chamou a atenção dos olheiros do Real Madrid, que acreditam que o versátil adolescente possui os atributos físicos para ter sucesso em La Liga.
Garantir a contratação do prodígio do Ajax será uma tarefa difícil, já que o gigante holandês tem o jovem preso a um contrato até 2031. A expectativa é que o Madrid espere até que a transferência de Rodri para o Barcelona seja oficialmente concluída antes de acelerar as conversas pelo talento belga. Essa guinada reflete uma mudança de estratégia, deixando de lado estrelas consolidadas para focar em talentos de elite da adolescência.
- Getty Images
Impacto no mercado de transferências em geral
A decisão de odri de dar sinal verde para uma transferência ao Barcelona causou ondas de choque no mercado europeu, impactando vários outros clubes. O Manchester United, agora comandado por Michael Carrick, estaria monitorando a situação de Aurelien Tchouameni. Os Red Devils esperavam que, se o Real Madrid contratasse Rodri, Tchouameni pudesse ficar disponível para uma transferência a Old Trafford.
O Barcelona agora precisa trabalhar para chegar a um acordo sobre uma taxa com o Man City, embora as negociações tenham esbarrado em um problema inicial depois que o gigante da Premier League rejeitou a oferta inicial do clube catalão. Com Rodri entrando nos últimos 12 meses de seu contrato no Etihad Stadium, o Barça precisará voltar com uma oferta melhorada para concretizar o acordo. Enquanto isso, para o Real Madrid, o foco segue no desenvolvimento interno e em uma possível investida tardia por Mokio.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.