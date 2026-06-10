José Mourinho não comparecerá à cerimônia de boas-vindas nem à coletiva de imprensa, já que começará a trabalhar imediatamente, apesar de seu contrato com o Real Madrid só ter início em julho

Nesta semana, o Real Madrid encerrou formalmente a colaboração com Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso em janeiro. Ele comandou 28 partidas após assumir o cargo, vindo de uma passagem à frente do Castilla, conquistando 18 vitórias e sofrendo duas derrotas. Apesar do histórico positivo, o Madrid terminou oito pontos atrás do Barcelona na La Liga, perdeu para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões e foi derrotado pelo Albacete nas oitavas de final da Copa del Rey — a primeira partida de Arbeloa no comando.

Enquanto isso, o Benfica nomeou Marco Silva como seu novo técnico após confirmar a oferta de € 15 milhões do Real Madrid para ativar a cláusula de rescisão de Mourinho.