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Jose MourinhoGetty Images
Moataz Elgammal

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José Mourinho não comparecerá à cerimônia de boas-vindas nem à coletiva de imprensa, já que começará a trabalhar imediatamente, apesar de seu contrato com o Real Madrid só ter início em julho

J. Mourinho
Real Madrid
Benfica
La Liga
Campeonato Português

José Mourinho viaja para a Espanha nesta quarta-feira à tarde para formalizar seu retorno ao Real Madrid com um contrato de três anos. O ex-técnico do Chelsea pretende ir diretamente ao centro de treinamento para começar a trabalhar imediatamente, optando por não participar de nenhuma coletiva de imprensa formal ou cerimônia de boas-vindas até que seu novo contrato entre oficialmente em vigor na capital espanhola, em julho.

  • Mourinho volta à capital espanhola

    De acordo com a Sky Sports, Mourinho viajou de Lisboa para Madri na tarde de quarta-feira para finalizar seu retorno ao gigante espanhol. Apesar de seu contrato ter início formal em julho, o técnico português pretende começar a trabalhar imediatamente no centro de treinamento assim que chegar. Ele decidiu não realizar uma coletiva de imprensa nem uma cerimônia de boas-vindas no futuro imediato. Essas apresentações formais serão realizadas assim que seu mandato tiver início oficialmente. O caminho para o técnico de 63 anos assumir o comando ficou livre depois que o Real Madrid confirmou a saída de Álvaro Arbeloa na noite de terça-feira, permitindo que o novo técnico traga cinco membros da comissão técnica com ele.

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  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Arbeloa deixa o clube enquanto o Benfica encontra um substituto

    Nesta semana, o Real Madrid encerrou formalmente a colaboração com Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso em janeiro. Ele comandou 28 partidas após assumir o cargo, vindo de uma passagem à frente do Castilla, conquistando 18 vitórias e sofrendo duas derrotas. Apesar do histórico positivo, o Madrid terminou oito pontos atrás do Barcelona na La Liga, perdeu para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões e foi derrotado pelo Albacete nas oitavas de final da Copa del Rey — a primeira partida de Arbeloa no comando.

    Enquanto isso, o Benfica nomeou Marco Silva como seu novo técnico após confirmar a oferta de € 15 milhões do Real Madrid para ativar a cláusula de rescisão de Mourinho.

  • Perez garante a eleição e dá as boas-vindas ao seu treinador

    O tão aguardado retorno de Mourinho ao Bernabéu foi adiado devido à recente eleição presidencial no clube. Após sair vitorioso contra Enrique Riquelme no domingo, Florentino Pérez confirmou imediatamente a recontratação.

    “Vencemos as eleições e continuaremos trabalhando para continuar conquistando títulos”, disse Pérez. “Ainda estou aqui e estou aqui para defender o Real Madrid. Continuaremos trabalhando para que o Real Madrid continue conquistando títulos, e lutaremos até o fim para conquistar a 16ª Copa da Europa. Continuaremos nos orgulhando do Estádio Santiago Bernabéu, o melhor estádio do mundo. Estamos orgulhosos de ter os melhores jogadores do mundo, orgulhosos de receber de volta um dos melhores treinadores do mundo, um madridista como José Mourinho. E fiquem tranquilos: comigo como presidente, o Real Madrid sempre foi, é e sempre será propriedade de seus sócios.”

  • Tottenham Hotspur v West Bromwich Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o novo técnico?

    Mourinho passará o restante do mês de junho avaliando seu elenco atual e trabalhando em estreita colaboração com sua nova comissão técnica nos bastidores. Quando seu contrato de três anos entrar formalmente em vigor em julho, os torcedores podem esperar uma apresentação oficial amplamente divulgada. O experiente técnico passará então a dedicar toda a sua atenção à preparação da equipe para os próximos amistosos de pré-temporada, antes de uma nova e exigente campanha nacional e europeia.