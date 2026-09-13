Após a vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, que mostrou tanto o potencial quanto as dores de crescimento de um novo Madrid, Mourinho falou com a imprensa para esclarecer sua posição sobre a escalação da equipe. O foco esteve fortemente em Diomande, o jovem talento que fez sua primeira partida como titular no Santiago Bernabéu. Apesar do barulho em torno da chegada do jogador e das expectativas da torcida, Mourinho foi rápido em afirmar sua autoridade.

"Sou um pouco velho demais para sentir pressão para escalá-lo. Há elencos em que você tem de rezar para que ninguém se machuque, e outros com muitas opções. Tenho 100 por cento de certeza de que, se Diomande não começar hoje, a primeira pergunta seria por que ele não está jogando ou quando vai jogar. Nosso banco está cheio de qualidade, e depois de cada jogo haverá perguntas sobre por que um jogador começa e não outro", disse Mourinho.