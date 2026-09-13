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José Mourinho minimiza a pressão pela escalação de Yan Diomande enquanto joia do Real Madrid faz sua primeira partida como titular no Santiago Bernabéu
Mourinho descarta pressão sobre a escolha da jovem promessa
Após a vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, que mostrou tanto o potencial quanto as dores de crescimento de um novo Madrid, Mourinho falou com a imprensa para esclarecer sua posição sobre a escalação da equipe. O foco esteve fortemente em Diomande, o jovem talento que fez sua primeira partida como titular no Santiago Bernabéu. Apesar do barulho em torno da chegada do jogador e das expectativas da torcida, Mourinho foi rápido em afirmar sua autoridade.
"Sou um pouco velho demais para sentir pressão para escalá-lo. Há elencos em que você tem de rezar para que ninguém se machuque, e outros com muitas opções. Tenho 100 por cento de certeza de que, se Diomande não começar hoje, a primeira pergunta seria por que ele não está jogando ou quando vai jogar. Nosso banco está cheio de qualidade, e depois de cada jogo haverá perguntas sobre por que um jogador começa e não outro", disse Mourinho.
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Avaliando a evolução tática de Diomande
Mourinho fez uma avaliação equilibrada de Diomande, destacando tanto o talento bruto do jogador quanto os aspectos em que ele precisa melhorar. O treinador fez questão de apontar rapidamente que o atleta ainda está se adaptando às exigências de um clube da grandeza do Madrid.
Ao ser perguntado sobre a atuação do jovem, Mourinho disse: "Diomande está melhorando progressivamente. Ele não está envolvido no futebol europeu de alto nível há muito tempo. Teve a última temporada no Leipzig e não muito mais. Tem muito a aprender do ponto de vista tático. Mas dá para ver que ele tem um potencial incrível no um contra um, nos cruzamentos e na finalização. É um jogador muito forte, que nos dá muitas opções. Pode jogar na posição de Vinícius Junior ou pela direita... Quero ver Diomande evoluir, porque sei o que os outros jogadores podem me oferecer", explicou.
Equilibrando o elenco e administrando Guler
O dilema tático de Mourinho vai além de apenas um jogador, já que ele comanda um elenco repleto de talento criativo, incluindo Arda Guler e Brahim Diaz. O técnico do Real Madrid reconheceu que a profundidade do elenco inevitavelmente gera escrutínio sempre que a escalação é anunciada. Ele enfatizou que cada jogador tem um papel a desempenhar e que a disputa por vagas é um sinal de um ambiente de elite saudável.
"Arda é muito bom. Brahim fez uma partida muito boa contra a Inter. Diomande está trabalhando duro para melhorar e tem grande potencial. Temos um elenco forte, mas, para responder à sua pergunta, Arda é muito bom; ele tem muita qualidade e exerce uma influência positiva no jogo da equipe. Quando entrou, ele realmente fez a diferença no jogo", afirmou o treinador.
- AFP
Fadiga física e mudanças táticas
Apesar do placar final contra o Rayo, Mourinho foi sincero sobre os níveis oscilantes de atuação de sua equipe. Ele observou que a sequência pesada de jogos, incluindo o desgaste recente na Champions League, deixou seus jogadores mental e fisicamente esgotados no segundo tempo. Essa queda de intensidade permitiu que o Rayo crescesse na partida, uma situação que Mourinho já havia previsto. O treinador apontou jogadores importantes, como Jude Bellingham, como exemplos de como a natureza exigente da temporada está afetando neste momento a capacidade do elenco de manter altos padrões de pressão por todos os 90 minutos.
“Foi um jogo de 45 minutos. Acabou aí, e não há mais nada a dizer. Eu sabia que o time não tinha força física nem mental para jogar o segundo tempo como jogou o primeiro. Uma boa ilustração do que estou dizendo é como Bellingham jogou sem nenhuma energia nos últimos dez minutos. Energia não é apenas física, mas mental também. Nossa concentração caiu, e cometemos erros e perdemos a posse de bola na saída. Também tivemos dificuldade para pressionar, e o Rayo, que não havia ameaçado no primeiro tempo, teve mais finalizações no gol. Eu esperava que a partida fosse assim, dada a nossa experiência na Champions League”, observou Mourinho.
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