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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

José Mourinho minimiza a pressão pela escalação de Yan Diomande enquanto joia do Real Madrid faz sua primeira partida como titular no Santiago Bernabéu

Y. Diomande
J. Mourinho
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga

José Mourinho riu das sugestões de que está sob pressão para escalar Yan Diomande após a mais recente partida do Real Madrid em La Liga. O treinador português deu à joia muito bem avaliada sua primeira chance como titular no Santiago Bernabéu, mas insiste que sua política de escalação continua sendo baseada estritamente em suas próprias avaliações táticas e no desenvolvimento de longo prazo do elenco.

  • Mourinho descarta pressão sobre a escolha da jovem promessa

    Após a vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, que mostrou tanto o potencial quanto as dores de crescimento de um novo Madrid, Mourinho falou com a imprensa para esclarecer sua posição sobre a escalação da equipe. O foco esteve fortemente em Diomande, o jovem talento que fez sua primeira partida como titular no Santiago Bernabéu. Apesar do barulho em torno da chegada do jogador e das expectativas da torcida, Mourinho foi rápido em afirmar sua autoridade.

    "Sou um pouco velho demais para sentir pressão para escalá-lo. Há elencos em que você tem de rezar para que ninguém se machuque, e outros com muitas opções. Tenho 100 por cento de certeza de que, se Diomande não começar hoje, a primeira pergunta seria por que ele não está jogando ou quando vai jogar. Nosso banco está cheio de qualidade, e depois de cada jogo haverá perguntas sobre por que um jogador começa e não outro", disse Mourinho.

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    Avaliando a evolução tática de Diomande

    Mourinho fez uma avaliação equilibrada de Diomande, destacando tanto o talento bruto do jogador quanto os aspectos em que ele precisa melhorar. O treinador fez questão de apontar rapidamente que o atleta ainda está se adaptando às exigências de um clube da grandeza do Madrid.

    Ao ser perguntado sobre a atuação do jovem, Mourinho disse: "Diomande está melhorando progressivamente. Ele não está envolvido no futebol europeu de alto nível há muito tempo. Teve a última temporada no Leipzig e não muito mais. Tem muito a aprender do ponto de vista tático. Mas dá para ver que ele tem um potencial incrível no um contra um, nos cruzamentos e na finalização. É um jogador muito forte, que nos dá muitas opções. Pode jogar na posição de Vinícius Junior ou pela direita... Quero ver Diomande evoluir, porque sei o que os outros jogadores podem me oferecer", explicou.

  • Equilibrando o elenco e administrando Guler

    O dilema tático de Mourinho vai além de apenas um jogador, já que ele comanda um elenco repleto de talento criativo, incluindo Arda Guler e Brahim Diaz. O técnico do Real Madrid reconheceu que a profundidade do elenco inevitavelmente gera escrutínio sempre que a escalação é anunciada. Ele enfatizou que cada jogador tem um papel a desempenhar e que a disputa por vagas é um sinal de um ambiente de elite saudável.

    "Arda é muito bom. Brahim fez uma partida muito boa contra a Inter. Diomande está trabalhando duro para melhorar e tem grande potencial. Temos um elenco forte, mas, para responder à sua pergunta, Arda é muito bom; ele tem muita qualidade e exerce uma influência positiva no jogo da equipe. Quando entrou, ele realmente fez a diferença no jogo", afirmou o treinador.

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    Fadiga física e mudanças táticas

    Apesar do placar final contra o Rayo, Mourinho foi sincero sobre os níveis oscilantes de atuação de sua equipe. Ele observou que a sequência pesada de jogos, incluindo o desgaste recente na Champions League, deixou seus jogadores mental e fisicamente esgotados no segundo tempo. Essa queda de intensidade permitiu que o Rayo crescesse na partida, uma situação que Mourinho já havia previsto. O treinador apontou jogadores importantes, como Jude Bellingham, como exemplos de como a natureza exigente da temporada está afetando neste momento a capacidade do elenco de manter altos padrões de pressão por todos os 90 minutos.

    “Foi um jogo de 45 minutos. Acabou aí, e não há mais nada a dizer. Eu sabia que o time não tinha força física nem mental para jogar o segundo tempo como jogou o primeiro. Uma boa ilustração do que estou dizendo é como Bellingham jogou sem nenhuma energia nos últimos dez minutos. Energia não é apenas física, mas mental também. Nossa concentração caiu, e cometemos erros e perdemos a posse de bola na saída. Também tivemos dificuldade para pressionar, e o Rayo, que não havia ameaçado no primeiro tempo, teve mais finalizações no gol. Eu esperava que a partida fosse assim, dada a nossa experiência na Champions League”, observou Mourinho.

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