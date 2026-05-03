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José Mourinho lança MAIS UMA crítica aos árbitros da Liga Portuguesa, enquanto o Porto conquista o título após o Benfica desperdiçar uma vantagem de dois gols em Famalicão
A disputa pelo título termina em amargura
A disputa pelo título terminou de forma dramática depois que o Benfica desperdiçou uma vantagem confortável, permitindo que o Porto fosse coroado campeão pela primeira vez desde a temporada 2021-22. Mourinho assistiu frustrado ao colapso de sua equipe fora de casa, em Famalicão, após a expulsão de Nicolás Otamendi no início do segundo tempo. O Benfica ocupa agora a segunda posição, com 76 pontos, nove pontos atrás dos novos campeões. Em vez de se concentrar na falha tática, o técnico direcionou sua ira ao árbitro Gustavo Correia.
Mourinho critica o nível da arbitragem
Em declarações à Sport TV, o treinador do Benfica não poupou críticas à arbitragem, que, em sua opinião, prejudicou a temporada. Ele permitiu apenas uma pergunta antes de fazer uma avaliação contundente, ao mesmo tempo em que reconheceu os novos campeões e elogiou a resiliência de seu elenco. Mourinho afirmou: “A minha avaliação é que, já que estamos chegando ao fim do campeonato, tenho de dizer que este jogo diz muito sobre o que este campeonato tem sido. Quero dar os meus parabéns ao FC Porto por ser um campeão merecido, quero dar os meus parabéns aos meus jogadores pela coragem que demonstraram até hoje, especialmente hoje.”
O foco passa a ser o segundo lugar
Com a medalha de ouro agora matematicamente fora de alcance, o clube precisa reajustar rapidamente suas prioridades. O Sporting ocupa uma posição preocupante na terceira colocação, com 73 pontos, apenas três atrás do Benfica, e com um jogo a menos. Terminar abaixo de seu acirrado rival local seria um trago amargo de engolir. Ao abordar a batalha que se aproxima pela segunda colocação, Mourinho assumiu um tom desafiador em relação às chances de se manterem na posição. Ele acrescentou: “E vamos dar tudo de nós para tentar o milagre de permanecer em segundo lugar e terminar à frente do Sporting. Acho que vamos conseguir.”
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Olhando para o futuro do clube
O Benfica precisa se reorganizar rapidamente para garantir o crucial segundo lugar diante das ameaças iminentes. O foco imediato da equipe agora recai sobre o jogo em casa contra o Braga, quarto colocado, no dia 10 de maio, antes de encerrar a temporada fora de casa contra o Estoril, no dia 17 de maio. Surpreendentemente, o Benfica ainda está a caminho de uma temporada invicta na Liga Portugal, mas o futuro de Mourinho tem sido alvo de muita especulação em meio a relatos de que ele poderia estar prestes a retornar ao Real Madrid neste verão.