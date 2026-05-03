José Mourinho lança MAIS UMA crítica aos árbitros da Liga Portuguesa, enquanto o Porto conquista o título após o Benfica desperdiçar uma vantagem de dois gols em Famalicão

Em declarações à Sport TV, o treinador do Benfica não poupou críticas à arbitragem, que, em sua opinião, prejudicou a temporada. Ele permitiu apenas uma pergunta antes de fazer uma avaliação contundente, ao mesmo tempo em que reconheceu os novos campeões e elogiou a resiliência de seu elenco. Mourinho afirmou: “A minha avaliação é que, já que estamos chegando ao fim do campeonato, tenho de dizer que este jogo diz muito sobre o que este campeonato tem sido. Quero dar os meus parabéns ao FC Porto por ser um campeão merecido, quero dar os meus parabéns aos meus jogadores pela coragem que demonstraram até hoje, especialmente hoje.”