Mourinho tomou a medida dramática de boicotar seus compromissos com a imprensa após a partida na noite de sábado, após uma vitória por 1 a 0 altamente controversa sobre o Villarreal. Oficiais de La Liga confirmaram à imprensa que aguardava no Santiago Bernabeu que o técnico português não apareceria, apesar de os repórteres terem esperado por mais de 40 minutos após o apito final. A decisão parece ser um movimento calculado de Mourinho para evitar uma possível ação disciplinar das autoridades na esteira de uma atuação da arbitragem que deixou o banco do Madrid em estado de fúria.

O clube não deu nenhuma explicação oficial para sua ausência além da comunicação inicial dos representantes da liga, deixando a imprensa especular sobre a profundidade do atrito entre o treinador e a equipe de arbitragem. Segundo o Marca, o silêncio foi absoluto quando o treinador deixou o estádio sem comentar os acontecimentos que fizeram sua equipe terminar a partida com dez homens, com Mourinho dizendo: "Não vou falar porque quero estar no banco contra Sevilla e Barcelona."