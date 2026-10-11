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José Mourinho, furioso, boicota entrevista coletiva para evitar suspensão após polêmico cartão vermelho de Vinicius Jr na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal
Mourinho permanece em silêncio após drama no Bernabéu
Mourinho tomou a medida dramática de boicotar seus compromissos com a imprensa após a partida na noite de sábado, após uma vitória por 1 a 0 altamente controversa sobre o Villarreal. Oficiais de La Liga confirmaram à imprensa que aguardava no Santiago Bernabeu que o técnico português não apareceria, apesar de os repórteres terem esperado por mais de 40 minutos após o apito final. A decisão parece ser um movimento calculado de Mourinho para evitar uma possível ação disciplinar das autoridades na esteira de uma atuação da arbitragem que deixou o banco do Madrid em estado de fúria.
O clube não deu nenhuma explicação oficial para sua ausência além da comunicação inicial dos representantes da liga, deixando a imprensa especular sobre a profundidade do atrito entre o treinador e a equipe de arbitragem. Segundo o Marca, o silêncio foi absoluto quando o treinador deixou o estádio sem comentar os acontecimentos que fizeram sua equipe terminar a partida com dez homens, com Mourinho dizendo: "Não vou falar porque quero estar no banco contra Sevilla e Barcelona."
- AFP
Cartão vermelho de Vinicius Junior provoca fúria
O estopim para o apagão após a partida foi uma sequência bizarra de acontecimentos envolvendo Vinicius Junior aos 72 minutos. O atacante brasileiro achou que havia ampliado a vantagem do Madrid depois de completar um cruzamento de Jude Bellingham, em um momento que chegou a fazer Mourinho correr pelo campo em comemoração. No entanto, o gol foi sensacionalmente anulado após uma revisão do VAR identificar um incidente anterior na jogada. Na sequência, o árbitro mostrou cartão vermelho para Vinicius por puxar o cabelo do defensor do Villarreal Nathan Saliba.
Essa expulsão deixou o Madrid tendo de atravessar os 20 minutos finais, traiçoeiros, com desvantagem numérica. A decisão provocou uma reação furiosa das arquibancadas e do banco de reservas, já que o time da casa entendeu que a punição foi desproporcionalmente dura diante do andamento do jogo.
Diomande é o herói em vitória apertada
Em meio ao caos da arbitragem, passou despercebido o fato de que o Madrid, na verdade, se aproximou da liderança da tabela com esta vitória. O único gol da partida saiu pouco depois da marca de uma hora, graças a uma finalização certeira de Yan Diomande. O jovem defensor apareceu em posição avançada e girou para bater rasteiro no canto oposto, marcando seu primeiro gol pelo clube. O lance foi inicialmente assinalado como impedimento, mas uma longa checagem do VAR acabou revertendo a decisão e dando a vantagem aos mandantes.
O Villarreal esteve longe de ser um adversário fácil e exigiu Thibaut Courtois em várias ocasiões ao longo da noite. O goleiro belga foi obrigado a fazer uma série de defesas difíceis para parar Pape Gueye e Alberto Moleiro, que ambos estiveram perto de silenciar a torcida do Bernabéu. Apesar da pressão nos minutos finais e da perda de Vinicius, o sistema defensivo do Madrid se manteve firme para garantir que o primeiro gol de Diomande seguisse como o momento decisivo de um confronto turbulento na capital espanhola.
- AFP
Consequências disciplinares se aproximam para o Madrid
A partida terminou em meio a uma enxurrada de cartões amarelos, com os jogadores do Madrid tendo dificuldade para conter as emoções. Quatro jogadores da equipe da casa foram advertidos nos minutos finais, à medida que o jogo se transformava em uma sequência de faltas, paralisações e discussões. Embora a vitória mantenha a equipe de Mourinho na briga pelo título de La Liga, a suspensão de Vinicius Junior será um golpe significativo para os próximos compromissos. O atacante tem sido uma peça vital do setor ofensivo, e sua ausência forçará uma reorganização tática por parte do treinador.
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