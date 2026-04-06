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José Mourinho foi “um dos primeiros” a ligar para Edoardo Bove após a parada cardíaca, enquanto o craque do Watford revela uma “relação incrível” com o lendário técnico
O apoio imediato de Mourinho após a tragédia
Em entrevista ao Daily Mail, Bove contou como Mourinho entrou em contato com ele quase imediatamente após seu terrível colapso. O jogador de 23 anos, que foi pupilo do técnico português durante o período em que atuaram juntos na Roma, sofreu uma parada cardíaca enquanto jogava pela Fiorentina contra a Inter há mais de um ano. Falando sobre seu ex-treinador, o meio-campista afirmou: “Ele se preocupa com todos os jogadores que treinou. Com alguns mais do que com outros! Ele me escreveu primeiro, mas eu não conseguia responder a ninguém, então ele conseguiu o número dos meus pais. Tenho uma relação incrível com ele. Mourinho é uma pessoa muito importante para mim e para minha família.”
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Um momento aterrorizante e um longo caminho pela frente
O jogador relembra o incidente com uma maturidade que contrasta com sua idade, apesar da natureza angustiante de seu desmaio em campo na Série A. Ele admitiu que não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu quando acordou em uma cama de hospital, recebendo alta 12 dias depois.
“A última coisa de que me lembro é de quando caí”, relembrou ele. “Acordei no hospital sem saber o que tinha acontecido. Achei que tivesse sofrido um acidente de carro. Antes de tudo acontecer, me sentia como um super-herói. Disseram-me que eu não voltaria a jogar futebol. Às vezes, pensava: ‘O que vou fazer?’. Foram dias muito difíceis, em que tudo estava indo muito mal.”
Uma nova vida com um CDI na Inglaterra
Como os regulamentos da liga determinam que os clubes italianos não podem escalar jogadores com um desfibrilador cardioversor implantável (ICD), o meio-campista foi obrigado a deixar seu país natal para continuar a carreira. Ele acabou encontrando um novo lar no Watford, onde o clube lhe proporcionou um plano médico cuidadoso. O time da Championship o ajudou a recuperar a forma que já o levou a ser apelidado de “cão doente” por seu estilo tenaz.
Com oito partidas disputadas desde sua estreia em 14 de fevereiro, ele agora se sente totalmente à vontade com o dispositivo que controla seu ritmo cardíaco, explicando: “Ganhei um novo amigo no meu corpo. Quando você se vê mudado no espelho, pode ser doloroso — mas para mim não foi. Nunca fiquei desapontado.”
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O que vem por aí para o meio-campista do Watford?
Depois de superar as adversidades, o italiano está agora focado no restante da temporada. Ele disputou oito partidas pelos Hornets na Championship, marcando um gol decisivo nos acréscimos da vitória por 3 a 1 contra o Wrexham. Após ter sido titular pela primeira vez na partida fora de casa contra o Queens Park Rangers na sexta-feira, ele ficou no banco sem entrar em campo no confronto contra o Charlton na segunda-feira.
O Watford tem cinco partidas restantes no campeonato, viajando para enfrentar o Oxford United em 11 de abril, antes de receber o Sheffield United em 18 de abril. Confrontos cruciais contra West Brom, Middlesbrough e Coventry City aguardam pela equipe.