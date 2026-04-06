José Mourinho foi “um dos primeiros” a ligar para Edoardo Bove após a parada cardíaca, enquanto o craque do Watford revela uma “relação incrível” com o lendário técnico

O jogador relembra o incidente com uma maturidade que contrasta com sua idade, apesar da natureza angustiante de seu desmaio em campo na Série A. Ele admitiu que não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu quando acordou em uma cama de hospital, recebendo alta 12 dias depois.

“A última coisa de que me lembro é de quando caí”, relembrou ele. “Acordei no hospital sem saber o que tinha acontecido. Achei que tivesse sofrido um acidente de carro. Antes de tudo acontecer, me sentia como um super-herói. Disseram-me que eu não voltaria a jogar futebol. Às vezes, pensava: ‘O que vou fazer?’. Foram dias muito difíceis, em que tudo estava indo muito mal.”