José Mourinho faz uma previsão sobre o futuro com “99% de certeza”, enquanto o “Special One” revela quando conversará com o Real Madrid em meio a rumores surpreendentes sobre um retorno ao Santiago Bernabéu

Após a vitória do Benfica por 3 a 1 sobre o Estoril, que encerrou a campanha nacional do clube, Mourinho finalmente se pronunciou sobre seu futuro. Apesar de ter conduzido as Águias a uma sequência invicta no campeonato, o terceiro lugar deixou dúvidas sobre sua permanência, e o “Special One” pouco fez para acalmar os rumores de uma transferência para o Bernabéu. Embora tenha falado com carinho sobre seu elenco atual, ele confirmou que um contato oficial com o Real Madrid é iminente.

“Fui feliz todos os dias no Benfica. Disse isso aos jogadores esta noite, que, na verdade, fui feliz com eles todos os dias”, disse Mourinho ao Marca. No entanto, ele rapidamente passou a abordar o assunto que todos estavam evitando, acrescentando: “Ainda não tive notícias do Real Madrid, mas nenhum de nós é ingênuo, e há conversas entre [meu agente] Jorge [Mendes], o presidente e a diretoria do clube. Vou falar pessoalmente com o Real Madrid na próxima semana e tomarei minha decisão nessa altura. Até agora, só houve conversas entre o Real Madrid e Jorge Mendes, não comigo.”