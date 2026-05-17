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José Mourinho faz uma previsão sobre o futuro com “99% de certeza”, enquanto o “Special One” revela quando conversará com o Real Madrid em meio a rumores surpreendentes sobre um retorno ao Santiago Bernabéu
Mourinho comenta os rumores sobre o Real Madrid
Após a vitória do Benfica por 3 a 1 sobre o Estoril, que encerrou a campanha nacional do clube, Mourinho finalmente se pronunciou sobre seu futuro. Apesar de ter conduzido as Águias a uma sequência invicta no campeonato, o terceiro lugar deixou dúvidas sobre sua permanência, e o “Special One” pouco fez para acalmar os rumores de uma transferência para o Bernabéu. Embora tenha falado com carinho sobre seu elenco atual, ele confirmou que um contato oficial com o Real Madrid é iminente.
“Fui feliz todos os dias no Benfica. Disse isso aos jogadores esta noite, que, na verdade, fui feliz com eles todos os dias”, disse Mourinho ao Marca. No entanto, ele rapidamente passou a abordar o assunto que todos estavam evitando, acrescentando: “Ainda não tive notícias do Real Madrid, mas nenhum de nós é ingênuo, e há conversas entre [meu agente] Jorge [Mendes], o presidente e a diretoria do clube. Vou falar pessoalmente com o Real Madrid na próxima semana e tomarei minha decisão nessa altura. Até agora, só houve conversas entre o Real Madrid e Jorge Mendes, não comigo.”
- AFP
A previsão dos 99%
Apesar da tentação de uma segunda passagem pela capital espanhola, Mourinho insistiu que permanecer em Portugal continua sendo uma possibilidade muito forte. Ele citou uma nova proposta lucrativa apresentada pelo presidente do Benfica, Rui Costa, como motivo pelo qual poderia decidir ficar. O técnico parece estar ponderando sua lealdade ao projeto no Estádio da Luz contra o prestígio de retornar a um dos maiores cargos do futebol mundial.
“Há 99% de chance de eu ficar no Benfica, porque tenho um contrato com o clube e, além disso, recebi uma proposta de renovação que ainda não vi, mas meu agente disse que é uma excelente oferta”, afirmou o técnico português. Apesar dessa previsão, ele não escondeu que há negociações sérias em andamento, observando: “Meu agente me informou que pode haver uma situação real e séria com o Real Madrid, não estou negando isso. Mas, neste momento, não assinei nenhum contrato com o Real Madrid.”
Possíveis campanhas de contratações e planos táticos
Caso a contratação se concretize, relatos sugerem que Mourinho já está planejando como reformular o elenco do Real Madrid. Um dos rumores mais surpreendentes envolve uma investida em seu antigo clube, o Manchester United, para contratar um jogador da seleção inglesa que atualmente se destaca na La Liga. Mourinho estaria interessado em ir pessoalmente atrás de Marcus Rashford, possivelmente frustrando as tentativas do Barcelona de transformar o empréstimo do ponta em transferência definitiva.
Além do elenco, Mourinho identificou várias questões sistêmicas no Bernabéu que ele se sente capaz de resolver. Entre elas, destacam-se a percepção de falta de autoridade no vestiário e uma crise de condicionamento físico que tem atormentado o time. Ele teria a intenção de exigir total comprometimento e buscaria reformular as políticas de pré-temporada e rodízio do clube para reduzir a frequência de lesões musculares que prejudicaram a equipe nas duas últimas temporadas.
Os desafios financeiros para Florentino Pérez
Embora Pérez esteja atualmente focado nas eleições internas do clube, o caminho para trazer Mourinho de volta envolve compromissos financeiros significativos. Como a temporada acabou de terminar, abriu-se uma janela de oportunidade específica que exigiria que o Real Madrid agisse rapidamente caso deseje concretizar sua saída. Tirar o técnico de Lisboa, no entanto, não será uma tarefa gratuita para o gigante espanhol.
De acordo com relatos recentes, tirar o técnico do Benfica exigiria que o Real Madrid pagasse uma indenização de quase € 7 milhões ao time português. Esse valor teria sido acordado como uma garantia para o Benfica. Com Mourinho prestes a se reunir com dirigentes do Real Madrid nos próximos dias, os torcedores não terão que esperar muito para ver se Pérez está disposto a dar luz verde ao acordo e trazer o “Special One” de volta para um segundo ato.