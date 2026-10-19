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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP
Alvino Hanafi
Traduzido por

Jose Mourinho faz afirmação surpreendente sobre Federico Valverde: “Coloque luvas nele e ele joga de goleiro!”

Real Madrid
J. Mourinho
Y. Diomande
F. Valverde
Real Madrid x Sevilla
Sevilla
La Liga

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, elogiou a versatilidade extraordinária do capitão Federico Valverde após sua brilhante atuação como lateral-direito contra o Sevilla. Mourinho também demonstrou confiança no jovem ponta Yan Diomande, comparando seu processo de desenvolvimento aos primeiros tempos de Vinicius Junior no clube.

  • Mourinho elogia atuação magistral de Valverde na lateral direita

    O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, escalou o capitão Federico Valverde na lateral direita na vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, no domingo, deixando dois laterais de origem no banco. O uruguaio teve uma atuação impecável e afastou em cima da linha do gol uma finalização acrobática no segundo tempo, preservando a vantagem do Real Madrid.

    O fôlego e a consciência defensiva de Valverde permitiram que o jovem atacante Endrick atuasse com mais liberdade pelo lado direito.

    Mourinho reiterou que a disposição do meio-campista para se sacrificar pela equipe faz dele um líder indispensável.

  • imago-sport-1084748489.jpgZUMA Press Wire

    Técnico afirma que Valverde poderia jogar no gol

    Em entrevista aos jornalistas após a partida, Mourinho não poupou elogios à versatilidade tática de Valverde. “Outro dia, meio de brincadeira, meio a sério, eu disse que, se tivéssemos quatro Valverdes, eles jogariam em quatro posições diferentes”, disse Mourinho, sorrindo.

    “Ele é um dos jogadores mais versáteis do futebol atual. Pode jogar em qualquer posição e em altíssimo nível. Hoje, fez uma partida brilhante.”

    “Ele é o capitão do Real Madrid e, se tiver que jogar no gol, é só colocar as luvas e ir para a meta”, acrescentou o técnico português.

  • Mourinho compara evolução de Diomande à de Vinicius Junior

    Mourinho também avaliou o jovem ponta Yan Diomande, que deu a assistência para Guler abrir o placar antes de fechar a vitória por 4 a 1 com um golaço em jogada individual. “Ele tem muito a melhorar e uma grande margem para evoluir. É jovem, ingênuo e ainda está em formação”, observou Mourinho.

    “Ele frequentemente chega a áreas perigosas e tem dificuldade para manter a calma no momento decisivo. Com o tempo, vai conseguir.”

    “Lembro muito de quando Vini Jr. chegou ao Madrid e, dois ou três anos depois, já era um jogador de alto nível.”

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  • imago-sport-1084744587.jpgLe Pictorium

    Soluções táticas dão mais profundidade ao elenco do Madrid

    A versatilidade de Valverde e a rápida evolução de Diomande dão a Mourinho enorme flexibilidade tática para enfrentar um calendário exigente.

    Com jogadores importantes se destacando em funções secundárias, o Real Madrid conta com diversas alternativas táticas para os próximos desafios.

    O Real Madrid agora se prepara para os compromissos europeus com plena confiança nas opções utilizadas no rodízio.

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