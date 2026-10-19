AFP
Traduzido por
Jose Mourinho faz afirmação surpreendente sobre Federico Valverde: “Coloque luvas nele e ele joga de goleiro!”
Mourinho elogia atuação magistral de Valverde na lateral direita
O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, escalou o capitão Federico Valverde na lateral direita na vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, no domingo, deixando dois laterais de origem no banco. O uruguaio teve uma atuação impecável e afastou em cima da linha do gol uma finalização acrobática no segundo tempo, preservando a vantagem do Real Madrid.
O fôlego e a consciência defensiva de Valverde permitiram que o jovem atacante Endrick atuasse com mais liberdade pelo lado direito.
Mourinho reiterou que a disposição do meio-campista para se sacrificar pela equipe faz dele um líder indispensável.
- ZUMA Press Wire
Técnico afirma que Valverde poderia jogar no gol
Em entrevista aos jornalistas após a partida, Mourinho não poupou elogios à versatilidade tática de Valverde. “Outro dia, meio de brincadeira, meio a sério, eu disse que, se tivéssemos quatro Valverdes, eles jogariam em quatro posições diferentes”, disse Mourinho, sorrindo.
“Ele é um dos jogadores mais versáteis do futebol atual. Pode jogar em qualquer posição e em altíssimo nível. Hoje, fez uma partida brilhante.”
“Ele é o capitão do Real Madrid e, se tiver que jogar no gol, é só colocar as luvas e ir para a meta”, acrescentou o técnico português.
Mourinho compara evolução de Diomande à de Vinicius Junior
Mourinho também avaliou o jovem ponta Yan Diomande, que deu a assistência para Guler abrir o placar antes de fechar a vitória por 4 a 1 com um golaço em jogada individual. “Ele tem muito a melhorar e uma grande margem para evoluir. É jovem, ingênuo e ainda está em formação”, observou Mourinho.
“Ele frequentemente chega a áreas perigosas e tem dificuldade para manter a calma no momento decisivo. Com o tempo, vai conseguir.”
“Lembro muito de quando Vini Jr. chegou ao Madrid e, dois ou três anos depois, já era um jogador de alto nível.”
- Le Pictorium
Soluções táticas dão mais profundidade ao elenco do Madrid
A versatilidade de Valverde e a rápida evolução de Diomande dão a Mourinho enorme flexibilidade tática para enfrentar um calendário exigente.
Com jogadores importantes se destacando em funções secundárias, o Real Madrid conta com diversas alternativas táticas para os próximos desafios.
O Real Madrid agora se prepara para os compromissos europeus com plena confiança nas opções utilizadas no rodízio.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.