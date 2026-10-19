O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, escalou o capitão Federico Valverde na lateral direita na vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, no domingo, deixando dois laterais de origem no banco. O uruguaio teve uma atuação impecável e afastou em cima da linha do gol uma finalização acrobática no segundo tempo, preservando a vantagem do Real Madrid.

O fôlego e a consciência defensiva de Valverde permitiram que o jovem atacante Endrick atuasse com mais liberdade pelo lado direito.

Mourinho reiterou que a disposição do meio-campista para se sacrificar pela equipe faz dele um líder indispensável.