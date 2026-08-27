Mourinho foi rápido em destacar o impacto de Mbappe durante sua entrevista coletiva pós-jogo. O técnico português expressou sua admiração pela mentalidade de elite do francês e por seu histórico na Copa do Mundo.

"Esse cara é incrível", disse Mourinho aos repórteres após o jogo. "Estou feliz por ele ter feito história na Copa do Mundo porque havia 25 jogadores campeões mundiais, mas apenas um é eterno no futebol, o jogador com mais gols em uma Copa do Mundo. Ele parece faminto para fazer história com o Real Madrid."

O treinador também elogiou o comprometimento de Mbappe nos bastidores, observando que o atacante encurtou suas férias em dois dias para se reapresentar ao elenco. Ele continuou: "Estou muito feliz com ele, tecnicamente obviamente não há nada a dizer, mas, no grupo, ele está assumindo responsabilidade, voltou dois dias mais cedo das férias."

Quando foi questionado sobre uma possível marca de gols para seu novo talismã, Mourinho manteve o pragmatismo. "Se serão 60, 40, 50? Não posso dizer", acrescentou. "Eu preferiria 40 gols, mas com títulos, ou 40 gols com muito trabalho... Hoje o deixei em campo por 90 minutos, achei que ele poderia fazer quatro!"







