AFP
Traduzido por
José Mourinho exalta Kylian Mbappé "incrível" após herói de hat-trick inspirar goleada do Real Madrid no retorno ao Bernabéu
Mbappé domina em goleada do Real Madrid
O Real Madrid garantiu uma convincente vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad no primeiro jogo de Mourinho em casa desde seu retorno ao banco do Bernabéu. Mbappe marcou seu primeiro gol no Bernabéu pouco antes do intervalo, mas Luka Sucic empatou rapidamente e deixou a partida em aberto no intervalo.
Após certa inquietação da torcida da casa, o Real Madrid respondeu de forma enfática no segundo tempo. A superestrela francesa balançou as redes mais duas vezes para completar seu hat-trick, enquanto Vinicius Junior também marcou para deixar o jogo definitivamente fora de alcance.
Jude Bellingham teve papel fundamental na capital espanhola, com duas assistências cruciais. A vitória convincente amplia o início perfeito de Mourinho em sua segunda passagem pelo comando, com duas vitórias nos seus dois primeiros jogos.
- Getty Images Sport
Mourinho rasga elogios a atacante estrela
Mourinho foi rápido em destacar o impacto de Mbappe durante sua entrevista coletiva pós-jogo. O técnico português expressou sua admiração pela mentalidade de elite do francês e por seu histórico na Copa do Mundo.
"Esse cara é incrível", disse Mourinho aos repórteres após o jogo. "Estou feliz por ele ter feito história na Copa do Mundo porque havia 25 jogadores campeões mundiais, mas apenas um é eterno no futebol, o jogador com mais gols em uma Copa do Mundo. Ele parece faminto para fazer história com o Real Madrid."
O treinador também elogiou o comprometimento de Mbappe nos bastidores, observando que o atacante encurtou suas férias em dois dias para se reapresentar ao elenco. Ele continuou: "Estou muito feliz com ele, tecnicamente obviamente não há nada a dizer, mas, no grupo, ele está assumindo responsabilidade, voltou dois dias mais cedo das férias."
Quando foi questionado sobre uma possível marca de gols para seu novo talismã, Mourinho manteve o pragmatismo. "Se serão 60, 40, 50? Não posso dizer", acrescentou. "Eu preferiria 40 gols, mas com títulos, ou 40 gols com muito trabalho... Hoje o deixei em campo por 90 minutos, achei que ele poderia fazer quatro!"
Calando os críticos do Bernabéu
Apesar da goleada que se confirmou no fim, o primeiro tempo não foi totalmente tranquilo. A torcida do Bernabéu chegou a demonstrar sua frustração com vaias quando o placar estava empatado. No entanto, Mourinho descartou qualquer preocupação e insistiu que torcedores exigentes simplesmente fazem parte do DNA do clube.
"Nós conhecemos o Bernabéu, os jogadores conhecem, eu conheço", explicou o veterano treinador. "Felizmente eles são assim, porque isso é uma consequência da história. O Real Madrid sempre tem grandes times e grandes jogadores, e os torcedores querem mais. Eles pagam para ter suas emoções, sua felicidade, sua frustração.
"No fim, conseguimos o que queríamos, os três pontos, e os torcedores foram para casa com um gostinho do que podemos fazer. Marcar três, quatro, cinco [gols], vamos fazer isso muito."
A atuação dominante no segundo tempo dissipou com sucesso qualquer tensão remanescente. A finalização clínica de Mbappe, somada à assistência altruísta para Carlos Espi na vitória anterior por 2 a 1 fora de casa sobre o Espanyol, prova que ele já está se adaptando à vida sob o comando de seu novo treinador.
- Getty Images Sport
Ganhando embalo em La Liga
Com seis pontos de seis possíveis, a equipe de Mourinho deu um aviso logo no início em sua busca pela glória doméstica. A atuação convincente contra uma complicada Real Sociedad demonstra seu formidável poder de fogo ofensivo.
O Real Madrid agora tentará dar sequência a esse início impecável quando enfrentar o recém-promovido Malaga neste domingo. Se Mbappe mantiver sua forma prolífica ao lado de um Vinicius Jr e de Bellingham em alta, os estreantes na elite terão uma tarefa realmente assustadora para tentar conter a temível linha de frente do Madrid.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.