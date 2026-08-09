Mourinho falou de sua satisfação depois de ver Vinicius Jr rejeitar o interesse da Premier League para permanecer na capital espanhola. O jogador de 26 anos havia sido alvo de uma forte investida do Arsenal, que, segundo informações, estava disposto a torná-lo o jogador mais bem pago da Inglaterra, mas ele optou por liderar a nova era sob o comando do Special One. O brasileiro oficializou seu futuro de longo prazo com o gigante espanhol ao assinar um contrato válido até junho de 2032.

Falando após a vitória por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada sobre o Ferencvaros, Mourinho enfatizou o quanto a renovação é vital para a estabilidade do clube. O técnico português afirmou: "O mais importante é a renovação. Renovar o contrato é uma fonte de felicidade para ele, claro, mas também é uma fonte de felicidade para todos nós."