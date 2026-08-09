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José Mourinho exalta "fonte de felicidade" após Vinicius Jr recusar o Arsenal para assinar um enorme novo contrato com o Real Madrid
Mourinho reage à renovação de Vinicius Junior
Mourinho falou de sua satisfação depois de ver Vinicius Jr rejeitar o interesse da Premier League para permanecer na capital espanhola. O jogador de 26 anos havia sido alvo de uma forte investida do Arsenal, que, segundo informações, estava disposto a torná-lo o jogador mais bem pago da Inglaterra, mas ele optou por liderar a nova era sob o comando do Special One. O brasileiro oficializou seu futuro de longo prazo com o gigante espanhol ao assinar um contrato válido até junho de 2032.
Falando após a vitória por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada sobre o Ferencvaros, Mourinho enfatizou o quanto a renovação é vital para a estabilidade do clube. O técnico português afirmou: "O mais importante é a renovação. Renovar o contrato é uma fonte de felicidade para ele, claro, mas também é uma fonte de felicidade para todos nós."
- Getty Images Sport
Special One pede paciência com o retorno das estrelas
Embora a notícia sobre o contrato tenha roubado as manchetes, Vinicius Jr voltou aos gramados como substituto no segundo tempo em Budapeste. Mourinho tratou de conter rapidamente as expectativas em relação ao atual nível de intensidade do ponta após um verão movimentado na Copa do Mundo.
"Vini fez pouquíssimos treinos. Eu não esperava que ele pegasse a bola, corresse 50 metros com ela e marcasse um gol hoje, as pernas dele ainda estão cansadas e fatigadas", explicou o técnico em sua avaliação pós-jogo. "Ele definitivamente estará em uma situação melhor na próxima quarta-feira e no domingo seguinte."
Preocupações com a condição física de Bernardo Silva
O amistoso também marcou a estreia de outra chegada de peso, mas Mourinho deu um veredito direto sobre a condição física de Bernardo Silva. O treinador foi caracteristicamente sincero sobre o quanto o meio-campista está pronto, sugerindo que sua pausa mental durante a intertemporada deixou seus níveis físicos abaixo do ideal.
"Ele é um jogador muito importante", acrescentou Mourinho. "É outro jogador que estava de férias. Ele é o tipo de jogador que se desconecta completamente do trabalho mental e não faz nada durante a pausa, e voltou com uma condição física muito inferior, que precisa ser desenvolvida. Mas Bernardo é um jogador fantástico, que nos dá excelente progressão com a bola, seja jogando em uma posição mais recuada ou no meio-campo."
- Getty Images Sport
Construindo para a nova temporada no Bernabéu
O foco do Real Madrid agora se volta para os próximos amistosos contra Deportivo La Coruna e Schalke, enquanto o elenco aumenta a intensidade. Com o futuro de Vinicius Jr finalmente resolvido, a cúpula do Bernabéu pode respirar aliviada. A expectativa é que o brasileiro seja a peça central na busca de Mourinho por títulos em 2026-27, após uma campanha sem troféus na temporada passada.
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