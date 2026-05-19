Jose Mourinho estaria contando com ele: Antonio Rüdiger ficará mais um ano no Real Madrid?

Além disso, a contratação dele chega em boa hora para os madrilenos, já que parece estar se aproximando uma grande reformulação na defesa. Sob o comando do novo técnico designado, José Mourinho, o Real já conta com Dean Huijsen, Rüdiger e Eder Militão — que ainda está lesionado — para a zaga na próxima temporada.

Por outro lado, segundo a reportagem, há uma grande incerteza quanto ao futuro do jovem talento Raúl Asencio, enquanto a era de David Alaba em Madri está chegando ao fim. O contrato do austríaco, que está expirando, não será renovado, e ele terá que deixar o clube.

Como Militão continua sendo uma incógnita após suas graves lesões, reforçar a defesa é a prioridade máxima. Apenas no último domingo, vazou a informação de que Josko Gvardiol foi oferecido aos dirigentes do Real por pessoas próximas ao jogador.

O versátil zagueiro do Manchester City parece estar de olho em um novo desafio, diante da iminente renovação geracional no Skyblues. Embora o Real tenha se mantido passivo até agora em relação ao croata, as necessidades da defesa podem forçar os merengues a agir em breve.