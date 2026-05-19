Assim, o jogador da seleção alemã aceitou a proposta de renovação do Real Madrid e vestirá a camisa branca por mais uma temporada. No entanto, para garantir sua permanência no clube, o zagueiro central, conhecido por não ceder, aparentemente teve que recuar em relação às suas exigências iniciais.
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Jose Mourinho estaria contando com ele: Antonio Rüdiger ficará mais um ano no Real Madrid?
Na verdade, Rüdiger teria buscado um novo contrato por mais duas temporadas. No entanto, no fim das contas, parece que ele acabou aceitando que, a partir de uma certa idade, as regras do clube se aplicam, sem exceção, a todos os jogadores profissionais.
No Real Madrid, há anos que é política rígida renovar os contratos dos jogadores com mais de trinta anos apenas por um ano de cada vez.
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Rüdiger enfrentou grandes problemas com lesões
O jogador, natural de Berlim, passou por uma temporada extremamente complicada no plano esportivo. Fortes dores físicas atormentaram o zagueiro durante meses e acabaram tornando inevitável uma intervenção cirúrgica.
Isso foi precedido por uma odisseia médica que levou Rüdiger, entre outras coisas, a uma consulta decisiva em Londres. Somente o tratamento especializado iniciado lá fez com que as dores fossem coisa do passado. O quanto o alemão está novamente em forma e livre para jogar, ele demonstrou de forma impressionante nas últimas partidas das últimas semanas, nas quais apresentou um desempenho consistente.
Rüdiger recusou uma oferta gigantesca da Arábia Saudita
Desde sua transferência sem custos do Chelsea para a Concha Espina, no verão de 2022, ele teve que lutar arduamente para conquistar um lugar no time titular, mas logo se tornou uma peça fundamental sob o comando do então técnico Carlo Ancelotti. Problemas crônicos no quadril e no joelho o obrigaram, no ano passado, a forçar o corpo além do limite. Por senso de dever para com o clube e a comissão técnica, Rüdiger jogou grande parte da fase final praticamente lesionado.
Nos últimos anos, a diretoria do alemão recebeu diversas propostas, incluindo uma oferta gigantesca da Arábia Saudita. Mas, para Rüdiger, deixar a capital espanhola nunca esteve em questão. A sede por títulos no mais alto nível foi o fator decisivo para que ele permanecesse no Real, onde, segundo o AS, ele ainda não considera sua missão concluída.
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Uma reviravolta na defesa do Real Madrid?
Além disso, a contratação dele chega em boa hora para os madrilenos, já que parece estar se aproximando uma grande reformulação na defesa. Sob o comando do novo técnico designado, José Mourinho, o Real já conta com Dean Huijsen, Rüdiger e Eder Militão — que ainda está lesionado — para a zaga na próxima temporada.
Por outro lado, segundo a reportagem, há uma grande incerteza quanto ao futuro do jovem talento Raúl Asencio, enquanto a era de David Alaba em Madri está chegando ao fim. O contrato do austríaco, que está expirando, não será renovado, e ele terá que deixar o clube.
Como Militão continua sendo uma incógnita após suas graves lesões, reforçar a defesa é a prioridade máxima. Apenas no último domingo, vazou a informação de que Josko Gvardiol foi oferecido aos dirigentes do Real por pessoas próximas ao jogador.
O versátil zagueiro do Manchester City parece estar de olho em um novo desafio, diante da iminente renovação geracional no Skyblues. Embora o Real tenha se mantido passivo até agora em relação ao croata, as necessidades da defesa podem forçar os merengues a agir em breve.
Antonio Rüdiger: seus números no Real Madrid
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