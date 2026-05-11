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José Mourinho estabelece duas condições fundamentais para o Real Madrid, enquanto o gigante da La Liga planeja as primeiras negociações com o técnico do Benfica
Mendes inicia conversas com a diretoria do Real Madrid
O cerco se fecha em torno de Mourinho, à medida que o Real Madrid intensifica seus esforços para trazer o experiente técnico de volta à capital espanhola. Enquanto o mandato de Álvaro Arbeloa parece estar chegando ao fim, a diretoria identificou o técnico português como o perfil ideal para restaurar a competitividade e os valores do clube.
O AS informa que a operação já começou, embora ainda esteja em fase preliminar. Até o momento, as bases para uma possível reunião foram estabelecidas por meio de conversas iniciais entre o representante de longa data do técnico, Jorge Mendes, e a diretoria do Real Madrid.
No entanto, não se espera que essas conversas ganhem ritmo até que as campanhas nacionais na Espanha e em Portugal tenham chegado ao fim.
- AFP
Duas exigências inegociáveis
Apesar de estar estabelecido no Benfica — uma transferência que lhe permitiu regressar às suas origens —, Mourinho está ciente do interesse por parte de seu antigo clube e já realizou uma análise diagnóstica do elenco atual. Caso venha a assumir o comando no Bernabéu pela segunda vez, ele tem duas exigências inegociáveis.
A primeira diz respeito ao nível de influência que ele terá sobre a estratégia de contratações e as atividades de transferência do clube.
Mourinho estaria buscando ter voz significativa na tomada de decisões, especificamente em relação às posições que precisam ser reforçadas, em vez de apenas nomes individuais. Sua visão atual é que o elenco está desequilibrado em várias áreas-chave. Durante sua primeira passagem por Madri, ele foi fundamental nas contratações de Luka Modric, Mesut Özil e Sami Khedira, e espera ter autoridade semelhante para corrigir o que considera um elenco desequilibrado.
Respeitando as hierarquias
A segunda condição apontada pelo técnico do Benfica diz respeito à estrutura interna do clube. Embora não exija necessariamente uma reformulação total do departamento esportivo, ele insiste para que a hierarquia e a autonomia da comissão técnica sejam rigorosamente respeitadas.
Para Mourinho, o ambiente da equipa principal deve ter o seu selo pessoal, livre de interferências externas que possam desestabilizar o balneário.
Esse pedido decorre do desejo de evitar o tipo de atrito observado nesta temporada, como as tensões envolvendo Vinícius Júnior e o ex-técnico Xabi Alonso. Ele quer um ambiente coeso, onde a palavra do técnico continue sendo lei dentro da área esportiva da organização.
- AFP
A cláusula de rescisão abre caminho para o retorno
Embora o Benfica já tenha apresentado uma proposta de renovação para manter seu técnico em Lisboa, a atração do Real Madrid continua sendo um fator determinante. O prazo para uma possível transferência também é bastante claro, devido a cláusulas específicas em seu contrato atual.
Relatos sugerem que existe uma cláusula de rescisão que permitiria sua saída por apenas € 3 milhões, desde que o acordo seja finalizado dentro de 10 dias após a última partida do Benfica na temporada. Isso dá a Florentino Pérez e à diretoria do Real Madrid uma janela estreita, mas acessível, para garantir a contratação do técnico.