José Mourinho estabelece duas condições fundamentais para o Real Madrid, enquanto o gigante da La Liga planeja as primeiras negociações com o técnico do Benfica

O cerco se fecha em torno de Mourinho, à medida que o Real Madrid intensifica seus esforços para trazer o experiente técnico de volta à capital espanhola. Enquanto o mandato de Álvaro Arbeloa parece estar chegando ao fim, a diretoria identificou o técnico português como o perfil ideal para restaurar a competitividade e os valores do clube.

O AS informa que a operação já começou, embora ainda esteja em fase preliminar. Até o momento, as bases para uma possível reunião foram estabelecidas por meio de conversas iniciais entre o representante de longa data do técnico, Jorge Mendes, e a diretoria do Real Madrid.

No entanto, não se espera que essas conversas ganhem ritmo até que as campanhas nacionais na Espanha e em Portugal tenham chegado ao fim.