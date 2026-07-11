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José Mourinho está prestes a dar mais uma grande jogada no mercado de transferências? O Real Madrid parece estar de olho em uma estrela croata sem clube

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M. Brozovic

Em busca de novos reforços para o meio-campo, o Real Madrid parece ter colocado Marcelo Brozović na mira. Conforme relata o especialista em transferências Sacha Tavolieri, o clube já entrou em contato com o jogador de 33 anos.

As negociações entre o clube espanhol de ponta e o meio-campista defensivo encontram-se, portanto, em uma fase inicial de aproximação. Com o estabelecimento do contato, o Real Madrid pretende avaliar a disposição geral do vice-campeão mundial de 2018 em assinar contrato. Como o contrato do croata com o Al-Nassr, clube da primeira divisão da Arábia Saudita, expirou oficialmente neste verão, o experiente jogador estaria disponível para o clube madrilenho sem custo de transferência.

  • Aparentemente, é justamente o novo técnico, José Mourinho, quem está impulsionando de forma decisiva essa contratação internamente. O português é considerado um grande defensor do meio-campista estratégico, a quem atribui o papel de estabilizador no time repleto de estrelas de Madri. 

    De acordo com a reportagem, o Real vê nessa contratação uma solução de curto prazo para conferir imediatamente mais profundidade e experiência internacional ao centro de comando do clube. Segundo informações, o jogador destro deve receber uma proposta de contrato com duração de um ano.

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  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Interesse do Real Madrid: onde Brozovic jogou pela última vez?

    Para Brozovic, uma transferência para Madri significaria o retorno ao grande cenário europeu. O meio-campista passou os últimos três anos na Saudi Pro League. Durante esse período, ele disputou um total de 124 partidas oficiais pelo Al-Nassr, nas quais atuou como titular. 

    Antes disso, o combativo jogador defensivo marcou por muitos anos o estilo de jogo da Inter de Milão na Série A italiana e, entre outras conquistas, levou o time, como capitão, à final da Liga dos Campeões.

    Também na seleção nacional, Brozović foi uma figura constante por mais de uma década. Ele encerrou sua carreira de sucesso com a camisa da seleção croata — com a qual chegou à final da Copa do Mundo de 2018 e às semifinais da Copa do Mundo de 2022 — após o Campeonato Europeu de 2024, na Alemanha.

  • Brozovic chegaria ao Real Madrid sem custo de transferência

    Após se aposentar da seleção nacional e com o término do contrato no país do deserto, o jogador de 33 anos se encontra agora diante de uma nova encruzilhada. Uma transferência para o Real Madrid, sob o comando de Mourinho, ofereceria ao experiente jogador, que está sem contrato, mais uma chance de disputar os maiores títulos do futebol de clubes.

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