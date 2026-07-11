Para Brozovic, uma transferência para Madri significaria o retorno ao grande cenário europeu. O meio-campista passou os últimos três anos na Saudi Pro League. Durante esse período, ele disputou um total de 124 partidas oficiais pelo Al-Nassr, nas quais atuou como titular.

Antes disso, o combativo jogador defensivo marcou por muitos anos o estilo de jogo da Inter de Milão na Série A italiana e, entre outras conquistas, levou o time, como capitão, à final da Liga dos Campeões.

Também na seleção nacional, Brozović foi uma figura constante por mais de uma década. Ele encerrou sua carreira de sucesso com a camisa da seleção croata — com a qual chegou à final da Copa do Mundo de 2018 e às semifinais da Copa do Mundo de 2022 — após o Campeonato Europeu de 2024, na Alemanha.