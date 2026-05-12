O ex-técnico do Chelsea é o treinador do Benfica desde que assinou um contrato de dois anos em setembro passado. Ainda ontem, ele disse à imprensa que não queria falar sobre seu futuro por enquanto, mantendo o profissionalismo em relação aos seus atuais empregadores. Referindo-se às intensas especulações antes de seu último compromisso no campeonato nacional, ele afirmou: “Há um jogo contra o Estoril, e a partir de segunda-feira poderei responder a perguntas sobre o meu futuro como treinador e o futuro do Benfica.” O jogo de sábado contra o Estoril Praia é o último do clube nesta temporada, após o qual o caminho estará livre para sua saída.