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José Mourinho está em “negociações finais” para assumir o cargo de técnico do Real Madrid pela segunda vez, sendo o “único candidato” a substituir Álvaro Arbeloa
Mourinho está prestes a regressar ao Bernabéu
De acordo com a BBC Sport, Mourinho está em negociações finais para se tornar o próximo técnico do Real Madrid, 13 anos após sua primeira passagem pelo Bernabéu. O técnico de 63 anos é o claro favorito e, atualmente, o único candidato com quem o clube está em negociações para o cargo. Essa mudança marca uma reviravolta dramática para o gigante espanhol, que busca um profissional experiente para guiá-lo de volta ao domínio nacional e europeu. O presidente do clube, Florentino Pérez, teria sido a força motriz por trás da reunião, tendo considerado a possibilidade pela primeira vez dois dias após a saída de Xabi Alonso.
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A era Arbeloa estava prestes a chegar ao fim em Madri
A iminente nomeação marcará o fim da passagem de Arbeloa pelo banco de reservas. Mourinho substituirá o atual técnico, que assumiu o cargo apenas em janeiro, após a saída de Alonso. Apesar de seus laços profundos com o clube como ex-jogador, a gestão de Arbeloa não convenceu a diretoria de que ele é a pessoa certa para o projeto de longo prazo que está sendo construído. Ao voltar a apostar no técnico português, o Real Madrid está optando por um vencedor comprovado que compreende sua cultura única, deixando Arbeloa de lado após apenas alguns meses no cargo de alta pressão.
Final pelo Benfica antes da mudança para a La Liga
O ex-técnico do Chelsea é o treinador do Benfica desde que assinou um contrato de dois anos em setembro passado. Ainda ontem, ele disse à imprensa que não queria falar sobre seu futuro por enquanto, mantendo o profissionalismo em relação aos seus atuais empregadores. Referindo-se às intensas especulações antes de seu último compromisso no campeonato nacional, ele afirmou: “Há um jogo contra o Estoril, e a partir de segunda-feira poderei responder a perguntas sobre o meu futuro como treinador e o futuro do Benfica.” O jogo de sábado contra o Estoril Praia é o último do clube nesta temporada, após o qual o caminho estará livre para sua saída.
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O que vem a seguir para o “Special One”?
Mourinho herdará um elenco que ficou de fora de todos os principais troféus nesta temporada, incluindo o campeonato, a copa e a Liga dos Campeões. Ao Real Madrid restam apenas três partidas para encerrar uma campanha decepcionante: um confronto em casa contra o Real Oviedo no dia 14 de maio, uma viagem para enfrentar o Sevilla no dia 17 de maio e um último jogo em casa contra o Athletic Club no dia 23 de maio.