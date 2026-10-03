A situação defensiva no Santiago Bernabéu chegou a um ponto crítico após o recente dérbi de Madri. Antonio Rudiger é atualmente o único zagueiro de origem do elenco principal disponível para ser escalado, enquanto o grupo se prepara para o confronto de 10 de outubro com o Villarreal. Dean Huijsen terá de cumprir suspensão de uma partida após sua expulsão contra o Atletico Madrid, enquanto Raul Asencio passou recentemente por uma cirurgia.

De acordo com o Marca, Aurelien Tchouameni é o principal candidato para preencher a lacuna, função que o internacional francês já desempenhou com sucesso em crises anteriores causadas por lesões. O técnico também considera Denzel Dumfries como uma possível opção improvisada. O internacional holandês tem a força física bruta para se adaptar a uma função mais central, e Mourinho já testou formações defensivas pouco convencionais nos estágios iniciais de sua passagem pelo cargo.

Durante uma coletiva de imprensa pós-jogo em agosto, após um amistoso contra o Alcorcon, como citado pelo Marca, o treinador observou que precisou formar dupla com Trent Alexander-Arnold e Dumfries para "tentar encontrar uma dinâmica que permitisse esse tipo de jogo".