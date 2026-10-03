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José Mourinho enfrenta grande crise defensiva no Real Madrid, e Tchouaméni, Dumfries e joias da base surgem como soluções
Tchouameni e Dumfries surgem como principais opções de cobertura
A situação defensiva no Santiago Bernabéu chegou a um ponto crítico após o recente dérbi de Madri. Antonio Rudiger é atualmente o único zagueiro de origem do elenco principal disponível para ser escalado, enquanto o grupo se prepara para o confronto de 10 de outubro com o Villarreal. Dean Huijsen terá de cumprir suspensão de uma partida após sua expulsão contra o Atletico Madrid, enquanto Raul Asencio passou recentemente por uma cirurgia.
De acordo com o Marca, Aurelien Tchouameni é o principal candidato para preencher a lacuna, função que o internacional francês já desempenhou com sucesso em crises anteriores causadas por lesões. O técnico também considera Denzel Dumfries como uma possível opção improvisada. O internacional holandês tem a força física bruta para se adaptar a uma função mais central, e Mourinho já testou formações defensivas pouco convencionais nos estágios iniciais de sua passagem pelo cargo.
Durante uma coletiva de imprensa pós-jogo em agosto, após um amistoso contra o Alcorcon, como citado pelo Marca, o treinador observou que precisou formar dupla com Trent Alexander-Arnold e Dumfries para "tentar encontrar uma dinâmica que permitisse esse tipo de jogo".
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A porta se abre para os talentos da base do Real Madrid
Mourinho tem falado abertamente sobre sua disposição de confiar nas categorias de base do clube, e essa escassez de opções na defesa oferece a oportunidade perfeita para a próxima geração. Mario Rivas, Joan Martinez e Diego Aguado estão atualmente sendo considerados para integrar o elenco principal na próxima partida de La Liga.
O técnico português tem integrado esses jovens de forma consistente aos seus treinamentos desde o início da temporada, o que sugere que uma possível inclusão deles faz parte de uma progressão planejada, e não de uma aposta desesperada. Ele destacou no início da campanha que os jogadores da base vêm trabalhando bem dentro da estrutura principal para cobrir posições em aberto.
Grandes elogios a Rivas e Martinez
A avaliação de Mourinho sobre as promessas da base tem sido extremamente positiva, principalmente após as atuações deles durante os amistosos de verão contra adversários de alto nível. Ele destacou as qualidades técnicas de Martinez e Rivas após um recente confronto de pré-temporada contra a Fiorentina, no qual os dois jovens atuaram como dupla de zaga.
Ao refletir sobre as atuações deles, Mourinho fez um grande elogio ao futuro da dupla no clube. "Joan e Mario são dois garotos com um futuro fantástico que, enquanto a partida não entrou na dimensão física, tiveram uma classe tremenda", disse o treinador à Marca.
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Recuperação de Militao oferece alento
Embora o foco imediato esteja no jogo contra o Villarreal, há notícias positivas sobre a recuperação de Eder Militao. O zagueiro brasileiro está fazendo rápidos progressos em seu programa de reabilitação e, segundo informações, está adiantado em relação ao cronograma.
Por enquanto, a prioridade continua sendo encontrar uma parceria estável para enfrentar a ameaça imediata representada pelo Villarreal. O histórico de flexibilidade tática de Mourinho será posto à prova enquanto ele decide se confia na versatilidade de Tchouameni e Dumfries ou no potencial bruto dos formados pela La Fabrica.
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