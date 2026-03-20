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José Mourinho e David de Gea prestam homenagem após a trágica morte do ex-treinador do Manchester United
Homenagem de Mourinho
Louro faleceu aos 67 anos; segundo relatos, o ex-treinador de goleiros faleceu após uma longa doença. Louro era um dos assessores de maior confiança de Mourinho, tendo atuado como treinador de goleiros durante suas passagens pelo Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter de Milão e Manchester United. Vitor Baia, Petr Cech e Júlio César foram todos eleitos os melhores goleiros da UEFA enquanto trabalhavam sob a orientação do treinador, e Mourinho prestou uma homenagem sincera a um de seus amigos mais próximos.
Mourinho escreveu no Instagram: “Na minha família, você ainda está vivo. Ainda vou ouvir você dizer antes de cada jogo: ‘Mano, vai dar tudo certo’.”
De Gea também escreveu nas redes sociais: “Descanse em paz.” A mensagem foi acompanhada por uma foto dos dois juntos e dois emojis: mãos em oração e uma pomba branca.
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Clubes de futebol expressam suas condolências
O Real Madrid anunciou a trágica notícia do falecimento de Louro e declarou em comunicado: “O Real Madrid deseja expressar suas condolências, carinho e solidariedade à sua família, colegas, clubes e a todos os seus entes queridos.
Durante as três temporadas em que integrou a comissão técnica do Real Madrid sob o comando de José Mourinho, Silvino Louro conquistou 1 LaLiga, 1 Copa del Rey e 1 Supercopa da Espanha. Silvino Louro faleceu aos 67 anos. Descanse em paz.”
O Manchester United ecoou esses sentimentos, escrevendo: “Ficamos tristes ao saber que nosso ex-treinador de goleiros, Silvino Louro, faleceu.
"Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Silvino neste momento difícil."
O Inter de Milão declarou: “O FC Internazionale Milano gostaria de expressar suas condolências pelo falecimento de Silvino de Almeida Louro, membro de longa data da comissão técnica de José Mourinho e treinador de goleiros da equipe principal do Inter de 2008 a 2010.
"Após uma carreira de 23 anos como goleiro, Silvino começou a trabalhar com Mourinho, permanecendo ao seu lado de 2001 a 2018. No Inter, ele treinou um grupo de goleiros composto por Júlio César, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni, que atualmente integra a comissão técnica de Cristian Chivu na mesma função. Com muita personalidade e carisma, não era raro ver Silvino calçando as luvas e participando diretamente dos treinos em Appiano Gentile. Durante suas duas temporadas no clube, sua contribuição foi fundamental para que os Nerazzurri conquistassem dois títulos do campeonato, duas Supercopas, uma Coppa Italiana e a Liga dos Campeões em 2010.
“Os pensamentos do clube estão com sua família neste momento de tristeza.”
O Chelsea está “profundamente entristecido” com a morte do ex-técnico
O Chelsea declarou: "Todos no Chelsea FC estão profundamente tristes com o falecimento do nosso ex-treinador de goleiros, Silvino Louro. Nossos pensamentos e condolências estão com sua família e amigos neste momento difícil."
John Terry compartilhou uma foto de Louro no Instagram, com o comentário: “Descanse em paz, meu amigo. Que grande homem.”
Louro teve uma longa carreira como goleiro, jogando por times como Vitória de Setúbal, Benfica e Porto, além de ter disputado 23 partidas pela seleção de Portugal entre 1983 e 1997. Ele conquistou o título do campeonato português quatro vezes, todas durante sua passagem pelo Benfica.
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Homenagens do futebol português
O Benfica, seu antigo clube, declarou: “O Sport Lisboa e Benfica expressa seu mais profundo pesar pelo falecimento de Silvino.
“Ex-goleiro do Clube e da Seleção Nacional, ele permanecerá para sempre na memória dos adeptos do Benfica como uma figura marcante de uma geração que honrou grandemente o emblema no peito.
“À família e aos amigos, o clube apresenta as suas mais sinceras condolências.”
O Porto declarou: “O FC Porto está de luto pelo falecimento de Silvino Louro. Como jogador, conquistou dois campeonatos e uma Supertaça. Como treinador de guarda-redes, Silvino conquistou mais oito títulos, incluindo uma Liga dos Campeões e uma Taça UEFA.
“O FC Porto envia as suas sinceras condolências à família e aos amigos de Silvino.”
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