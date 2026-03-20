José Mourinho e David de Gea prestam homenagem após a trágica morte do ex-treinador do Manchester United

O Real Madrid anunciou a trágica notícia do falecimento de Louro e declarou em comunicado: “O Real Madrid deseja expressar suas condolências, carinho e solidariedade à sua família, colegas, clubes e a todos os seus entes queridos.

Durante as três temporadas em que integrou a comissão técnica do Real Madrid sob o comando de José Mourinho, Silvino Louro conquistou 1 LaLiga, 1 Copa del Rey e 1 Supercopa da Espanha. Silvino Louro faleceu aos 67 anos. Descanse em paz.”

O Manchester United ecoou esses sentimentos, escrevendo: “Ficamos tristes ao saber que nosso ex-treinador de goleiros, Silvino Louro, faleceu.

"Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Silvino neste momento difícil."

O Inter de Milão declarou: “O FC Internazionale Milano gostaria de expressar suas condolências pelo falecimento de Silvino de Almeida Louro, membro de longa data da comissão técnica de José Mourinho e treinador de goleiros da equipe principal do Inter de 2008 a 2010.

"Após uma carreira de 23 anos como goleiro, Silvino começou a trabalhar com Mourinho, permanecendo ao seu lado de 2001 a 2018. No Inter, ele treinou um grupo de goleiros composto por Júlio César, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni, que atualmente integra a comissão técnica de Cristian Chivu na mesma função. Com muita personalidade e carisma, não era raro ver Silvino calçando as luvas e participando diretamente dos treinos em Appiano Gentile. Durante suas duas temporadas no clube, sua contribuição foi fundamental para que os Nerazzurri conquistassem dois títulos do campeonato, duas Supercopas, uma Coppa Italiana e a Liga dos Campeões em 2010.

“Os pensamentos do clube estão com sua família neste momento de tristeza.”