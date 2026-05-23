José Mourinho é aconselhado a dar um tempo! O novo técnico do Real Madrid assiste à final da Copa do Bayern em meio a rumores sobre Michael Olise - mas o presidente do clube avisa que o francês é “intransferível”

De acordo com a Sky Sports, Mourinho foi visto saindo do Hotel Adlon Kempinski, em Berlim, na tarde de sábado, disfarçado com um boné azul e uma camisa casual, a caminho do Olympiastadion. O técnico de 63 anos estava na capital alemã para assistir à final da DFB-Pokal entre Bayern de Munique e Stuttgart, uma visita que imediatamente alimentou especulações sobre seus planos de transferências para o verão, enquanto se prepara para assumir o cargo de técnico do Real Madrid.

O lendário técnico estava acompanhado por Hendrik Schauerte, da agência Gestifute, dirigida por Jorge Mendes. Com o retorno de Mourinho ao Real Madrid amplamente esperado para ser oficializado nos próximos dias, sua presença na arquibancada VIP sugere que os preparativos para a reformulação do elenco na Espanha já estão bem avançados.