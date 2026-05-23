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José Mourinho é aconselhado a dar um tempo! O novo técnico do Real Madrid assiste à final da Copa do Bayern em meio a rumores sobre Michael Olise - mas o presidente do clube avisa que o francês é “intransferível”
Mourinho é visto na final da DFB-Pokal
De acordo com a Sky Sports, Mourinho foi visto saindo do Hotel Adlon Kempinski, em Berlim, na tarde de sábado, disfarçado com um boné azul e uma camisa casual, a caminho do Olympiastadion. O técnico de 63 anos estava na capital alemã para assistir à final da DFB-Pokal entre Bayern de Munique e Stuttgart, uma visita que imediatamente alimentou especulações sobre seus planos de transferências para o verão, enquanto se prepara para assumir o cargo de técnico do Real Madrid.
O lendário técnico estava acompanhado por Hendrik Schauerte, da agência Gestifute, dirigida por Jorge Mendes. Com o retorno de Mourinho ao Real Madrid amplamente esperado para ser oficializado nos próximos dias, sua presença na arquibancada VIP sugere que os preparativos para a reformulação do elenco na Espanha já estão bem avançados.
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O craque do Bayern está na mira
Não é segredo que Olise se tornou um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu, e há relatos de que Mourinho é um grande admirador do ponta-esquerda francês. Tendo impressionado desde sua chegada à Bundesliga, Olise foi apontado como um alvo que poderia dar ainda mais brilho ao ataque do Real Madrid na próxima temporada.
Mourinho foi convidado do diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, mas sua atenção estava totalmente voltada para o campo. Enquanto o acordo para levar “O Especial” de volta ao Bernabéu ainda está sendo finalizado nos bastidores, sua missão de observação em Berlim indica que Olise é um nome que figura no topo de sua lista de preferências.
Hoeness lança um aviso severo sobre transferências
O presidente honorário do Bayern, Uli Hoeness, não perdeu tempo para se pronunciar sobre os rumores em torno do interesse de Mourinho. Ao falar diretamente sobre a possibilidade de perder Olise para o gigante espanhol, a lenda do clube, de 74 anos, deixou claro que qualquer tentativa de tirar o jogador da Allianz Arena seria em vão.
Hoeness deu uma resposta contundente à missão de observação de Mourinho. “Ele pode ficar de olho em Olise o quanto quiser; não vai conseguir levá-lo”, declarou o presidente honorário do Bayern. “Ele continua indisponível. Espero não cruzar com ele, porque ele poderia ter poupado a viagem de Madri.”
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A incrível temporada de Olise
Olise foi eleito o Jogador da Temporada da Bundesliga nesta campanha. Antes do confronto contra o Stuttgart, o ponta acumulou 52 partidas pelo Bayern em todas as competições nesta temporada, apresentando um desempenho notável com 22 gols e 30 assistências. Sua campanha brilhante incluiu a classificação do gigante alemão contra o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, onde atuou como assistente na primeira partida antes de marcar ele mesmo na decisiva partida de volta.