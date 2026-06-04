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Jose MourinhoGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

José Mourinho diz “sim” ao Real Madrid em vídeo polêmico da campanha de Florentino Pérez, enquanto o português diz ao Benfica, furioso, que tudo não passa de uma FARSA

J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
Benfica
Campeonato Português

José Mourinho se viu no centro de uma grande polêmica após aparecer em um vídeo divulgado pela campanha de reeleição de Florentino Pérez no Real Madrid. O Benfica reagiu com indignação às imagens, mas “O Especial” teria insistido que nunca as gravou, alegando que as imagens foram geradas por meio de inteligência artificial.

  • Campanha de Pérez gera polêmica em torno de Mourinho

    A campanha de reeleição de Pérez divulgou um vídeo que parece confirmar o retorno de Mourinho ao Real Madrid. O clipe mostrava o atual técnico do Benfica e usava o slogan “MOUcha história por fazer”, o que acirrou ainda mais o debate sobre o futuro do treinador português no Santiago Bernabéu.

    A iniciativa provocou imediatamente uma forte reação do Benfica. Mourinho continua sob contrato com o clube português até 2027, e o jornal Record afirmou que ele entrou em contato com o clube para insistir que não havia gravado nenhum vídeo para a campanha de Pérez, argumentando que a filmagem havia sido criada usando inteligência artificial.



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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    Perez apoia a nomeação de Mourinho como técnico do Real Madrid

    Pérez deixou clara sua posição em relação a Mourinho, ao mesmo tempo em que elogiou as qualidades do técnico português. “Mourinho é um dos grandes treinadores do mundo e foi muito importante para o Real Madrid durante o tempo que passou conosco”, disse Pérez ao Diario AS.

    “Ele foi o técnico daquela famosa temporada em que quebramos recordes no campeonato. Ele levou o time a níveis muito altos de competitividade, e isso foi muito importante para tudo o que foi conquistado depois. Mourinho e [Ibrahima] Konaté são as minhas primeiras contratações.”

  • A disputa eleitoral se intensifica

    A eleição de 7 de junho transformou-se em uma disputa acirrada entre Pérez e seu adversário, Enrique Riquelme. Pérez apresentou a votação como uma escolha entre a estabilidade de sua liderança e um retorno ao que ele considera um período menos bem-sucedido na história do clube.

    Riquelme se distanciou da proposta de Mourinho e indicou que seu próprio projeto esportivo seguiria um caminho diferente. Ele disse: “Ele é um bom técnico, mas nosso projeto é diferente; ele tem experiência em competições europeias. Não gostamos dele; é um tipo de projeto completamente diferente do de Florentino Perez. Tenho outro técnico.”

  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Os membros de Madri se preparam para tomar uma decisão

    A atenção volta-se agora para a votação presidencial de 7 de junho, quando os sócios do Real Madrid decidirão qual visão desejam para o futuro do clube. O resultado determinará se Pérez poderá levar adiante seus planos envolvendo Mourinho e reforços defensivos.