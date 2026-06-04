A campanha de reeleição de Pérez divulgou um vídeo que parece confirmar o retorno de Mourinho ao Real Madrid. O clipe mostrava o atual técnico do Benfica e usava o slogan “MOUcha história por fazer”, o que acirrou ainda mais o debate sobre o futuro do treinador português no Santiago Bernabéu.

A iniciativa provocou imediatamente uma forte reação do Benfica. Mourinho continua sob contrato com o clube português até 2027, e o jornal Record afirmou que ele entrou em contato com o clube para insistir que não havia gravado nenhum vídeo para a campanha de Pérez, argumentando que a filmagem havia sido criada usando inteligência artificial.







