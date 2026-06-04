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José Mourinho diz “sim” ao Real Madrid em vídeo polêmico da campanha de Florentino Pérez, enquanto o português diz ao Benfica, furioso, que tudo não passa de uma FARSA
Campanha de Pérez gera polêmica em torno de Mourinho
A campanha de reeleição de Pérez divulgou um vídeo que parece confirmar o retorno de Mourinho ao Real Madrid. O clipe mostrava o atual técnico do Benfica e usava o slogan “MOUcha história por fazer”, o que acirrou ainda mais o debate sobre o futuro do treinador português no Santiago Bernabéu.
A iniciativa provocou imediatamente uma forte reação do Benfica. Mourinho continua sob contrato com o clube português até 2027, e o jornal Record afirmou que ele entrou em contato com o clube para insistir que não havia gravado nenhum vídeo para a campanha de Pérez, argumentando que a filmagem havia sido criada usando inteligência artificial.
- AFP
Perez apoia a nomeação de Mourinho como técnico do Real Madrid
Pérez deixou clara sua posição em relação a Mourinho, ao mesmo tempo em que elogiou as qualidades do técnico português. “Mourinho é um dos grandes treinadores do mundo e foi muito importante para o Real Madrid durante o tempo que passou conosco”, disse Pérez ao Diario AS.
“Ele foi o técnico daquela famosa temporada em que quebramos recordes no campeonato. Ele levou o time a níveis muito altos de competitividade, e isso foi muito importante para tudo o que foi conquistado depois. Mourinho e [Ibrahima] Konaté são as minhas primeiras contratações.”
A disputa eleitoral se intensifica
A eleição de 7 de junho transformou-se em uma disputa acirrada entre Pérez e seu adversário, Enrique Riquelme. Pérez apresentou a votação como uma escolha entre a estabilidade de sua liderança e um retorno ao que ele considera um período menos bem-sucedido na história do clube.
Riquelme se distanciou da proposta de Mourinho e indicou que seu próprio projeto esportivo seguiria um caminho diferente. Ele disse: “Ele é um bom técnico, mas nosso projeto é diferente; ele tem experiência em competições europeias. Não gostamos dele; é um tipo de projeto completamente diferente do de Florentino Perez. Tenho outro técnico.”
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Os membros de Madri se preparam para tomar uma decisão
A atenção volta-se agora para a votação presidencial de 7 de junho, quando os sócios do Real Madrid decidirão qual visão desejam para o futuro do clube. O resultado determinará se Pérez poderá levar adiante seus planos envolvendo Mourinho e reforços defensivos.