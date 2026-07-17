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José Mourinho deve impedir a transferência do atacante do Real Madrid neste verão, após revelação das dúvidas do técnico sobre Kylian Mbappé e Endrick
Mourinho impede a saída do atacante
O novo técnico do Real Madrid, Mourinho, impediu a venda do jovem atacante Gonzalo neste verão, segundo reportagens do jornal espanhol AS. Esperava-se que o jogador de 22 anos, formado na base do clube, deixasse o Bernabéu depois que o clube fixou seu preço em 60 milhões de euros. No entanto, após realizar uma análise minuciosa do elenco que herdou, o técnico português instruiu a diretoria do clube a impedir a saída do jogador.
- AFP
Dúvidas sobre o ataque tático vêm à tona
De acordo com a reportagem, a decisão repentina de Mourinho decorre de uma análise tática que concluiu que o elenco atual carece de um centroavante tradicional, à moda antiga. Na visão do técnico, Mbappé é um atacante altamente versátil, mas não um “número nove” puro. Por outro lado, ele vê Endrick atuando mais próximo da lateral ou como segundo atacante em formações táticas específicas, o que significa que a posição de “número nove” genuíno continua em aberto.
A condição física surpreende a equipe
Gonzalo chamou a atenção da comissão técnica ao retornar das férias de verão em excelente forma física, demonstrando uma força excepcional e determinado a provar seu valor. O jogador da seleção sub-21 da Espanha já havia impressionado como artilheiro da Copa do Mundo de Clubes, seguido por oito gols em 1.471 minutos disputados pelo time principal durante a temporada 2025-26. Essa eficiência sob o comando de Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa é exatamente o motivo pelo qual Mourinho agora está considerando seriamente seu potencial.
- Getty Images Sport
O amistoso contra a Áustria oferece uma oportunidade
O jogador com a camisa nº 16 está agora pronto para liderar o ataque dos Blancos no primeiro amistoso da pré-temporada contra a Fiorentina, em Klagenfurt, na Áustria, no dia 1º de agosto. Essa oportunidade surge porque Mbappé ainda está de férias de verão, enquanto Endrick não deve participar da partida.
Gonzalo terá até cinco partidas amistosas durante a pré-temporada para conquistar Mourinho e garantir seu lugar no time principal.
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