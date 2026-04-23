José Mourinho de volta ao Real Madrid?! As postagens de Kylian Mbappé nas redes sociais sugerem que o francês receberia bem o português como próximo técnico

Mourinho, que atualmente treina o Benfica, continua sendo uma figura que entusiasma e divide o madridismo na mesma medida. Durante sua passagem anterior, entre 2010 e 2013, ele ficou famoso por quebrar o domínio do Barcelona no campeonato nacional, conquistando um título da La Liga recorde com 100 pontos, ao mesmo tempo em que comandou o período mais prolífico da carreira de Cristiano Ronaldo.

A publicação específica curtida por Mbappé traçou comparações estatísticas diretas entre as duas épocas. O gráfico contrastava o desempenho de Ronaldo antes e depois da chegada de Mourinho ao Real Madrid, antes de concluir com uma análise dos números impressionantes do próprio Mbappé. A sugestão de que Mourinho poderia extrair níveis ainda mais altos de produtividade do capitão francês claramente ressoou com o jogador.







