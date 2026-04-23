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José Mourinho de volta ao Real Madrid?! As postagens de Kylian Mbappé nas redes sociais sugerem que o francês receberia bem o português como próximo técnico
Mbappé dá uma dica nas redes sociais
O futuro do banco técnico do Real Madrid tornou-se o principal assunto na capital espanhola, à medida que o clube enfrenta a perspectiva de uma temporada sem títulos. Com a pressão aumentando sobre a atual diretoria, Mbappé deu o mais recente impulso às especulações ao curtir uma publicação no Instagram da conta @Score90 sobre uma possível mudança na comissão técnica. A publicação apontou Mourinho como principal candidato para assumir o comando no Bernabéu, destacando como o “Special One” poderia repetir o sucesso que já teve com as atuais estrelas do clube.
A ligação portuguesa está de volta
Mourinho, que atualmente treina o Benfica, continua sendo uma figura que entusiasma e divide o madridismo na mesma medida. Durante sua passagem anterior, entre 2010 e 2013, ele ficou famoso por quebrar o domínio do Barcelona no campeonato nacional, conquistando um título da La Liga recorde com 100 pontos, ao mesmo tempo em que comandou o período mais prolífico da carreira de Cristiano Ronaldo.
A publicação específica curtida por Mbappé traçou comparações estatísticas diretas entre as duas épocas. O gráfico contrastava o desempenho de Ronaldo antes e depois da chegada de Mourinho ao Real Madrid, antes de concluir com uma análise dos números impressionantes do próprio Mbappé. A sugestão de que Mourinho poderia extrair níveis ainda mais altos de produtividade do capitão francês claramente ressoou com o jogador.
Arbeloa enfrenta uma pressão cada vez maior
O momento em que essa interação ocorre é particularmente delicado para o atual técnico Álvaro Arbeloa. O ex-zagueiro enfrenta um escrutínio cada vez maior, enquanto o presidente Florentino Pérez pondera se deve manter a atual comissão técnica para a temporada 2026-27. Arbeloa defendeu recentemente sua posição, afirmando: “Não acho que seja necessária uma revolução para lutar por títulos.”
Apesar dos apelos públicos do técnico pela continuidade, o desempenho decepcionante da temporada atual fez com que muitos clamassem por alguém mais experiente. O “curtir” de Mbappé sugere que a grande estrela do clube poderia receber bem a disciplina tática e a aura que Mourinho traz, colocando ainda mais pressão sobre a posição de Arbeloa antes de um verão crucial.
Questionado sobre o “curtir”, Arbeloa disse: “Não me importo com curtidas. Ele pode curtir uma postagem sobre Mourinho, Julia Roberts ou quem quer que seja!”
- AFP
Um verão decisivo aguarda Pérez
Ainda não se sabe se essa atividade nas redes sociais vai resultar em uma abordagem formal, mas certamente colocou o mundo do futebol em alerta máximo. Para um clube que se alimenta de grandes narrativas, o retorno de Mourinho para trabalhar com Mbappé seria uma das maiores notícias do futebol.
O Real Madrid está atualmente nove pontos atrás do rival Barcelona na disputa pelo título da La Liga e foi eliminado da Liga dos Campeões, tornando o último mês da temporada um grande desafio para o técnico. Todos os olhos estão agora voltados para Pérez, que enfrenta um verão de incertezas, com a sombra do “The Special One” mais uma vez pairando sobre o Bernabéu.