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José Mourinho de volta à Premier League? O ex-técnico do Chelsea e do Manchester United surge como principal candidato a uma mudança no verão
Dirigentes do Newcastle avaliam o futuro de Howe
De acordo com a talkSPORT, os proprietários sauditas do Newcastle estariam interessados na ideia de contratar uma figura de nível mundial para liderar a próxima fase do clube. Embora Eddie Howe ainda conte com o apoio da diretoria, a pressão da torcida tem aumentado após uma sequência de resultados ruins. Há também a sensação de que o próprio Howe poderia optar por se afastar se acreditasse ter atingido o limite do que pode alcançar com o elenco atual.
Os Magpies se preparam para um verão de mudanças, independentemente de quem estiver no banco de reservas. Estrelas de renome, como Sandro Tonali e Tino Livramento, têm sido associadas a saídas, enquanto Anthony Gordon atrai grande interesse do Bayern de Munique e do Arsenal. Caso o clube precise vender para comprar, um técnico com o perfil de Mourinho é visto por alguns como a figura perfeita para conduzir um período de transição tão complexo.
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Os argumentos a favor do Special One
Mourinho, atualmente no comando do Benfica, nunca escondeu seu carinho pelo futebol inglês ou pelo Newcastle, em grande parte devido à sua estreita relação com o lendário Sir Bobby Robson no Barcelona.
Uma transferência para o Newcastle United marcaria o 12º capítulo da carreira de treinador de Mourinho, após uma passagem lendária pela primeira divisão inglesa. Seu legado na Premier League começou no Chelsea, onde conquistou títulos consecutivos em suas duas primeiras temporadas, antes de retornar anos mais tarde para conquistar o terceiro título nacional. Mourinho assumiu então o comando do Manchester United de 2016 a 2018, levando o clube a conquistar a dobradinha de Liga Europa e Copa da Liga em sua campanha de estreia e a terminar em segundo lugar no ano seguinte, antes de sua eventual saída no meio da terceira temporada.
Preocupações com os métodos modernos de Mourinho
Apesar de seu currículo repleto de conquistas, muitos não estão convencidos de que Mourinho seja a escolha certa para a Premier League nesta fase de sua carreira, já que se afirma que sua influência tática diminuiu após suas passagens recentes pela Turquia e por Portugal. Embora seu status de “grande nome” possa atrair jogadores de elite ou um título, há receios significativos de que seu estilo conflituoso possa causar desarmonia no vestiário.
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Opções alternativas na lista de finalistas
Caso o Newcastle decida dispensar Howe, Mourinho não é o único nome na mira do clube. Espera-se que o ex-técnico do Manchester City, Roberto Mancini, também entre na disputa, trazendo uma vasta experiência e um histórico de sucesso na Premier League. Além disso, Andoni Iraola, que deve deixar o Bournemouth, estaria aberto ao desafio no Nordeste caso a vaga seja aberta.
No entanto, os rumores envolvendo Mourinho continuam sendo os mais persistentes, especialmente com o futuro do técnico possivelmente ligado ao cenário internacional. Ele deve ser um dos principais candidatos à seleção de Portugal após a Copa do Mundo de 2026, com a saída prevista de Roberto Martinez, embora permanecer no Benfica continue sendo uma opção. Resta saber se a atração de um retorno à Premier League com um clube da ambição do Newcastle será suficiente para trazer “O Especial” de volta à Inglaterra, mas a possibilidade já está gerando um debate acalorado entre a Toon Army.