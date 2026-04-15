José Mourinho de volta à Premier League? O ex-técnico do Chelsea e do Manchester United surge como principal candidato a uma mudança no verão

De acordo com a talkSPORT, os proprietários sauditas do Newcastle estariam interessados na ideia de contratar uma figura de nível mundial para liderar a próxima fase do clube. Embora Eddie Howe ainda conte com o apoio da diretoria, a pressão da torcida tem aumentado após uma sequência de resultados ruins. Há também a sensação de que o próprio Howe poderia optar por se afastar se acreditasse ter atingido o limite do que pode alcançar com o elenco atual.

Os Magpies se preparam para um verão de mudanças, independentemente de quem estiver no banco de reservas. Estrelas de renome, como Sandro Tonali e Tino Livramento, têm sido associadas a saídas, enquanto Anthony Gordon atrai grande interesse do Bayern de Munique e do Arsenal. Caso o clube precise vender para comprar, um técnico com o perfil de Mourinho é visto por alguns como a figura perfeita para conduzir um período de transição tão complexo.