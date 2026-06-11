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José Mourinho dá uma volta na cabeça de Bernardo Silva! O ex-ídolo do Manchester City deixa o Barcelona em suspense, enquanto o Real Madrid o transforma em seu principal alvo de transferência
Mourinho frustra a transferência do meio-campista para a Espanha
De acordo com o AS, o ex-técnico do Manchester United e do Chelsea colocou Silva no topo da sua lista de desejos para o Bernabéu. O meia de 31 anos, disponível para contratação a título gratuito após encerrar uma passagem de nove anos repleta de títulos pelo Manchester City, vinha negociando intensamente uma transferência para o Barcelona. Silva há muito tempo é associado a uma transferência para o Barcelona, com notícias sobre uma possível transferência surgindo várias vezes ao longo dos anos.
No entanto, Florentino Pérez e a diretoria do Real Madrid aprovaram agressivamente um esforço financeiro para contratar o experiente meio-campista após a eleição presidencial e a chegada de Mourinho à capital espanhola.
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Silva reivindica papel fundamental no elenco
O compromisso de Silva com a equipe e sua qualidade individual fazem dele o tipo de jogador que Mourinho está ansioso para incorporar ao seu elenco. Por sua vez, o versátil meio-campista está determinado a integrar um projeto ambicioso onde sua experiência seja plenamente aproveitada dentro e fora de campo. Em declarações na zona mista após o confronto internacional de Portugal contra o Chile, Silva desmentiu as notícias de que teria sido fechado um acordo com o Barcelona.
“Ainda não tomei uma decisão. Quero estar em um clube que me queira, isso é certo”, disse ele. “Um clube onde sinta que serei útil. É um sonho? Não vou responder a isso porque não sei onde vou parar. [O Barcelona] é uma opção que tenho, mas ainda não tomei essa decisão. Não sabemos o que vai acontecer.”
Mendes dita um jogo de espera que envolve milhões
A reportagem acrescenta que o agente Jorge Mendes ofereceu inicialmente Mourinho e Silva ao Real Madrid como um pacote único há dois meses, proposta que foi inicialmente arquivada antes de a diretoria do clube se comprometer definitivamente com o técnico em maio.
Embora o Real Madrid veja a lendária mentalidade de Silva de colocar o time em primeiro lugar como a âncora perfeita para seu vestiário, uma resolução final ainda está distante. Confirmando que as negociações se estenderão pelo verão, Mendes disse ao especialista em transferências Fabrizio Romano: “Bernardo decidirá após a Copa do Mundo.”
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A campanha para a Copa do Mundo dá uma pausa na saga
A disputa pela contratação se desloca para a América do Norte, onde o ex-capitão do City está atualmente focado na próxima campanha de Portugal na Copa do Mundo. O Barcelona fica em uma situação delicada, obrigado a aguardar o desfecho do torneio, sabendo que o Real Madrid já neutralizou sua vantagem inicial. Silva aproveitará a oportunidade de jogar pela seleção para manter a forma antes de definir seu futuro no futebol nacional, antes do início da pré-temporada de 2026-27.