De acordo com o AS, o ex-técnico do Manchester United e do Chelsea colocou Silva no topo da sua lista de desejos para o Bernabéu. O meia de 31 anos, disponível para contratação a título gratuito após encerrar uma passagem de nove anos repleta de títulos pelo Manchester City, vinha negociando intensamente uma transferência para o Barcelona. Silva há muito tempo é associado a uma transferência para o Barcelona, com notícias sobre uma possível transferência surgindo várias vezes ao longo dos anos.

No entanto, Florentino Pérez e a diretoria do Real Madrid aprovaram agressivamente um esforço financeiro para contratar o experiente meio-campista após a eleição presidencial e a chegada de Mourinho à capital espanhola.