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SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa
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José Mourinho critica "oportunistas" por polêmica de racismo envolvendo Vinicius Junior e Gianluca Prestianni

J. Mourinho
Vinicius Junior
G. Prestianni
Benfica
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La Liga
Liga dos Campeões

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, defendeu com veemência sua condução de uma altercação explosiva entre Vinicius Junior e Gianluca Prestianni no início deste ano. O treinador português revelou que enfrentou intensa reação pública depois de se recusar a tomar partido durante a polêmica acalorada da Champions League entre os dois atacantes sul-americanos.

  • Altercação controversa gera repercussões duradouras

    A disputa remonta a fevereiro passado, durante um acirrado confronto das oitavas de final da Champions League entre Benfica e Madrid. Aquela partida foi interrompida por dez minutos depois que o árbitro acionou o protocolo antirracismo da Uefa após uma reclamação oficial do ponta brasileiro. A entidade que comanda o futebol europeu acabou punindo o jovem atacante argentino por conduta discriminatória, e não por racismo explícito em campo.

  • imago-sport-1072793809.jpgBrazil Photo Press

    Treinador lamenta forte reação negativa do público

    Agora, quatro meses depois de assumir o cargo no Santiago Bernabéu, o técnico de 63 anos abordou as consequências do caso durante uma extensa entrevista ao Il Corriere dello Sport. Ao relembrar como a opinião pública se voltou contra ele em Lisboa, Mourinho admitiu que a situação saiu rapidamente do controle: "Foi difícil para nós porque, no fim, Prestianni não foi banido por racismo. Fui massacrado pela opinião pública, principalmente por tantos oportunistas, em uma situação absolutamente incontrolável."

  • Técnico defende postura disciplinar neutra

    O técnico veterano enfatizou que sua recusa em intervir naquele momento se deveu à completa ausência de evidências verificadas em meio a relatos conflitantes: "Um jogador dizia que as acusações contra ele não eram verdadeiras e ninguém tinha as provas. Nessa situação, você simplesmente não pode tomar partido."

    Apesar do ambiente tóxico em torno daquele confronto, Mourinho expressou imenso alívio pelo fato de ambos os jovens atacantes terem seguido em frente: "Lá havia um garoto fantástico, e aqui está outro menino de ouro."

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  • imago-sport-1083634105.jpgPressinphoto

    Retorno à Europa serve de prelúdio doméstico

    Antes de embarcar em um reencontro emocionante em Roma na quarta-feira, 14 de outubro, Mourinho primeiro precisa conduzir sua equipe por um teste em casa contra o Villarreal, pela oitava rodada de La Liga, neste sábado. O confronto no Santiago Bernabéu oferece ao Real Madrid uma plataforma ideal para preservar seu embalo no cenário nacional antes dos compromissos europeus. Somar o máximo de pontos contra o Villarreal é essencial para manter o moral em alta antes da viagem para enfrentar a Roma.

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