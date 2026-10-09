José Mourinho critica "oportunistas" por polêmica de racismo envolvendo Vinicius Junior e Gianluca Prestianni

O técnico veterano enfatizou que sua recusa em intervir naquele momento se deveu à completa ausência de evidências verificadas em meio a relatos conflitantes: "Um jogador dizia que as acusações contra ele não eram verdadeiras e ninguém tinha as provas. Nessa situação, você simplesmente não pode tomar partido."

Apesar do ambiente tóxico em torno daquele confronto, Mourinho expressou imenso alívio pelo fato de ambos os jovens atacantes terem seguido em frente: "Lá havia um garoto fantástico, e aqui está outro menino de ouro."